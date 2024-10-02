https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/rusya-ukrayna-birlikleri-kursk-bolgesinde-300den-fazla-asker-ve-iki-zirhli-arac-kaybetti-1088714547.html

Rusya: Ukrayna birlikleri Kursk Bölgesi’nde 300’den fazla asker ve iki zırhlı araç kaybetti

Rusya: Ukrayna birlikleri Kursk Bölgesi’nde 300’den fazla asker ve iki zırhlı araç kaybetti

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun ağustos ayında saldırdığı Kursk Bölgesi’ndeki güncel askeri gelişmeleri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin son bir günde... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T16:08+0300

2024-10-02T16:08+0300

2024-10-02T16:08+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi’nde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamasında Sever (Kuzey) Askeri Grubu birliklerinin Ukrayna ordusunun üç istikamette beş karşı saldırıya geçme girişmini önlediği bilgisini verdi.Bakanlık, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin, Kursk Bölgesi’ne giren düşman gruplarını etkisiz hale getirmeye yönelik eylemlerine devam ettiğini kaydetti.Açıklamada, “Gün içerisinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kayıpları 300’ün üzerinde asker ve bir zırhlı piyade aracı ve bir zırhlı muharebe aracı, ayrıca bir Bogdana kundağı motorlu topçu sistemi, beş otomobil ve iki elektronik harp sistemi olarak gerçekleşti” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre Ukrayna ordusu 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla başlattığı saldırının ardından şimdiye kadar toplam olarak 19 bin 550’nin üzerinde asker, 135 tank ve 1.024 zırhlı araç kaybetti.Bakanlık, Kursk Bölgesi’ni Ukraynalı oluşumlardan temizleyemeye yönelik operasyonun devam ettiği bilgisini de verdi.

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