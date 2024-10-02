https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/israil-disisleri-bakani-katz-iran-rejimi-kirmizi-cizgiyi-asti--1088684427.html
İsrail Dışişleri Bakanı Katz: İran rejimi kırmızı çizgiyi aştı
İsrail Dışişleri Bakanı Katz: İran rejimi kırmızı çizgiyi aştı
Sputnik Türkiye
İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısına ilişkin İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İran yönetiminin 'kırmızı çizgiyi aştığını' söyledi. 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T00:44+0300
2024-10-02T00:44+0300
2024-10-02T00:44+0300
dünya
iran
israil
füze
savaş
saldırı
yisrael katz
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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.Füze saldırısıyla İran yönetiminin 'kırmızı çizgiyi aştığını' söyleyen Katz, buna sessiz kalmayacaklarını ifade etti. Açıklamasında Katz, uluslararası kamuoyunun İran'a karşı İsrail'in yanında yer alması gerektiğini ileri sürdü.Ayrıca yerel basında çıkan haberlerde, Katz'ın, İsrail'in başka ülkelerdeki büyükelçilerine bir mesaj gönderdiği belirtildi.Katz'ın büyükelçilerden görev yaptıkları ülkelerin yönetimlerine İsrail'in İran'ın füze saldırısına 'sert bir karşılık vereceği' mesajını iletmelerini istediği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/netanyahu-iran-hata-yapti-ve-bedelini-odeyecek-1088683509.html
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iran, israil, füze, savaş, saldırı, yisrael katz
iran, israil, füze, savaş, saldırı, yisrael katz
İsrail Dışişleri Bakanı Katz: İran rejimi kırmızı çizgiyi aştı
İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısına ilişkin İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İran yönetiminin 'kırmızı çizgiyi aştığını' söyledi.
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Füze saldırısıyla İran yönetiminin 'kırmızı çizgiyi aştığını' söyleyen Katz, buna sessiz kalmayacaklarını ifade etti. Açıklamasında Katz, uluslararası kamuoyunun İran'a karşı İsrail'in yanında yer alması gerektiğini ileri sürdü.
Ayrıca yerel basında çıkan haberlerde, Katz'ın, İsrail'in başka ülkelerdeki büyükelçilerine bir mesaj gönderdiği belirtildi.
Katz'ın büyükelçilerden görev yaptıkları ülkelerin yönetimlerine İsrail'in İran'ın füze saldırısına 'sert bir karşılık vereceği' mesajını iletmelerini istediği aktarıldı.