https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/okan-buruk-acun-ilicaliya-tepki-gosterdi-kanal-kanal-gezmek-icin-erken-1088736557.html
Okan Buruk Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi: 'Kanal kanal gezmek için erken'
Okan Buruk Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi: 'Kanal kanal gezmek için erken'
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi maçında Galatasaray Rigas Skola ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi basın toplantısında Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T21:29+0300
2024-10-02T21:29+0300
2024-10-02T21:34+0300
spor
okan buruk
maç
acun ilıcalı
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tarihi maç
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avrupa
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Rigas Skola maçı öncesi basın mensupları ile bir araya geldi.Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı hakkında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk lig şampiyonluğu yarışı için daha erken olduğunu belirtti.Avrupa Ligi'nde RFS maçını değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ''Bizim için önemli bir karşılaşma. Rakibimize büyük saygı duyuyoruz. Önemli bir oyunculara sahipler. Taktiksel olarak ne yaptıklarını gördük. İyi savunma yapacak bir takım. Son Bükreş maçında kalabalık savunma yapmayı denediler. Hedefimiz buradan kazanarak yolumuza devam etmek. Dinlendik, hazırlandık. Oyuncularımızla en iyisini yapacağız'' açıklamasında bulundu.PFDK'ye sevk edilmesi hakkında ilk kez konuştuTFF tarafından PFDK'ya sevk edilmelerini entresan bulan Teknik Direktör Okan Buruk ''Yine enteresan şeyler olmaya başladı. Hem benim hem de Batshuayi'nin PFDK'ye sevk edilmesi çok garip. Hakemle bir diyaloğum olsa hakem kart verirdi. Koridorda bir şey yok. Saha içinde bir kart yok. Benim aldığım bilgi pazar gününden itibaren Beşiktaş ve Fenerbahçeli yöneticileri Federasyona gidip görüşmeler yaptıkları üzerineydi. Buna inanmamıştım ama dün baktığımızda böyle bir ceza sevki açıklandı. Benim hakemi tehdit etmem için hakemin karşımda olması lazım'' dedi.'Bu hukuka aykırı'TFF kararına saygı duyan Galatasaray Teknik Hocası Buruk ''Bunların kamera üzerinden önü olmayan arkası olmayan konuşmalar. Hangisi için konuştuğunuz belli değil. Kendi kendinize söylenmeniz bile bir ceza maddesi olarak çıkacaktır. Her takım için geçerli bu. Hakemin beni duymadığı bir pozisyonda siz beni bu görüntü üzerinden sevk edemezsiniz. Bu hukuka aykırı. Ben TFF'Ye güveniyorum. Ne karar verilirse verilsin saygı duyuyorum. Sahada olmamı istemeyenlere, bu kararı aldırmak isteyenlere de izin verilecekse, benim ekibim var, futbolcularım, taraftarımız var'' dedi.'Acun Ilıcalı ile hala dostuz'Kazandıkları Fenerbahçe maçına gönderme yapan Okan Buruk ''Biz Acun Ilıcalı ile hala dostuz. O Fenerbahçe'nin ben Galatasaray'ın hakları için mücadele ediyoruz. Biz 10 gün önce ne kadar iyi takım olduğumuzu gösterdik. Çok önemli oyuncular seyrettirdik onlara. Sahada kaldık, sahada oynadık ve bu kadar kısa süre üzerine tekrardan aynı geçen seneki dosyalara dönmemiz çok komik geliyor. Çok yakın zamanda oynadığımız maç var. 3-0'dan sonra Atilla Karaoğlan'ın verdiği yanlış penaltı olmasa çok daha büyük bir skor görecektik. Bundan sonra da 3 tane çok önemli takım Şampiyonluk için yarış veriyor. Trabzonspor da arkadan geliyor. Trabzonspor'un aleyhine de hakem hataları oldu. Bunları söylemeden çıkıp maçlarımızı oynuyoruz. Bu yarış içinde önemli takımlar olacak'' ifadesinde bulundu.'Kanal kanal gezmek için çok erken'Yarış 5 takım arasında geçebilir diyen sarı kırmızılı takımın hocası ''Fenerbahçe taraftarını da yine ayna şeklinde onları kandırmak da demiyim ama farklı bir şekilde yönlendirmek bana doğru gelmiyor. İki takımın da önemli kadroları var. Yarış belki de 5 takıma arasında devam edecek. Bu kadar kanal kanal gezmek için çok erken olduğunu düşünüyorum'' dedi.
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okan buruk, maç, acun ilıcalı, avrupa ligi, fenerbahçe, galatasaray, tarihi maç, maç yayını, avrupa, uefa avrupa ligi, dursun özbek, ali koç
okan buruk, maç, acun ilıcalı, avrupa ligi, fenerbahçe, galatasaray, tarihi maç, maç yayını, avrupa, uefa avrupa ligi, dursun özbek, ali koç
Okan Buruk Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi: 'Kanal kanal gezmek için erken'
21:29 02.10.2024 (güncellendi: 21:34 02.10.2024)
UEFA Avrupa Ligi maçında Galatasaray Rigas Skola ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi basın toplantısında Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya tepkisini dile getiren Galatasaray teknik Direktörü Okan Buruk üstü kapalı sert mesajlar yolladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Rigas Skola maçı öncesi basın mensupları ile bir araya geldi.
Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı hakkında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk lig şampiyonluğu yarışı için daha erken olduğunu belirtti.
Avrupa Ligi'nde RFS maçını değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ''Bizim için önemli bir karşılaşma. Rakibimize büyük saygı duyuyoruz. Önemli bir oyunculara sahipler. Taktiksel olarak ne yaptıklarını gördük. İyi savunma yapacak bir takım. Son Bükreş maçında kalabalık savunma yapmayı denediler. Hedefimiz buradan kazanarak yolumuza devam etmek. Dinlendik, hazırlandık. Oyuncularımızla en iyisini yapacağız'' açıklamasında bulundu.
PFDK'ye sevk edilmesi hakkında ilk kez konuştu
TFF tarafından PFDK'ya sevk edilmelerini entresan bulan Teknik Direktör Okan Buruk ''Yine enteresan şeyler olmaya başladı. Hem benim hem de Batshuayi'nin PFDK'ye sevk edilmesi çok garip. Hakemle bir diyaloğum olsa hakem kart verirdi. Koridorda bir şey yok. Saha içinde bir kart yok. Benim aldığım bilgi pazar gününden itibaren Beşiktaş ve Fenerbahçeli yöneticileri Federasyona gidip görüşmeler yaptıkları üzerineydi. Buna inanmamıştım ama dün baktığımızda böyle bir ceza sevki açıklandı. Benim hakemi tehdit etmem için hakemin karşımda olması lazım'' dedi.
TFF kararına saygı duyan Galatasaray Teknik Hocası Buruk ''Bunların kamera üzerinden önü olmayan arkası olmayan konuşmalar. Hangisi için konuştuğunuz belli değil. Kendi kendinize söylenmeniz bile bir ceza maddesi olarak çıkacaktır. Her takım için geçerli bu. Hakemin beni duymadığı bir pozisyonda siz beni bu görüntü üzerinden sevk edemezsiniz. Bu hukuka aykırı. Ben TFF'Ye güveniyorum. Ne karar verilirse verilsin saygı duyuyorum. Sahada olmamı istemeyenlere, bu kararı aldırmak isteyenlere de izin verilecekse, benim ekibim var, futbolcularım, taraftarımız var'' dedi.
'Acun Ilıcalı ile hala dostuz'
Kazandıkları Fenerbahçe maçına gönderme yapan Okan Buruk ''Biz Acun Ilıcalı ile hala dostuz. O Fenerbahçe'nin ben Galatasaray'ın hakları için mücadele ediyoruz. Biz 10 gün önce ne kadar iyi takım olduğumuzu gösterdik. Çok önemli oyuncular seyrettirdik onlara. Sahada kaldık, sahada oynadık ve bu kadar kısa süre üzerine tekrardan aynı geçen seneki dosyalara dönmemiz çok komik geliyor. Çok yakın zamanda oynadığımız maç var. 3-0'dan sonra Atilla Karaoğlan'ın verdiği yanlış penaltı olmasa çok daha büyük bir skor görecektik. Bundan sonra da 3 tane çok önemli takım Şampiyonluk için yarış veriyor. Trabzonspor da arkadan geliyor. Trabzonspor'un aleyhine de hakem hataları oldu. Bunları söylemeden çıkıp maçlarımızı oynuyoruz. Bu yarış içinde önemli takımlar olacak'' ifadesinde bulundu.
'Kanal kanal gezmek için çok erken'
Yarış 5 takım arasında geçebilir diyen sarı kırmızılı takımın hocası ''Fenerbahçe taraftarını da yine ayna şeklinde onları kandırmak da demiyim ama farklı bir şekilde yönlendirmek bana doğru gelmiyor. İki takımın da önemli kadroları var. Yarış belki de 5 takıma arasında devam edecek. Bu kadar kanal kanal gezmek için çok erken olduğunu düşünüyorum'' dedi.