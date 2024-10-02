https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/israilde-guvenlik-kabinesinin-irana-guclu-karsilik-verme-karari-aldigi-iddiasi-1088737857.html

İsrail'de güvenlik kabinesinin İran'a güçlü karşılık verme kararı aldığı iddiası

İsrail'de güvenlik kabinesinin İran'a güçlü karşılık verme kararı aldığı iddiası

Sputnik Türkiye

İsrail medyası İsrail güvenlik kabinesinin ABD ile koordine edildikten sonra İran'a 'güçlü karşılık' verme kararı aldığını duyurdu. 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T22:16+0300

2024-10-02T22:16+0300

2024-10-02T22:34+0300

dünya

israil güvenlik kabinesi

israil

iran

karşılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088677319_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_039ea5e0b6508038f61c248dcbcc208e.jpg

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, İsrail güvenlik kabinesinde dün gerçekleştirilen toplantıda İran'ın füze saldırılarına, ABD ile koordine edildikten sonra güçlü bir karşılık verilmesi kararı alındığını iddia etti.Haberde İsrail'in İran'daki stratejik bölgeleri hedef almayı planladığı öne sürüldü.İran Devrim Muhafızları Ordusu, 'İran'ın ulusal güvenliğini hedef aldığını belirttiği İsrail'e 1 Ekim Salı akşam saatlerinde füze saldırısı düzenlemişti. Saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği açıklanmıştı.İran devlet televizyonu İsrail'e yaklaşık 200 füze atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.Saldırının ardından görüntülü açıklama yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, füze saldırısıyla İran'ın büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini söylemişti. ABD Başkanı Joe Biden da ABD'nin İsrail' e desteğini tam olduğunu belirtmişti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan saldırının ertesi günü yaptığı açıklamada barış istediklerini ifade ederek "Kan dökülmesine karşıyım, biz barış istiyoruz. İsrail bizi buna zorladı" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-aciklama-yapiyor-1088732577.html

israil

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil son dakika, iran son dakika, füze, füze saldırısı, balistik füze, lübnan israil savaşı, son dakika, iran son dakika, balistik füze nedir, haberler, son dakika haberleri, hipersonik füze nedir, demir kubbe, iran israil son dakika, haber, israil iran, iran israil savaşı, savaş, netanyahu, son dakika israil, son dakika haberler, iran israil son durum, hamaney, balistik füze, ıran ısraıl füze, iran askeri gücü, ntv, israil iran savaşı, israil iran son dakika, hipersonik füze, fettah füzesi,