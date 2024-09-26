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Kadıköy'de ilk gol geldi: Fenerbahçe 1-0 öne geçti
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Kadıköy'de ilk gol geldi: Fenerbahçe 1-0 öne geçti
Kadıköy'de ilk gol geldi: Fenerbahçe 1-0 öne geçti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün golüyle Union SG karşısında 1-0 öne geçti. 26.09.2024, Sputnik Türkiye
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fenerbahçe, son dakika, çağlar söyüncü
fenerbahçe, son dakika, çağlar söyüncü

Kadıköy'de ilk gol geldi: Fenerbahçe 1-0 öne geçti

20:23 26.09.2024 (güncellendi: 20:24 26.09.2024)
© AA / Cemal YurttaşUEFA Avrupa Ligi ilk haftasında, Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı.
UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında, Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
© AA / Cemal Yurttaş
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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün golüyle Union SG karşısında 1-0 öne geçti.
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