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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/adalet-bakani-tunc-narin-cinayetiyle-ilgili-konustu-katiller-en-agir-cezaya-carptirilacak-1088657682.html
Adalet Bakanı Tunç, Narin cinayetiyle ilgili konuştu: 'Katiller en ağır cezaya çarptırılacak'
Adalet Bakanı Tunç, Narin cinayetiyle ilgili konuştu: 'Katiller en ağır cezaya çarptırılacak'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı televizyon programında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. Narin cinayetiyle ilgili konuşan Tunç, cezaların... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T14:37+0300
2024-10-01T14:37+0300
türkiye
adalet bakanı
narin güran
cem garipoğlu
şeyda yılmaz
yunus emre geçti
cinayet
suç
organize suç
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CNN TÜRK ve A Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Şeyda polisin katili o sicille nasıl serbestti?"Suç ve suçlu ile mücadele önemli. Büyük kararlılıkla mücadele sürüyor. Suç kaydı ile sabıka kaydını karıştırmamak lazım. Adli kontrolü ihlal etmiş. Yargı-kolluk görevini zafiyete fırsat vermeden yapmalı.Suçla etkin mücadele için cezaların alt ve üst sınırları var yeni değerlendirmeler yapılacak. Cezalarda caydırıcılığı sağlamaya yönelik düşündüğümüz önemli çalışmalar olacak. Basit suçlara hapis çalışmamız var. Kasten öldürme, kasten yaralamada denetimli serbestlik kalkabilir. Yeniden değerlendirilmesi söz konusu.Narin cinayeti: Katiller en ağır cezaya çarptırılacakTitiz bir çalışma yapılıyor. Kim suçlu bu konuda dosya gizlilik kapsamında devam ediyor. 21 Ağustos'ta kayıp ihbarı yapılmıştı 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Hepimizi derinden sarstı. 250'ye yakın kişinin ifadesine başvuruldu. 12 tane tutuklu var. Dolayısıyla bunların ifadeleri alındı. Bu konuda yargımız titiz bir çalışma sergiliyor. DNA örnekleri alındı. Bulgular var elimizde. Baz çakışmaları değerlendiriliyor. Kim kiminle hangi saatte görüştü, bu araştırılıyor. Kamera kayıtları var, TÜBİTAK’ta sesler inceleniyor. İncelemelerin çok uzamaması gerekir, bir an önce sorumlular bulunsun istiyor milletimiz. İddianame ortaya çıktığı vakit katilleri o zaman göreceğiz. İddianame için zaman vermek doğru değil. Tereddüt ne zaman ortadan kalkarsa savcılarımız tarafından o zaman çıkacak. Katiller de en ağır cezaya çarptırılacak.Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması kararıAradan çok uzun zaman geçti ve bu konu çok tartışıldı. İntihar ettiği Adli Tıp raporlarıyla tespit edilmişti. Savcımız mezarın açılmasını konusunda talimat verdi. Bu konudaki çalışma devam ediyor. Tereddüt kalksın ortadan."
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adalet bakanı, narin güran, cem garipoğlu, şeyda yılmaz, yunus emre geçti, cinayet, suç, organize suç
adalet bakanı, narin güran, cem garipoğlu, şeyda yılmaz, yunus emre geçti, cinayet, suç, organize suç

Adalet Bakanı Tunç, Narin cinayetiyle ilgili konuştu: 'Katiller en ağır cezaya çarptırılacak'

14:37 01.10.2024
© AA / Hakan NuralAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde 83 baro başkanıyla bir araya geldi. Bakan Tunç, toplantıda konuşma yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde 83 baro başkanıyla bir araya geldi. Bakan Tunç, toplantıda konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© AA / Hakan Nural
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı televizyon programında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. Narin cinayetiyle ilgili konuşan Tunç, cezaların alt ve üst sınırlarıyla ilgili yeni değerlendirmeler yapılacağını belirtti.
CNN TÜRK ve A Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Şeyda polisin katili o sicille nasıl serbestti?

"Suç ve suçlu ile mücadele önemli. Büyük kararlılıkla mücadele sürüyor. Suç kaydı ile sabıka kaydını karıştırmamak lazım. Adli kontrolü ihlal etmiş. Yargı-kolluk görevini zafiyete fırsat vermeden yapmalı.
Suçla etkin mücadele için cezaların alt ve üst sınırları var yeni değerlendirmeler yapılacak. Cezalarda caydırıcılığı sağlamaya yönelik düşündüğümüz önemli çalışmalar olacak. Basit suçlara hapis çalışmamız var. Kasten öldürme, kasten yaralamada denetimli serbestlik kalkabilir. Yeniden değerlendirilmesi söz konusu.

Narin cinayeti: Katiller en ağır cezaya çarptırılacak

Titiz bir çalışma yapılıyor. Kim suçlu bu konuda dosya gizlilik kapsamında devam ediyor. 21 Ağustos'ta kayıp ihbarı yapılmıştı 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Hepimizi derinden sarstı. 250'ye yakın kişinin ifadesine başvuruldu. 12 tane tutuklu var. Dolayısıyla bunların ifadeleri alındı. Bu konuda yargımız titiz bir çalışma sergiliyor. DNA örnekleri alındı. Bulgular var elimizde. Baz çakışmaları değerlendiriliyor. Kim kiminle hangi saatte görüştü, bu araştırılıyor. Kamera kayıtları var, TÜBİTAK’ta sesler inceleniyor. İncelemelerin çok uzamaması gerekir, bir an önce sorumlular bulunsun istiyor milletimiz. İddianame ortaya çıktığı vakit katilleri o zaman göreceğiz. İddianame için zaman vermek doğru değil. Tereddüt ne zaman ortadan kalkarsa savcılarımız tarafından o zaman çıkacak. Katiller de en ağır cezaya çarptırılacak.

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması kararı

Aradan çok uzun zaman geçti ve bu konu çok tartışıldı. İntihar ettiği Adli Tıp raporlarıyla tespit edilmişti. Savcımız mezarın açılmasını konusunda talimat verdi. Bu konudaki çalışma devam ediyor. Tereddüt kalksın ortadan."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
POLİTİKA
Adalet Bakanı Tunç, 'son aşamaya geldik' diyerek duyurdu: 'Adalet duygusunu daha da güçlendirecek'
26 Eylül, 21:04
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