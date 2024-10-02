https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/iranli-siyasetci-muktedai-israil-natanz-nukleer-tesislerine-saldirabilir-1088684607.html
İranlı siyasetçi Muktedai: İsrail, Natanz nükleer tesislerine saldırabilir
İranlı siyasetçi Muktedai: İsrail, Natanz nükleer tesislerine saldırabilir
Sputnik Türkiye
İranlı siyasetçi Abbas Muktedai, İsrail’in Natanz nükleer tesislerine saldırabileceğini, ancak İran’ın kendisini her türlü saldırıya karşı savunabilecek kadar... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T00:59+0300
2024-10-02T00:59+0300
2024-10-02T00:59+0300
dünya
iran meclisi ulusal güvenlik ve dış politika komisyonu
israil
iran
saldırı
natanz
abd
avrupa
nato
savaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088677317_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7df84c8f7d9375f7e4909bd9ae646625.jpg
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Abbas Muktedai, Sputmik’e verdiği demeçte İsrail'in Natanz nükleer tesislerine saldırabileceğini söyledi.Muktedai, “İsrail, İran'ın savunma kapasitesinin bir ölçüde farkında. Elimizde bulunan araç ve teknoloji her zaman çıkarlarımızı savunabilecek nitelikte ve her darbeye çok yönlü saldırılarla karşılık vereceğimizi daha önce de belirtmiştik. Ancak İsrail işgal rejimi bizim ne tür imkanlara sahip olduğumuzu bildiği için fazla ileri gitmeyeceğini ve temkinli davranacağını düşünüyoruz. İsrail gasp ile elde edilmiş küçük bir ülke, İran ise köklü bir medeniyete sahip büyük bir ülkedir” dedi.ABD ve Avrupa’nın kendilerinin kurbanı oldukları bir savaşın ateşini körüklediklerini vurgulayan Muktedai, “Afganistan'dan kaçmak zorunda kalan Amerikalılar ve Avrupa'yı savunamayan ve NATO'nun genişlemesini isteyen Avrupalılar, kendilerinin kurbanı oldukları bir savaşın ateşini körüklediler. İran ve müttefiklerinin kendilerini savunabilecek kadar güçlü olduğunu bilmeliler" diye konuştu.Gerçekleştirilen eylemlerin İran halkının çıkarlarını ve toprak bütünlüğünü tehdit eden tarafa bir yanıt olduğunu ve İsrail'in saldırganlığına doğru zamanda ve doğru yerde yanıt vereceklerini belirten Muktedai, "Geçtiğimiz hafta boyunca maalesef BM asli görevini yerine getiremedi ve ABD, İngiltere ve Fransa'nın etkisi altındaki Güvenlik Konseyi de fiilen görevlerini yerine getirmeyi bıraktı" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/lubnanli-uzman-iranin-israile-yonelik-saldirisi-muttefiklerini-yalniz-birakmayacagina-dair-bir-1088683665.html
israil
iran
natanz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088677317_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07fbe4bf2a9ce52239d32ec8a001e340.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
iran meclisi ulusal güvenlik ve dış politika komisyonu, israil, iran, saldırı, natanz, abd, avrupa, nato, savaş, bm, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
iran meclisi ulusal güvenlik ve dış politika komisyonu, israil, iran, saldırı, natanz, abd, avrupa, nato, savaş, bm, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
İranlı siyasetçi Muktedai: İsrail, Natanz nükleer tesislerine saldırabilir
İranlı siyasetçi Abbas Muktedai, İsrail’in Natanz nükleer tesislerine saldırabileceğini, ancak İran’ın kendisini her türlü saldırıya karşı savunabilecek kadar güçlü olduğunu belirtti.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Abbas Muktedai, Sputmik’e verdiği demeçte İsrail'in Natanz nükleer tesislerine saldırabileceğini söyledi.
Muktedai, “İsrail, İran'ın savunma kapasitesinin bir ölçüde farkında. Elimizde bulunan araç ve teknoloji her zaman çıkarlarımızı savunabilecek nitelikte ve her darbeye çok yönlü saldırılarla karşılık vereceğimizi daha önce de belirtmiştik. Ancak İsrail işgal rejimi bizim ne tür imkanlara sahip olduğumuzu bildiği için fazla ileri gitmeyeceğini ve temkinli davranacağını düşünüyoruz. İsrail gasp ile elde edilmiş küçük bir ülke, İran ise köklü bir medeniyete sahip büyük bir ülkedir” dedi.
ABD ve Avrupa’nın kendilerinin kurbanı oldukları bir savaşın ateşini körüklediklerini vurgulayan Muktedai, “Afganistan'dan kaçmak zorunda kalan Amerikalılar ve Avrupa'yı savunamayan ve NATO'nun genişlemesini isteyen Avrupalılar, kendilerinin kurbanı oldukları bir savaşın ateşini körüklediler. İran ve müttefiklerinin kendilerini savunabilecek kadar güçlü olduğunu bilmeliler" diye konuştu.
Gerçekleştirilen eylemlerin İran halkının çıkarlarını ve toprak bütünlüğünü tehdit eden tarafa bir yanıt olduğunu ve İsrail'in saldırganlığına doğru zamanda ve doğru yerde yanıt vereceklerini belirten Muktedai, "Geçtiğimiz hafta boyunca maalesef BM asli görevini yerine getiremedi ve ABD, İngiltere ve Fransa'nın etkisi altındaki Güvenlik Konseyi de fiilen görevlerini yerine getirmeyi bıraktı" ifadelerini kullandı.