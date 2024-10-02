https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/rusya-ukrayna-birlikleri-kursk-bolgesinde-300den-fazla-asker-ve-iki-zirhli-arac-kaybetti-1088714547.html
Rusya: Ukrayna birlikleri Kursk Bölgesi’nde 300’den fazla asker ve iki zırhlı araç kaybetti
Rusya: Ukrayna birlikleri Kursk Bölgesi’nde 300’den fazla asker ve iki zırhlı araç kaybetti
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun ağustos ayında saldırdığı Kursk Bölgesi’ndeki güncel askeri gelişmeleri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin son bir günde... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T16:08+0300
2024-10-02T16:08+0300
2024-10-02T16:08+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi’nde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamasında Sever (Kuzey) Askeri Grubu birliklerinin Ukrayna ordusunun üç istikamette beş karşı saldırıya geçme girişmini önlediği bilgisini verdi.Bakanlık, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin, Kursk Bölgesi’ne giren düşman gruplarını etkisiz hale getirmeye yönelik eylemlerine devam ettiğini kaydetti.Açıklamada, “Gün içerisinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kayıpları 300’ün üzerinde asker ve bir zırhlı piyade aracı ve bir zırhlı muharebe aracı, ayrıca bir Bogdana kundağı motorlu topçu sistemi, beş otomobil ve iki elektronik harp sistemi olarak gerçekleşti” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre Ukrayna ordusu 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla başlattığı saldırının ardından şimdiye kadar toplam olarak 19 bin 550’nin üzerinde asker, 135 tank ve 1.024 zırhlı araç kaybetti.Bakanlık, Kursk Bölgesi’ni Ukraynalı oluşumlardan temizleyemeye yönelik operasyonun devam ettiği bilgisini de verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/rusya-savunma-bakanligi-harkov-bolgesi-ve-donbassta-iki-yerlesim-biriminin-kontrolu-ele-gecirildi-1088648993.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, kursk, kursk bölgesi, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp
Rusya: Ukrayna birlikleri Kursk Bölgesi’nde 300’den fazla asker ve iki zırhlı araç kaybetti
Ukrayna ordusunun ağustos ayında saldırdığı Kursk Bölgesi’ndeki güncel askeri gelişmeleri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin son bir günde 300’ün üzerinde asker ve iki zırhlı araç kaybettiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi’nde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamasında Sever (Kuzey) Askeri Grubu birliklerinin Ukrayna ordusunun üç istikamette beş karşı saldırıya geçme girişmini önlediği bilgisini verdi.
Bakanlık, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin, Kursk Bölgesi’ne giren düşman gruplarını etkisiz hale getirmeye yönelik eylemlerine devam ettiğini kaydetti.
Açıklamada, “Gün içerisinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kayıpları 300’ün üzerinde asker ve bir zırhlı piyade aracı ve bir zırhlı muharebe aracı, ayrıca bir Bogdana kundağı motorlu topçu sistemi, beş otomobil ve iki elektronik harp sistemi olarak gerçekleşti” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre Ukrayna ordusu 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla başlattığı saldırının ardından şimdiye kadar toplam olarak 19 bin 550’nin üzerinde asker, 135 tank ve 1.024 zırhlı araç kaybetti.
Bakanlık, Kursk Bölgesi’ni Ukraynalı oluşumlardan temizleyemeye yönelik operasyonun devam ettiği bilgisini de verdi.