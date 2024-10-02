https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/israil-ordusundan-tahliye-uyarisi-yakin-gelecekte-guclu-sekilde-harekete-gecilecek-alanlarda-1088684951.html

İsrail ordusundan tahliye uyarısının ardından: Beyrut'un güney banliyösü vuruldu

İsrail ordusundan tahliye uyarısının ardından: Beyrut'un güney banliyösü vuruldu

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, Lübnan'ın güney banliyösünde bulunan ve Hizbullah tesislerinin olduğu iddia edilen bölgelerden sakinlerin ayrılması için uyarı paylaşımında... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T01:19+0300

2024-10-02T01:19+0300

2024-10-02T02:06+0300

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israil

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tahliye

hizbullah

beyrut

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İsrail ordusu, Beyrut'un güney banliyölerindeki, Hizbullah tesislerinin bulunduğu iddia edilen iki alanın sakinlerini derhal tahliye etmeye çağırdı. Haret Hreik Mahallesi başta olmak üzere Beyrut'un güney banliyösünde bulunan sakinlere yapılan çağrıda "IDF'nin yakın gelecekte güçlü bir şekilde harekete geçeceği tehlikeli Hizbullah tesislerinin yakınında bulunuyorsunuz" ifadeleri kullanıldı.İsrail ordusu, haritalarda gösterilen bölgelerden en az 500 metre mesafe uzaklığında olunması gerektiğini kaydetti.Uyarının ardından saldırı başladıİsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Avichai Edri, Beyrut'un güney banliyölerindeki Haret Hreik mahallesindeki bazı binaların sakinlerini derhal tahliye etmeye çağırmasının ardından İsrail ordusu bölgeye dronlu saldırı düzenledi.El Mayadin'in haberine göre, bir İsrail dronu ile Beyrut'un güney banliyösüne saldırı düzenlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/israil-disisleri-bakani-katz-iran-rejimi-kirmizi-cizgiyi-asti--1088684427.html

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