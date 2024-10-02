https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/iranli-siyasetci-muktedai-israil-natanz-nukleer-tesislerine-saldirabilir-1088684607.html

İranlı siyasetçi Muktedai: İsrail, Natanz nükleer tesislerine saldırabilir

İranlı siyasetçi Muktedai: İsrail, Natanz nükleer tesislerine saldırabilir

Sputnik Türkiye

İranlı siyasetçi Abbas Muktedai, İsrail’in Natanz nükleer tesislerine saldırabileceğini, ancak İran’ın kendisini her türlü saldırıya karşı savunabilecek kadar... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T00:59+0300

2024-10-02T00:59+0300

2024-10-02T00:59+0300

dünya

iran meclisi ulusal güvenlik ve dış politika komisyonu

israil

iran

saldırı

natanz

abd

avrupa

nato

savaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088677317_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7df84c8f7d9375f7e4909bd9ae646625.jpg

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Abbas Muktedai, Sputmik’e verdiği demeçte İsrail'in Natanz nükleer tesislerine saldırabileceğini söyledi.Muktedai, “İsrail, İran'ın savunma kapasitesinin bir ölçüde farkında. Elimizde bulunan araç ve teknoloji her zaman çıkarlarımızı savunabilecek nitelikte ve her darbeye çok yönlü saldırılarla karşılık vereceğimizi daha önce de belirtmiştik. Ancak İsrail işgal rejimi bizim ne tür imkanlara sahip olduğumuzu bildiği için fazla ileri gitmeyeceğini ve temkinli davranacağını düşünüyoruz. İsrail gasp ile elde edilmiş küçük bir ülke, İran ise köklü bir medeniyete sahip büyük bir ülkedir” dedi.ABD ve Avrupa’nın kendilerinin kurbanı oldukları bir savaşın ateşini körüklediklerini vurgulayan Muktedai, “Afganistan'dan kaçmak zorunda kalan Amerikalılar ve Avrupa'yı savunamayan ve NATO'nun genişlemesini isteyen Avrupalılar, kendilerinin kurbanı oldukları bir savaşın ateşini körüklediler. İran ve müttefiklerinin kendilerini savunabilecek kadar güçlü olduğunu bilmeliler" diye konuştu.Gerçekleştirilen eylemlerin İran halkının çıkarlarını ve toprak bütünlüğünü tehdit eden tarafa bir yanıt olduğunu ve İsrail'in saldırganlığına doğru zamanda ve doğru yerde yanıt vereceklerini belirten Muktedai, "Geçtiğimiz hafta boyunca maalesef BM asli görevini yerine getiremedi ve ABD, İngiltere ve Fransa'nın etkisi altındaki Güvenlik Konseyi de fiilen görevlerini yerine getirmeyi bıraktı" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/lubnanli-uzman-iranin-israile-yonelik-saldirisi-muttefiklerini-yalniz-birakmayacagina-dair-bir-1088683665.html

israil

iran

natanz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran meclisi ulusal güvenlik ve dış politika komisyonu, israil, iran, saldırı, natanz, abd, avrupa, nato, savaş, bm, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)