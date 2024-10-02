https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/bakan-simsek-noktayi-koydu-kripto-paraya-iliskin-yeni-vergi-paketi-gelecek-mi--1088707726.html

Bakan Şimşek noktayı koydu: Kripto paraya ilişkin yeni vergi paketi gelecek mi?

Bakan Şimşek noktayı koydu: Kripto paraya ilişkin yeni vergi paketi gelecek mi?

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa ve kripto vergilerinin gündemlerinden çıktığını açıkladı. Şimşek, yeni yasama döneminde vergi oranlarına dönük bir... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T13:38+0300

2024-10-02T13:38+0300

2024-10-02T13:38+0300

ekonomi

mehmet şimşek

kripto

kripto para

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni vergi paketi beklentilerine noktayı koydu.'Gündemden çıktı'Bakan Şimşek, borsa ve kripto vergilerinin gündemlerinden çıktığını söyledi.Ekonomi Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Şimşek, “Yeni yasama döneminde genel vergi oranlarını artırmaya ya da indirmeye dönük bir vergi paketimiz olmayacak." dedi.Orta Vadeli Program’ın önemine vurgu yapan Şimşek, OVP’de yer alan hedefler ve büyüklüklerin tutarlılığına işaret etti.Şimşek, “İş alemi Orta Vadeli Programı kendilerine rehber almalı. OVP’de hedefler kamu için bağlayıcı, özel sektör için rehber niteliğindedir. Özel sektör planlarında OVP’yi dikkate alırsa kendilerinin de faydasına olur” diye konuştu.814 milyarlık tasarrufTasarruf tedbirlerinin etkinliğine yönelik tartışmalar ile ilgili Şimşek, bugüne kadar harcama disiplini ve tasarruf tedbirleriyle toplam 814 milyar liralık tasarruf sağlandığı bilgisini verdi.

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