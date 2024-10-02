https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/kremlin-ortadoguda-en-endise-verici-senaryo-yasaniyor--1088706175.html
Kremlin: Ortadoğu'da en endişe verici senaryo yaşanıyor
Kremlin: Ortadoğu'da en endişe verici senaryo yaşanıyor
Sputnik Türkiye
İsrail-Lübnan hattındaki sıcak çatışmaların ardından İran'ın İsrail'e füze saldırısı düzenlemesini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, Ortadoğu'da en endişe... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T12:46+0300
2024-10-02T12:46+0300
2024-10-02T12:56+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
ortadoğu
israil
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Gazetecilerle bir araya gelen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ortadoğu'daki son gelişmelere dair açıklamasında, "En endişe verici senaryo gerçekleşiyor. Yaşananlar ışığında tüm tarafları itidale çağırıyoruz" dedi. Sivil nüfusun ölümüne yol açan her türlü eylemi kınadıklarının altını çizen Peskov, Rusya'nın Ortadoğu'daki çatışmanın tüm taraflarıyla itidalin sağlanması için temas halinde olduğunu vurguladı.Peskov, Ortadoğu'daki durumun tırmanması nedeniyle Rus yetkililerin seyahatleri de dahil bölgeye uçuşlara geçici kısıtlamalar getirilebileceğini kaydetti.'ABD'nin İsrail'e koşulsuz destek verdiği bilinen bir gerçek'Bir soru üzerine ABD'nin Ortadoğu'da yaşanan çatışmalardaki dahlini yorumlayan Kremlin Sözcüsü, "ABD, İsrail'e koşulsuz destek veriyor. Bu iyi biliniyor, silah tedarikleri, mali yardım ve askeri yardım yoluyla gerçekleştiriliyor. Bu bilinen bir gerçek" ifadelerini kullandı.
rusya
israil
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ortadoğu, israil, lübnan, iran, hizbullah, abd
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ortadoğu, israil, lübnan, iran, hizbullah, abd
Kremlin: Ortadoğu'da en endişe verici senaryo yaşanıyor
12:46 02.10.2024 (güncellendi: 12:56 02.10.2024)
İsrail-Lübnan hattındaki sıcak çatışmaların ardından İran'ın İsrail'e füze saldırısı düzenlemesini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, Ortadoğu'da en endişe verici senaryonun yaşandığını vurguladı.
Gazetecilerle bir araya gelen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ortadoğu'daki son gelişmelere dair açıklamasında, "En endişe verici senaryo gerçekleşiyor. Yaşananlar ışığında tüm tarafları itidale çağırıyoruz" dedi.
Sivil nüfusun ölümüne yol açan her türlü eylemi kınadıklarının altını çizen Peskov, Rusya'nın Ortadoğu'daki çatışmanın tüm taraflarıyla itidalin sağlanması için temas halinde olduğunu vurguladı.
Peskov, Ortadoğu'daki durumun tırmanması nedeniyle Rus yetkililerin seyahatleri de dahil bölgeye uçuşlara geçici kısıtlamalar getirilebileceğini kaydetti.
'ABD'nin İsrail'e koşulsuz destek verdiği bilinen bir gerçek'
Bir soru üzerine ABD'nin Ortadoğu'da yaşanan çatışmalardaki dahlini yorumlayan Kremlin Sözcüsü, "ABD, İsrail'e koşulsuz destek veriyor. Bu iyi biliniyor, silah tedarikleri, mali yardım ve askeri yardım yoluyla gerçekleştiriliyor. Bu bilinen bir gerçek" ifadelerini kullandı.