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Adalet Bakanı Tunç: Narin evladımızın katilleri, Türk Ceza Kanunu'ndaki en ağır cezaya çarptırılacaklar
Adalet Bakanı Tunç: Narin evladımızın katilleri, Türk Ceza Kanunu'ndaki en ağır cezaya çarptırılacaklar
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmanın güncel durumunu paylaştı. Soruşturmada 28 şüpheli olduğunu ve 12'sinin cezaevinde tutuklu... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T03:49+0300
2024-10-02T03:49+0300
türkiye
adalet
adalet bakanlığı
yılmaz tunç
narin güran
çocuk cinayeti
soruşturma
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tören Salonu'nda 28'inci Dönem 3'üncü Yasama Yılı açılışı için düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmanın güncel durumunu paylaştı.'Adli soruşturmanın, başından bu yana etkin bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz'Bakan Tunç, soruşturma devam ettiğini kaydederek, “21 Ağustos'ta Narin kızımız kaybolmuştu. 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Sağ salim bulmak için yüzlerce insan seferber oldu ama acı bir olayla karşı karşıya kaldık, milletçe derinden üzüldük. Tabii Narin evladımızın bu şekilde hunharca katledilmesine neden olanlarla ilgili adli soruşturmanın, başından bu yana etkin bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz” ifadelerinde bulundu.'İfadeler kamuoyuna yansıyor çünkü ifadeler gizlilik kapsamında değil'Soruşturmanın gizli yürütüldüğünü ve birçok hususun kamuoyuna yansımadığını dikkati çeken Bakan Tunç, "İfadeler kamuoyuna yansıyor çünkü ifadeler gizlilik kapsamında değil. Burada tabii o ifadelerden yola çıkarak herkes tahmin yürütmeye devam ediyor, basın yayın kuruluşlarında. Bu anlamda özellikle soruşturmanın gizliliği esas ve bu soruşturmanın gizliliğine ve soruşturmanın selametine de etki etmemek lazım. Bu konuda hepimizin sorumlu davranması lazım" dedi.'Boğuk seslerin özellikle konuşmaların netleştirilmesi ile ilgili teknik bir çalışma yapılıyor'Tespit edilen adli tıp raporları bulguları ve DNA bulguları olduğunu bilgisini paylaşan Tunç, "Hem Narin kızımızdan elde edilen bulgular hem de o tespit edilen plakalı araçlardan elde edilen DNA'lar Van, Diyarbakır ve İstanbul adli tıp kurumlarında kriminal incelemeye tabi tutuldu. Tüm bu bulgular hepsi dosyada mevcut. Tabii HTS kayıtları geriye dönük kim kiminle görüşüyor ve baz çakışmaları, kim hangi zamanda nerede kimlerle bulunmuş. Daraltılmış baz çakışması son zamanda şimdi yapılıyor. Tabii sonradan tespit edilen kameralar var. Bu kameralar toplandı. Bazı evlerde konulmuş kameralar tespit edildi. Bunlar TÜBİTAK incelemesine tabi tutuldu çünkü; orada ses ve görüntü incelemesi yapmak gerekiyor. O boğuk seslerin özellikle konuşmaların netleştirilmesi ile ilgili teknik bir çalışma yapılıyor” açıklamasında bulundu.'Narin evladımızın katilleri, Türk Ceza Kanunu'ndaki en ağır cezaya çarptırılacaklar'Soruşturmada 28 şüpheli olduğunu ve 12'sinin cezaevinde tutuklu oluğunu kaydeden Bakan Tunç, "Dolayısıyla hem onların ifadeleri, sonradan tekrar çelişkiler sonrasında yeniden ifadeler alınıyor. Tüm bunların hepsi değerlendirilecek. Bütün deliller, cumhuriyet savcılarımız tarafından etkin bir şekilde değerlendirilecek ve sonunda bir iddianame ortaya çıkacak. Narin evladımızın katilleri de yargı huzuruna çıkarılıp, Türk Ceza Kanunu'ndaki en ağır cezaya çarptırılacaklar. Bu konuda milletimizin herhangi bir şüphesi olmasın, etkin bir şekilde soruşturma devam ediyor. Hatta bir ara yayın yasağı alındı. Bazı eleştiriler oldu, ‘Acaba ne gizleniyor' gibi. Yayın yasağının kaldırılması demek, her şeyi olur olmaz bazı ifadelerle, soruşturmayı yanlış yöne sevk edecek şeylerden de kaçınmak lazım" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/adalet-bakani-tunc-narin-cinayetiyle-ilgili-konustu-katiller-en-agir-cezaya-carptirilacak-1088657682.html
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adalet, adalet bakanlığı, yılmaz tunç, narin güran, çocuk cinayeti, soruşturma
adalet, adalet bakanlığı, yılmaz tunç, narin güran, çocuk cinayeti, soruşturma

Adalet Bakanı Tunç: Narin evladımızın katilleri, Türk Ceza Kanunu'ndaki en ağır cezaya çarptırılacaklar

03:49 02.10.2024
© XNarin Güran
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
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Adalet Bakanı Tunç, Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmanın güncel durumunu paylaştı. Soruşturmada 28 şüpheli olduğunu ve 12'sinin cezaevinde tutuklu oluğunu kaydeden Bakan Tunç, 'Narin evladımızın katilleri, Türk Ceza Kanunu'ndaki en ağır cezaya çarptırılacaklar' ifadelerinde bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tören Salonu'nda 28'inci Dönem 3'üncü Yasama Yılı açılışı için düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmanın güncel durumunu paylaştı.

'Adli soruşturmanın, başından bu yana etkin bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz'

Bakan Tunç, soruşturma devam ettiğini kaydederek, “21 Ağustos'ta Narin kızımız kaybolmuştu. 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Sağ salim bulmak için yüzlerce insan seferber oldu ama acı bir olayla karşı karşıya kaldık, milletçe derinden üzüldük. Tabii Narin evladımızın bu şekilde hunharca katledilmesine neden olanlarla ilgili adli soruşturmanın, başından bu yana etkin bir şekilde devam ettiğini söyleyebilirizifadelerinde bulundu.

'İfadeler kamuoyuna yansıyor çünkü ifadeler gizlilik kapsamında değil'

Soruşturmanın gizli yürütüldüğünü ve birçok hususun kamuoyuna yansımadığını dikkati çeken Bakan Tunç, "İfadeler kamuoyuna yansıyor çünkü ifadeler gizlilik kapsamında değil. Burada tabii o ifadelerden yola çıkarak herkes tahmin yürütmeye devam ediyor, basın yayın kuruluşlarında. Bu anlamda özellikle soruşturmanın gizliliği esas ve bu soruşturmanın gizliliğine ve soruşturmanın selametine de etki etmemek lazım. Bu konuda hepimizin sorumlu davranması lazım" dedi.

'Boğuk seslerin özellikle konuşmaların netleştirilmesi ile ilgili teknik bir çalışma yapılıyor'

Tespit edilen adli tıp raporları bulguları ve DNA bulguları olduğunu bilgisini paylaşan Tunç, "Hem Narin kızımızdan elde edilen bulgular hem de o tespit edilen plakalı araçlardan elde edilen DNA'lar Van, Diyarbakır ve İstanbul adli tıp kurumlarında kriminal incelemeye tabi tutuldu. Tüm bu bulgular hepsi dosyada mevcut. Tabii HTS kayıtları geriye dönük kim kiminle görüşüyor ve baz çakışmaları, kim hangi zamanda nerede kimlerle bulunmuş. Daraltılmış baz çakışması son zamanda şimdi yapılıyor. Tabii sonradan tespit edilen kameralar var. Bu kameralar toplandı. Bazı evlerde konulmuş kameralar tespit edildi. Bunlar TÜBİTAK incelemesine tabi tutuldu çünkü; orada ses ve görüntü incelemesi yapmak gerekiyor. O boğuk seslerin özellikle konuşmaların netleştirilmesi ile ilgili teknik bir çalışma yapılıyor açıklamasında bulundu.

'Narin evladımızın katilleri, Türk Ceza Kanunu'ndaki en ağır cezaya çarptırılacaklar'

Soruşturmada 28 şüpheli olduğunu ve 12'sinin cezaevinde tutuklu oluğunu kaydeden Bakan Tunç, "Dolayısıyla hem onların ifadeleri, sonradan tekrar çelişkiler sonrasında yeniden ifadeler alınıyor. Tüm bunların hepsi değerlendirilecek. Bütün deliller, cumhuriyet savcılarımız tarafından etkin bir şekilde değerlendirilecek ve sonunda bir iddianame ortaya çıkacak. Narin evladımızın katilleri de yargı huzuruna çıkarılıp, Türk Ceza Kanunu'ndaki en ağır cezaya çarptırılacaklar. Bu konuda milletimizin herhangi bir şüphesi olmasın, etkin bir şekilde soruşturma devam ediyor. Hatta bir ara yayın yasağı alındı. Bazı eleştiriler oldu, ‘Acaba ne gizleniyor' gibi. Yayın yasağının kaldırılması demek, her şeyi olur olmaz bazı ifadelerle, soruşturmayı yanlış yöne sevk edecek şeylerden de kaçınmak lazım" değerlendirmesinde bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde 83 baro başkanıyla bir araya geldi. Bakan Tunç, toplantıda konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
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