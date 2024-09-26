https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/kadikoyde-ilk-gol-geldi--fenerbahce-1-0-one-gecti-1088482976.html
Kadıköy'de ilk gol geldi: Fenerbahçe 1-0 öne geçti
Kadıköy'de ilk gol geldi: Fenerbahçe 1-0 öne geçti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün golüyle Union SG karşısında 1-0 öne geçti. 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T20:23+0300
2024-09-26T20:23+0300
2024-09-26T20:24+0300
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fenerbahçe, son dakika, çağlar söyüncü
fenerbahçe, son dakika, çağlar söyüncü
Kadıköy'de ilk gol geldi: Fenerbahçe 1-0 öne geçti
20:23 26.09.2024 (güncellendi: 20:24 26.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün golüyle Union SG karşısında 1-0 öne geçti.