https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/bakan-simsekten-dis-ticaret-verilerine-iliskin-ilk-yorum-1088713053.html

Bakan Şimşek'ten dış ticaret verilerine ilişkin ilk yorum

Bakan Şimşek'ten dış ticaret verilerine ilişkin ilk yorum

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylülde yıllık dış ticaret açığının 79 milyar dolara gerilediğini bildirerek, "Yıllık cari açığın ağustosta yaklaşık 15... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T15:44+0300

2024-10-02T15:44+0300

2024-10-02T15:44+0300

ekonomi

mehmet şimşek

dış ticaret

dış ticaret açığı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından dış ticaret dengesine ilişkin paylaşım yaptı.Eylülde yıllık dış ticaret açığının geçen yılın mayıs ayına göre 43 milyar dolar azalarak 79 milyar dolara gerilediğine işaret eden Şimşek, "Yıllık cari açığın ağustosta yaklaşık 15 milyar dolara gerilemesini, eylülde benzer seviyelerde gerçekleşmesini bekliyoruz. Böylece üçüncü çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,5'in altına gerileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.Şimşek, azalan cari açığın, dış finansman ihtiyacını düşürdüğünü, makro finansal istikrarı destekleyerek temel hedef olan kalıcı fiyat istikrarına önemli katkı sağladığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/bakan-simsek-noktayi-koydu-kripto-paraya-iliskin-yeni-vergi-paketi-gelecek-mi--1088707726.html

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mehmet şimşek, dış ticaret, dış ticaret açığı