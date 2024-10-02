https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/bakan-simsekten-dis-ticaret-verilerine-iliskin-ilk-yorum-1088713053.html
Bakan Şimşek'ten dış ticaret verilerine ilişkin ilk yorum
Bakan Şimşek'ten dış ticaret verilerine ilişkin ilk yorum
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylülde yıllık dış ticaret açığının 79 milyar dolara gerilediğini bildirerek, "Yıllık cari açığın ağustosta yaklaşık 15... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T15:44+0300
2024-10-02T15:44+0300
2024-10-02T15:44+0300
ekonomi
mehmet şimşek
dış ticaret
dış ticaret açığı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından dış ticaret dengesine ilişkin paylaşım yaptı.Eylülde yıllık dış ticaret açığının geçen yılın mayıs ayına göre 43 milyar dolar azalarak 79 milyar dolara gerilediğine işaret eden Şimşek, "Yıllık cari açığın ağustosta yaklaşık 15 milyar dolara gerilemesini, eylülde benzer seviyelerde gerçekleşmesini bekliyoruz. Böylece üçüncü çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,5'in altına gerileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.Şimşek, azalan cari açığın, dış finansman ihtiyacını düşürdüğünü, makro finansal istikrarı destekleyerek temel hedef olan kalıcı fiyat istikrarına önemli katkı sağladığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/bakan-simsek-noktayi-koydu-kripto-paraya-iliskin-yeni-vergi-paketi-gelecek-mi--1088707726.html
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mehmet şimşek, dış ticaret, dış ticaret açığı
mehmet şimşek, dış ticaret, dış ticaret açığı
Bakan Şimşek'ten dış ticaret verilerine ilişkin ilk yorum
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylülde yıllık dış ticaret açığının 79 milyar dolara gerilediğini bildirerek, "Yıllık cari açığın ağustosta yaklaşık 15 milyar dolara gerilemesini, eylülde benzer seviyelerde gerçekleşmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından dış ticaret dengesine ilişkin paylaşım yaptı.
Eylülde yıllık dış ticaret açığının geçen yılın mayıs ayına göre 43 milyar dolar azalarak 79 milyar dolara gerilediğine işaret eden Şimşek, "Yıllık cari açığın ağustosta yaklaşık 15 milyar dolara gerilemesini, eylülde benzer seviyelerde gerçekleşmesini bekliyoruz. Böylece üçüncü çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,5'in altına gerileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Şimşek, azalan cari açığın, dış finansman ihtiyacını düşürdüğünü, makro finansal istikrarı destekleyerek temel hedef olan kalıcı fiyat istikrarına önemli katkı sağladığını kaydetti.