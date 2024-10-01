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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/rusya-savunma-bakanligi-harkov-bolgesi-ve-donbassta-iki-yerlesim-biriminin-kontrolu-ele-gecirildi-1088648993.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov Bölgesi ve Donbass’ta iki yerleşim biriminin kontrolü ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov Bölgesi ve Donbass’ta iki yerleşim biriminin kontrolü ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin ilerleyişlerini sürdürerek Harkov Bölgesi’nde Vişnevoye ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Krutoy Yar yerleşim... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T12:17+0300
2024-10-01T13:08+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
rus silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Buna göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov bölgesinin Liptsı ve Volçansk istikametlerinde aktif eylemlerine devam ederek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Çatışmalarda yaklaşık 95 Ukrayna askeri etkisiz hale getirilirken, 2 zırhlı muharebe aracı, 3 otomobil ve bir mühimmat deposu imha edildi.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri kararlı eylemlerle Harkov Bölgesi’ndeki Vişnevoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi. Rus askerleri Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ve Harkov Bölgesi’nde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. İki karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtülen Ukrayna birlikleri 410 kadar asker, 5 otomobil, bir ABD yapımı M777 topçu sistemi ve İngiliz yapımı bir FH-70 obüsü dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait bir Anklav elektronik harp sistemi ve 2 sahra tipi mühimmat deposu imha etti.Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerek, DHC’nin 5 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Bir karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri 900 kadar asker, 5 otomobil, ABD yapımı M777 ve M198 topçu sistemleri dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat kaybetti, düşmanın sahra tipi bir mühimmat deposu imha edildi.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sayesinde DHC’de Krutoy Yar yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi, ayrıca 7 ilçede Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Düşmanın 9 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 635 kadar Ukrayna askeri, bir ABD yapımı M113 zırhlı personel taşıyıcısı, 3 zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat etkisiz hale getirildi.Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını pekiştirerek, DHC’nin 3 ilçesinde konuşlanan düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. İki karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 125 kadar asker, bir tank, bir zırhlı piyade aracı, 6 otomobil, bir Polonya yapımı Krab topçu sistemi ve bir D-30 obüsü kaybetti, düşmanın iki mühimmat deposu havaya uçuruldu.Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise Zaporojye ve Herson bölgelerinde yer aldıkları çatışmalarda düşman oluşumlarını bozguna uğrattı, çatışmalarda 60 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, 3 otomobil, bir Anklav elektronik harp sistemi ile 3 mühimmat deposu imha edildi.Rapora göre hava, topçu-füze birlikleri ile İHA’ların desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun 128 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu.Rus hava savunma sistemleri ise 3 adet ABD yapımı ATACMS taktik füzesi, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve Ukrayna’ya ait 31 uçak tipi İHA düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/rusya-savunma-bakanligi-kursk-bolgesinde-ukrayna-birliklerinin-2-leopard-tanki-imha-edildi-1088432285.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov Bölgesi ve Donbass’ta iki yerleşim biriminin kontrolü ele geçirildi

12:17 01.10.2024 (güncellendi: 13:08 01.10.2024)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin ilerleyişlerini sürdürerek Harkov Bölgesi’nde Vişnevoye ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Krutoy Yar yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. Açıklamaya göre Ukrayna ordusu son bir günde 2 bin 225 kadar asker kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Buna göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov bölgesinin Liptsı ve Volçansk istikametlerinde aktif eylemlerine devam ederek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Çatışmalarda yaklaşık 95 Ukrayna askeri etkisiz hale getirilirken, 2 zırhlı muharebe aracı, 3 otomobil ve bir mühimmat deposu imha edildi.
Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri kararlı eylemlerle Harkov Bölgesi’ndeki Vişnevoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi. Rus askerleri Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ve Harkov Bölgesi’nde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. İki karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtülen Ukrayna birlikleri 410 kadar asker, 5 otomobil, bir ABD yapımı M777 topçu sistemi ve İngiliz yapımı bir FH-70 obüsü dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait bir Anklav elektronik harp sistemi ve 2 sahra tipi mühimmat deposu imha etti.
Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerek, DHC’nin 5 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Bir karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri 900 kadar asker, 5 otomobil, ABD yapımı M777 ve M198 topçu sistemleri dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat kaybetti, düşmanın sahra tipi bir mühimmat deposu imha edildi.
Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sayesinde DHC’de Krutoy Yar yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi, ayrıca 7 ilçede Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Düşmanın 9 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 635 kadar Ukrayna askeri, bir ABD yapımı M113 zırhlı personel taşıyıcısı, 3 zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat etkisiz hale getirildi.
Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını pekiştirerek, DHC’nin 3 ilçesinde konuşlanan düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. İki karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 125 kadar asker, bir tank, bir zırhlı piyade aracı, 6 otomobil, bir Polonya yapımı Krab topçu sistemi ve bir D-30 obüsü kaybetti, düşmanın iki mühimmat deposu havaya uçuruldu.
Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise Zaporojye ve Herson bölgelerinde yer aldıkları çatışmalarda düşman oluşumlarını bozguna uğrattı, çatışmalarda 60 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, 3 otomobil, bir Anklav elektronik harp sistemi ile 3 mühimmat deposu imha edildi.
Rapora göre hava, topçu-füze birlikleri ile İHA’ların desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun 128 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu.
Rus hava savunma sistemleri ise 3 adet ABD yapımı ATACMS taktik füzesi, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve Ukrayna’ya ait 31 uçak tipi İHA düşürdü.
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