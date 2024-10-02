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Simonyan, RT'nin Batı'ya karşı yeni bir taktik geliştirdiğini açıkladı
Simonyan, RT'nin Batı'ya karşı yeni bir taktik geliştirdiğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Batılı ülkeler Rus medya kuruluşlarının sesini duyurmasına engel olmaya çalışırken Rusya'nın dünyadaki etkili enfomasyon gücü olan kuruluşlar, Batı'nın... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
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Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, RT olarak Batı'daki çalışmalarla ilgili yeni bir taktik geliştirdiklerini söyledi.Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) adlı sivil toplum kuruluşunun RT hakkında dört materyal yayınladığını kaydeden Simonyan, "Batılı hükümetlere RT'nin nüfuzunun arttığını şikayet ediyorlar. Özellikle de Balkanlar, Fransa ve Latin Amerika'da. Hiçbir yaptırımın fayda etmediğinden de (şikayetçiler). Bundan dolayı başta RT olmak üzere Rus medya kuruluşlarının taktiğini anlatmak için yeni bir proje başlatıyorlar" dedi.RSF'nin başlatacağı yeni projenin de çare olmayacağı mesajını gönderen Simonyan, "Siz eski taktiğimizi anlatırken biz yenisini geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.Batılı ülkeler, RT'nin konvansiyonel ve sosyal medyadaki etkisini Ukrayna'daki başarısızlıklarının kılıfı olarak kullanıyor.Çok sayıda Batılı ülke Rus medya kuruluşlarına çeşitli yaptırımlar uygularken son yaptırım dalgası ABD hükümetinden gelmişti.ABD Hazine Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Yeni kısıtlamaların aynı zamanda Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve RT'nin bazı üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtilmişti.Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı, RT çalışanları Konstantin Kalaşnikov ve Yelena Afanasyeva'yı, sosyal medyada yayınlanan bazı videoların prodüksiyonunu gizlice finanse etmeye yönelik bir plan oluşturmakla suçladığı bir açıklama yayınlamıştı.ABD'nin Rus medyasına açtığı savaş nedeniyle yakın zamanda META firmasının markaları Facebook ve Instagram Sputnik ve RT hesaplarını bloklamıştı. TikTok da, yaptırımlar ardından Sputnik ve RT'in hesabını uygulamada kaldırdı.
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rusya, rossiya, rossiya segodnya, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, rt, russia today (rt), sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, abd, batılı ülkeler, yaptırım, meta, facebook, instagram, tiktok
rusya, rossiya, rossiya segodnya, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, rt, russia today (rt), sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, abd, batılı ülkeler, yaptırım, meta, facebook, instagram, tiktok

Simonyan, RT'nin Batı'ya karşı yeni bir taktik geliştirdiğini açıkladı

17:21 02.10.2024
© Sputnik / Евгений Биятов / Editor-in-chief of RT and "Russia Today" Margarita Simonyan at the plenary session "The struggle for digital sovereignty. How to maintain a single information space?" within the framework of the St. Petersburg International Economic Forum - 2021 at the Expoforum Convention and Exhibition Center. / Multimedya arşivine gidinSPIEF-2021. Sessions. Day Two
SPIEF-2021. Sessions. Day Two - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
© Sputnik / Евгений Биятов / Editor-in-chief of RT and "Russia Today" Margarita Simonyan at the plenary session "The struggle for digital sovereignty. How to maintain a single information space?" within the framework of the St. Petersburg International Economic Forum - 2021 at the Expoforum Convention and Exhibition Center.
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Batılı ülkeler Rus medya kuruluşlarının sesini duyurmasına engel olmaya çalışırken Rusya'nın dünyadaki etkili enfomasyon gücü olan kuruluşlar, Batı'nın hamlelerine karşı taktik geliştiriyor.
Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, RT olarak Batı'daki çalışmalarla ilgili yeni bir taktik geliştirdiklerini söyledi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) adlı sivil toplum kuruluşunun RT hakkında dört materyal yayınladığını kaydeden Simonyan, "Batılı hükümetlere RT'nin nüfuzunun arttığını şikayet ediyorlar. Özellikle de Balkanlar, Fransa ve Latin Amerika'da. Hiçbir yaptırımın fayda etmediğinden de (şikayetçiler). Bundan dolayı başta RT olmak üzere Rus medya kuruluşlarının taktiğini anlatmak için yeni bir proje başlatıyorlar" dedi.

RSF'nin başlatacağı yeni projenin de çare olmayacağı mesajını gönderen Simonyan, "Siz eski taktiğimizi anlatırken biz yenisini geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Batılı ülkeler, RT'nin konvansiyonel ve sosyal medyadaki etkisini Ukrayna'daki başarısızlıklarının kılıfı olarak kullanıyor.

Çok sayıda Batılı ülke Rus medya kuruluşlarına çeşitli yaptırımlar uygularken son yaptırım dalgası ABD hükümetinden gelmişti.

ABD Hazine Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Yeni kısıtlamaların aynı zamanda Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve RT'nin bazı üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtilmişti.
Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı, RT çalışanları Konstantin Kalaşnikov ve Yelena Afanasyeva'yı, sosyal medyada yayınlanan bazı videoların prodüksiyonunu gizlice finanse etmeye yönelik bir plan oluşturmakla suçladığı bir açıklama yayınlamıştı.

ABD'nin Rus medyasına açtığı savaş nedeniyle yakın zamanda META firmasının markaları Facebook ve Instagram Sputnik ve RT hesaplarını bloklamıştı. TikTok da, yaptırımlar ardından Sputnik ve RT'in hesabını uygulamada kaldırdı.
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