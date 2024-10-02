https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/fenerbahce-teknik-direktoru-mourinho-kesinlikle-pisman-degilim-1088736376.html

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho: Kesinlikle pişman değilim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho: Kesinlikle pişman değilim

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Twente maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Sarı lacivertli takımın hocası Jose Mourinho, kulüp değişikliği konusunda hiç... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

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Tecrübeli Teknik Direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye gelme kararından pişmanlık duymadığını açıkladı.UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Fenerbahçe Spor Kulübü, Hollanda'nın Twente ekibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, çok iyi bir takıma karşı oynayacaklarını belirterek hazır olduklarını açıkladı. Rakiplerinin güçlü önlerini belirten Portekizli teknik adam "Rakibimizin güçlü yönleri olarak takım olmalarını söyleyebilirim. Takım halinde oynuyorlar. Bunun arkasındaki çalışmaları görüyorsunuz. İyi savunma yapıyorlar, önde baskıda başarılılar. Geri çekilip kompakt oynamayı biliyorlar. Tipik bir Hollanda takımı gibi oynamaktan keyif alıyorlar. Kontra ataklarda da etkililer. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Pazar gününden beri bu maç için hazırlanıyoruz. Taktiksel olarak neler yapmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.'Kesinlikle pişman değilim'Fenerbahçe'ye gelmekten pişman olmadığını açıklayan Jose Mourinho "Diğer çalıştığım kulüpleri buradan yüksek platform olarak ayırmam. Her kulübün hedefleri vardır. Kulübe geldiğinizde onların projelerini sahiplenirsiniz. İspanya'yı Real Madrid ile kazanmakla Fenerbahçe ile Türkiye'de şampiyonluk yaşamak arasında bir fark yok. Türk futbolunda hala öğrenmeye çalıştığım şeyler var. Buraya gelme kararımdan hiç pişman değilim" ifadesinde bulundu.'Türk insanı ne demek istediğimi anlıyor'Hakem hatalarından bahseden tecrübeli isim Avrupa Ligi değerlendirmesinde bulunarak şunları söyledi:'Hollanda takımlarına karşı kazanıyorum'Hollanda ligini değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho "Hollanda takımlarına karşı kazanıyorum, geçmişte kazandım çünkü iyi takımları çalıştırıyordum. Real Madrid ile Ajax'a karşı 4 kere oynamıştım ve burada zaten kazanmanız normal. Benimle bir ilgisi yok çünkü bunu beklersiniz. Eşleşmelerimde bir tane Ajax-Real Madrid maçı kolaydı bir de Manchester United-Ajax finali kolaydı, onun dışında hepsi zordu. Yarın da zor olacak diye düşünüyorum. Ben kazanmaktan hoşlanıyorum, kaybetmekten hoşlanmıyorum. Hollanda takımları her zaman zor ve organizeler. Teknik anlamda üst düzey ve kaliteliler. Özellikle evlerinde oynadıklarında. Bu sene hem Twente hem AZ ile eşleştik ve ikisiyle de deplasmanda oynayacağız. Bunun için 'mutlu musunuz' diye sorarsanız hayır değilim"Twente-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Twente ile karşılaşacak. 3 Ekim saat 22-00'da yayınlanacak maç TRT Spor ve TRT Tabii uygulamasından naklen yayınlanacak.

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