https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/iranli-uzman-iran-muttefiklerine-karsi-yukumluluklerini-yerine-getirdi-1088737997.html
İranlı uzman: İran müttefiklerine karşı yükümlülüklerini yerine getirdi
İranlı uzman: İran müttefiklerine karşı yükümlülüklerini yerine getirdi
Sputnik Türkiye
İranlı uluslararası güvenlik uzmanı Aref Dehkandar, İran'ın İsrail’e yönelik füze saldırısıyla müttefiklerine karşı yükümlülüklerini yerine getirdiğini ifade... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T22:24+0300
2024-10-02T22:24+0300
2024-10-02T22:24+0300
dünya
iran
israil
füze saldırısı
müttefik
abd
hasan nasrallah
ismail haniye
suikast
uzman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088684079_15:0:1188:660_1920x0_80_0_0_d86e8dd93e48ffcb51f961de0938fb11.jpg
İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısını Sputnik’e değerlendiren Dehkandar, İran’ın bu saldırıyla İsrail rejiminin müttefiklerine yönelik eylemlerine tolerans gösterilmeyeceği mesajı verdiğinini söyledi.Dehkandar, “İran'ın füze saldırılı yanıtı doğal olarak İsrail'in saldırgan eylemlerini önlemeyi amaçlıyordu. İran'ın, Haniye suikastının ardından Batılı ülkelerin saldırıları durdurma sözü vermesi nedeniyle misilleme yapmaması, İsrail'in saldırgan politikalarına devam etmesine ve Hasan Nasrallah'ı öldürmesine yol açtı” dedi.Bölgesel boyutta İran'ın nükleer bir güce füze saldırısı şeklindeki bu cesur eyleminin öncelikle direniş gruplarına İran'ın onların tarafında olduğu ve İsrail rejiminin kendilerine yönelik eylemlerine tolerans gösterilmeyeceği mesajı taşıdığını belirten uzman, “Bu, aynı zamanda İsrail ile ilişkilerini normalleştirme yoluna giden ülkelere, güvenlik sorunuyla karşı karşıya olan bir ülkeyle ilişkilerini normalleştirerek ekonomik hedeflerine ulaşamayacaklarına dair de bir mesaj” ifadelerini kullandı.Uluslararası boyutta ise ABD’nin savaş karşıtı jestlerine rağmen hem güvenlik hem de askeri düzeyde İsrail'i desteklediğini vurgulayan uzman, “Hasan Nasrallah ve arkadaşlarına düzenlenen saldırıda kullanılan savaş uçakları da, bombalar da ABD’den. İran, son eylemleriyle artık ABD'nin vaatlerine güvenmeyeceğini gösterdi. Ateşkes sözü vererek ve savaş karşıtı jestler göstererek aslında İsrail'i mümkün olan her şekilde desteklemek gerçekçi değil” değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/israilde-guvenlik-kabinesinin-irana-guclu-karsilik-verme-karari-aldigi-iddiasi-1088737857.html
iran
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088684079_162:0:1042:660_1920x0_80_0_0_cf27e2ccc78f3b3fc4690d6151d66520.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
iran, israil, füze saldırısı, müttefik, abd, hasan nasrallah, ismail haniye, suikast, uzman
iran, israil, füze saldırısı, müttefik, abd, hasan nasrallah, ismail haniye, suikast, uzman
İranlı uzman: İran müttefiklerine karşı yükümlülüklerini yerine getirdi
İranlı uluslararası güvenlik uzmanı Aref Dehkandar, İran'ın İsrail’e yönelik füze saldırısıyla müttefiklerine karşı yükümlülüklerini yerine getirdiğini ifade etti.
İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısını Sputnik’e değerlendiren Dehkandar, İran’ın bu saldırıyla İsrail rejiminin müttefiklerine yönelik eylemlerine tolerans gösterilmeyeceği mesajı verdiğinini söyledi.
Dehkandar, “İran'ın füze saldırılı yanıtı doğal olarak İsrail'in saldırgan eylemlerini önlemeyi amaçlıyordu. İran'ın, Haniye suikastının ardından Batılı ülkelerin saldırıları durdurma sözü vermesi nedeniyle misilleme yapmaması, İsrail'in saldırgan politikalarına devam etmesine ve Hasan Nasrallah'ı öldürmesine yol açtı” dedi.
Bölgesel boyutta İran'ın nükleer bir güce füze saldırısı şeklindeki bu cesur eyleminin öncelikle direniş gruplarına İran'ın onların tarafında olduğu ve İsrail rejiminin kendilerine yönelik eylemlerine tolerans gösterilmeyeceği mesajı taşıdığını belirten uzman, “Bu, aynı zamanda İsrail ile ilişkilerini normalleştirme yoluna giden ülkelere, güvenlik sorunuyla karşı karşıya olan bir ülkeyle ilişkilerini normalleştirerek ekonomik hedeflerine ulaşamayacaklarına dair de bir mesaj” ifadelerini kullandı.
Uluslararası boyutta ise ABD’nin savaş karşıtı jestlerine rağmen hem güvenlik hem de askeri düzeyde İsrail'i desteklediğini vurgulayan uzman, “Hasan Nasrallah ve arkadaşlarına düzenlenen saldırıda kullanılan savaş uçakları da, bombalar da ABD’den. İran, son eylemleriyle artık ABD'nin vaatlerine güvenmeyeceğini gösterdi. Ateşkes sözü vererek ve savaş karşıtı jestler göstererek aslında İsrail'i mümkün olan her şekilde desteklemek gerçekçi değil” değerlendirmesinde bulundu.