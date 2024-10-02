İsrail ordusundan tahliye uyarısının ardından: Beyrut'un güney banliyösü vuruldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ankara’da bekarsanız, 25 bin 706 liranın altında geliriniz varsa aslında yaşamıyorsunuz'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
MEB'in 'Toplum Yararına Program' açıklaması neyin itirafı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Türkiye’deki özel okulların bilinmeyen rakamları
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Dilan Çıtak, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Ülkemizde ve dünyada artan sanal kumar bağımlılığı ve sonuçları
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları başlıyor
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
'Nasrallah'ın ölümü sonrası maskeler düştü'
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
SESLİ HABER
Yine çöp ev vakası: Ceset koku nedeniyle zor çıkarıldı
19:22
1 dk
ÖZEL HABER
Patrik Bartholomeos’tan Türk adalarıyla ilgili tartışma çıkarak ifadeler
19:34
4 dk
SESLİ HABER
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan yanıtladı
19:47
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere tahliye uçuşlarına başladı: Kişi başı 350 sterlin
19:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
10 dk
SESLİ HABER
ÖSYM Başkanı duyurdu: Üniversite sınav sayısı artacak
20:13
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den askeri sevkiyat: ‘Saldırganlığı azaltmak’ için
20:21
1 dk
SESLİ HABER
Sürü sahipleri şikayetçi: 70 bin liraya çalıştıracak çoban bulamıyorlar
20:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
15 dk
SESLİ HABER
Alkole dev zam yolda
21:20
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa’da sınırlar yeniden çiziliyor
21:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/israil-ordusundan-tahliye-uyarisi-yakin-gelecekte-guclu-sekilde-harekete-gecilecek-alanlarda-1088684951.html
İsrail ordusundan tahliye uyarısının ardından: Beyrut'un güney banliyösü vuruldu
İsrail ordusundan tahliye uyarısının ardından: Beyrut'un güney banliyösü vuruldu
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan'ın güney banliyösünde bulunan ve Hizbullah tesislerinin olduğu iddia edilen bölgelerden sakinlerin ayrılması için uyarı paylaşımında... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T01:19+0300
2024-10-02T02:06+0300
dünya
israil
lübnan
tahliye
hizbullah
beyrut
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088630804_0:203:3226:2018_1920x0_80_0_0_58e923134fadd5fd850b10bd6b656b67.jpg
İsrail ordusu, Beyrut'un güney banliyölerindeki, Hizbullah tesislerinin bulunduğu iddia edilen iki alanın sakinlerini derhal tahliye etmeye çağırdı. Haret Hreik Mahallesi başta olmak üzere Beyrut'un güney banliyösünde bulunan sakinlere yapılan çağrıda "IDF'nin yakın gelecekte güçlü bir şekilde harekete geçeceği tehlikeli Hizbullah tesislerinin yakınında bulunuyorsunuz" ifadeleri kullanıldı.İsrail ordusu, haritalarda gösterilen bölgelerden en az 500 metre mesafe uzaklığında olunması gerektiğini kaydetti.Uyarının ardından saldırı başladıİsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Avichai Edri, Beyrut'un güney banliyölerindeki Haret Hreik mahallesindeki bazı binaların sakinlerini derhal tahliye etmeye çağırmasının ardından İsrail ordusu bölgeye dronlu saldırı düzenledi.El Mayadin'in haberine göre, bir İsrail dronu ile Beyrut'un güney banliyösüne saldırı düzenlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/israil-disisleri-bakani-katz-iran-rejimi-kirmizi-cizgiyi-asti--1088684427.html
israil
lübnan
beyrut
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088630804_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_f6aa180d320c05b9ed1c5282ec3975f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
israil, lübnan, tahliye, hizbullah, beyrut
israil, lübnan, tahliye, hizbullah, beyrut

İsrail ordusundan tahliye uyarısının ardından: Beyrut'un güney banliyösü vuruldu

01:19 02.10.2024 (güncellendi: 02:06 02.10.2024)
© AA / Ramiz Dallahsaldırı
saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
© AA / Ramiz Dallah
Abone ol
İsrail ordusu, Lübnan'ın güney banliyösünde bulunan ve Hizbullah tesislerinin olduğu iddia edilen bölgelerden sakinlerin ayrılması için uyarı paylaşımında bulundu.
İsrail ordusu, Beyrut'un güney banliyölerindeki, Hizbullah tesislerinin bulunduğu iddia edilen iki alanın sakinlerini derhal tahliye etmeye çağırdı.
Haret Hreik Mahallesi başta olmak üzere Beyrut'un güney banliyösünde bulunan sakinlere yapılan çağrıda "IDF'nin yakın gelecekte güçlü bir şekilde harekete geçeceği tehlikeli Hizbullah tesislerinin yakınında bulunuyorsunuz" ifadeleri kullanıldı.
İsrail ordusu, haritalarda gösterilen bölgelerden en az 500 metre mesafe uzaklığında olunması gerektiğini kaydetti.

Uyarının ardından saldırı başladı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Avichai Edri, Beyrut'un güney banliyölerindeki Haret Hreik mahallesindeki bazı binaların sakinlerini derhal tahliye etmeye çağırmasının ardından İsrail ordusu bölgeye dronlu saldırı düzenledi.
El Mayadin'in haberine göre, bir İsrail dronu ile Beyrut'un güney banliyösüne saldırı düzenlendi.
İran'dan İsrail'e füze saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
DÜNYA
İsrail Dışişleri Bakanı Katz: İran rejimi kırmızı çizgiyi aştı
00:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала