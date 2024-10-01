https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/adalet-bakani-tunc-narin-cinayetiyle-ilgili-konustu-katiller-en-agir-cezaya-carptirilacak-1088657682.html

Adalet Bakanı Tunç, Narin cinayetiyle ilgili konuştu: 'Katiller en ağır cezaya çarptırılacak'

Adalet Bakanı Tunç, Narin cinayetiyle ilgili konuştu: 'Katiller en ağır cezaya çarptırılacak'

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı televizyon programında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. Narin cinayetiyle ilgili konuşan Tunç, cezaların... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T14:37+0300

2024-10-01T14:37+0300

2024-10-01T14:37+0300

türkiye

adalet bakanı

narin güran

cem garipoğlu

şeyda yılmaz

yunus emre geçti

cinayet

suç

organize suç

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CNN TÜRK ve A Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Şeyda polisin katili o sicille nasıl serbestti?"Suç ve suçlu ile mücadele önemli. Büyük kararlılıkla mücadele sürüyor. Suç kaydı ile sabıka kaydını karıştırmamak lazım. Adli kontrolü ihlal etmiş. Yargı-kolluk görevini zafiyete fırsat vermeden yapmalı.Suçla etkin mücadele için cezaların alt ve üst sınırları var yeni değerlendirmeler yapılacak. Cezalarda caydırıcılığı sağlamaya yönelik düşündüğümüz önemli çalışmalar olacak. Basit suçlara hapis çalışmamız var. Kasten öldürme, kasten yaralamada denetimli serbestlik kalkabilir. Yeniden değerlendirilmesi söz konusu.Narin cinayeti: Katiller en ağır cezaya çarptırılacakTitiz bir çalışma yapılıyor. Kim suçlu bu konuda dosya gizlilik kapsamında devam ediyor. 21 Ağustos'ta kayıp ihbarı yapılmıştı 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Hepimizi derinden sarstı. 250'ye yakın kişinin ifadesine başvuruldu. 12 tane tutuklu var. Dolayısıyla bunların ifadeleri alındı. Bu konuda yargımız titiz bir çalışma sergiliyor. DNA örnekleri alındı. Bulgular var elimizde. Baz çakışmaları değerlendiriliyor. Kim kiminle hangi saatte görüştü, bu araştırılıyor. Kamera kayıtları var, TÜBİTAK’ta sesler inceleniyor. İncelemelerin çok uzamaması gerekir, bir an önce sorumlular bulunsun istiyor milletimiz. İddianame ortaya çıktığı vakit katilleri o zaman göreceğiz. İddianame için zaman vermek doğru değil. Tereddüt ne zaman ortadan kalkarsa savcılarımız tarafından o zaman çıkacak. Katiller de en ağır cezaya çarptırılacak.Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması kararıAradan çok uzun zaman geçti ve bu konu çok tartışıldı. İntihar ettiği Adli Tıp raporlarıyla tespit edilmişti. Savcımız mezarın açılmasını konusunda talimat verdi. Bu konudaki çalışma devam ediyor. Tereddüt kalksın ortadan."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/adalet-bakani-tunc-son-asamaya-geldik-diyerek-duyurdu-adalet-duygusunu-daha-da-guclendirecek-1088483919.html

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adalet bakanı, narin güran, cem garipoğlu, şeyda yılmaz, yunus emre geçti, cinayet, suç, organize suç