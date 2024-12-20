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Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/1091819667.html
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında asgari ücret için yeni senaryolara ilişkin konuştu. Türk-İş’in masadaki tavrıyla güven... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
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SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında 2025 yılı asgari ücret görüşmelerini ve görüşmeler sonucu yaşananları değerlendirdi. Rakamın bir an önce açıklanması gerektiğini söyleyen Elmen, “31 Aralık’a çok az kaldı ve işçinin ve iş verenin kendi bütçesini yapması gerekiyor” dedi.Elmen, şöyle devam etti.
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SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor

15:05 20.12.2024 (güncellendi: 17:08 20.12.2024)
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor
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Melis Elmen
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SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında asgari ücret için yeni senaryolara ilişkin konuştu. Türk-İş’in masadaki tavrıyla güven kaybettiğini söyleyen Elmen, “Talep edilen rakam çok uçuk ve gerçeğe aykırı” dedi.
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında 2025 yılı asgari ücret görüşmelerini ve görüşmeler sonucu yaşananları değerlendirdi. Rakamın bir an önce açıklanması gerektiğini söyleyen Elmen, “31 Aralık’a çok az kaldı ve işçinin ve iş verenin kendi bütçesini yapması gerekiyor” dedi.
Elmen, şöyle devam etti.
“Asgari ücret toplantısı bizim toplantımız olmaktan çıkıp aralarında takıldıkları bir toplantı haline geldi. Daha sonra Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağır açıklama yapacağını söyledi. Ancak somut bir açıklama yapılmadı. Bir kağıda rakam yazıp zarfa koyacaklarını söylediler. İnsanlar da doğal olarak bu zarfı sordu. Ağar ise soruyu geçiştirdi. Böyle olunca herkeste bir tepki oluştu. Gazetecileri soğukta açıklama yapacağım diye bekletip neden bir açıklama yapmıyorsunuz? İşçiyi temsil eden ve asgari ücret komisyonunda bulunan en önemli kurumlardan biri el yazısıyla A4 kağıdına yamuk bir şekilde bir şeyler yazmış ve iki tane imza atmış ve bunu basına verdiler. Talepleri 29 bin 583 TL, yani yüzde 65’e yakın bir zam. Tabii ki asgari ücretlinin şartları korunmalı ama sadece işçiyi düşünemeyiz, işvereni de düşünmek zorundayız. Bir işçinin cebine 29 bin 500 lira para girdiği zaman işverenin cebinden 44 bin lira para çıkar. Bunun da bir mantığı olur ve işçileri çıkarabilir. Bu istenen rakam çok uçuktu. Daha ortada buluşulacak bir rakam söylenebilirdi. Yüzde 40’larda anlaşılabilirdi. Neticede yıl sonu enflasyonu yüzde 44. Türk-İş bu yıl masadaki tavrıyla güven kaybetti. Bu masanın amacı sadece Türk-İş’in ya da devletin istediğini yapmak değil. Kimse masadan tek söylediği rakamla kalkamaz, böyle bir lüksleri yok. Bunun biraz sinir ve baskı ile söylendiğine inanıyorum. 31 Aralık’a çok az kaldı ve işçinin ve iş verenin kendi bütçesini yapması gerekiyor.”
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