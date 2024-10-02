https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/iranli-uzman-iran-muttefiklerine-karsi-yukumluluklerini-yerine-getirdi-1088737997.html

İranlı uzman: İran müttefiklerine karşı yükümlülüklerini yerine getirdi

İranlı uzman: İran müttefiklerine karşı yükümlülüklerini yerine getirdi

Sputnik Türkiye

İranlı uluslararası güvenlik uzmanı Aref Dehkandar, İran'ın İsrail’e yönelik füze saldırısıyla müttefiklerine karşı yükümlülüklerini yerine getirdiğini ifade... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T22:24+0300

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dünya

iran

israil

füze saldırısı

müttefik

abd

hasan nasrallah

ismail haniye

suikast

uzman

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İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısını Sputnik’e değerlendiren Dehkandar, İran’ın bu saldırıyla İsrail rejiminin müttefiklerine yönelik eylemlerine tolerans gösterilmeyeceği mesajı verdiğinini söyledi.Dehkandar, “İran'ın füze saldırılı yanıtı doğal olarak İsrail'in saldırgan eylemlerini önlemeyi amaçlıyordu. İran'ın, Haniye suikastının ardından Batılı ülkelerin saldırıları durdurma sözü vermesi nedeniyle misilleme yapmaması, İsrail'in saldırgan politikalarına devam etmesine ve Hasan Nasrallah'ı öldürmesine yol açtı” dedi.Bölgesel boyutta İran'ın nükleer bir güce füze saldırısı şeklindeki bu cesur eyleminin öncelikle direniş gruplarına İran'ın onların tarafında olduğu ve İsrail rejiminin kendilerine yönelik eylemlerine tolerans gösterilmeyeceği mesajı taşıdığını belirten uzman, “Bu, aynı zamanda İsrail ile ilişkilerini normalleştirme yoluna giden ülkelere, güvenlik sorunuyla karşı karşıya olan bir ülkeyle ilişkilerini normalleştirerek ekonomik hedeflerine ulaşamayacaklarına dair de bir mesaj” ifadelerini kullandı.Uluslararası boyutta ise ABD’nin savaş karşıtı jestlerine rağmen hem güvenlik hem de askeri düzeyde İsrail'i desteklediğini vurgulayan uzman, “Hasan Nasrallah ve arkadaşlarına düzenlenen saldırıda kullanılan savaş uçakları da, bombalar da ABD’den. İran, son eylemleriyle artık ABD'nin vaatlerine güvenmeyeceğini gösterdi. Ateşkes sözü vererek ve savaş karşıtı jestler göstererek aslında İsrail'i mümkün olan her şekilde desteklemek gerçekçi değil” değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/israilde-guvenlik-kabinesinin-irana-guclu-karsilik-verme-karari-aldigi-iddiasi-1088737857.html

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iran, israil, füze saldırısı, müttefik, abd, hasan nasrallah, ismail haniye, suikast, uzman