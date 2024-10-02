https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/simonyan-rtnin-batiya-karsi-yeni-bir-taktik-gelistirdigini-acikladi-1088718979.html

Simonyan, RT'nin Batı'ya karşı yeni bir taktik geliştirdiğini açıkladı

Simonyan, RT'nin Batı'ya karşı yeni bir taktik geliştirdiğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Batılı ülkeler Rus medya kuruluşlarının sesini duyurmasına engel olmaya çalışırken Rusya'nın dünyadaki etkili enfomasyon gücü olan kuruluşlar, Batı'nın... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T17:21+0300

2024-10-02T17:21+0300

2024-10-02T17:21+0300

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sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan

margarita simonyan

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Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, RT olarak Batı'daki çalışmalarla ilgili yeni bir taktik geliştirdiklerini söyledi.Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) adlı sivil toplum kuruluşunun RT hakkında dört materyal yayınladığını kaydeden Simonyan, "Batılı hükümetlere RT'nin nüfuzunun arttığını şikayet ediyorlar. Özellikle de Balkanlar, Fransa ve Latin Amerika'da. Hiçbir yaptırımın fayda etmediğinden de (şikayetçiler). Bundan dolayı başta RT olmak üzere Rus medya kuruluşlarının taktiğini anlatmak için yeni bir proje başlatıyorlar" dedi.RSF'nin başlatacağı yeni projenin de çare olmayacağı mesajını gönderen Simonyan, "Siz eski taktiğimizi anlatırken biz yenisini geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.Batılı ülkeler, RT'nin konvansiyonel ve sosyal medyadaki etkisini Ukrayna'daki başarısızlıklarının kılıfı olarak kullanıyor.Çok sayıda Batılı ülke Rus medya kuruluşlarına çeşitli yaptırımlar uygularken son yaptırım dalgası ABD hükümetinden gelmişti.ABD Hazine Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Yeni kısıtlamaların aynı zamanda Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve RT'nin bazı üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtilmişti.Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı, RT çalışanları Konstantin Kalaşnikov ve Yelena Afanasyeva'yı, sosyal medyada yayınlanan bazı videoların prodüksiyonunu gizlice finanse etmeye yönelik bir plan oluşturmakla suçladığı bir açıklama yayınlamıştı.ABD'nin Rus medyasına açtığı savaş nedeniyle yakın zamanda META firmasının markaları Facebook ve Instagram Sputnik ve RT hesaplarını bloklamıştı. TikTok da, yaptırımlar ardından Sputnik ve RT'in hesabını uygulamada kaldırdı.

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