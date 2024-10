https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/son-anda-fark-edildi-mensei-belli-olmayan-718-kilo-sucugu-satiyorlarmis-1088642017.html

Son anda fark edildi: Menşei belli olmayan 718 kilo sucuğu satıyorlarmış

Son anda fark edildi: Menşei belli olmayan 718 kilo sucuğu satıyorlarmış

Sputnik Türkiye

Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Denetim Ekipleri, halk sağlığını tehdit eden bir duruma müdahale etti. Alo 174 ihbar hattına gelen bir ihbar üzerine... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T11:03+0300

2024-10-01T11:03+0300

2024-10-01T11:03+0300

yaşam

sucuk

et

et

et

et ithalatı

et ve süt kurumu (esk)

kırmızı et

beyaz et

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1a/1083176547_2:0:953:535_1920x0_80_0_0_47b08124e86fb96d88f0b4bc4fea9f54.jpg

Yapılan denetimlerde, bu ürünlerin yasalara aykırı olarak satışa sunulduğu tespit edildi.Denetimler sonucunda işletmeciye 29 bin 235 TL para cezası kesildi. Yetkililer, halk sağlığını korumak amacıyla bu tür ürünlerin piyasada yer almasına izin verilmeyeceğini vurguladı. El konulan sucuklar, imha edilmek üzere zabıta ekiplerine teslim edildi.Bu tür denetimlerin devam edeceği belirtilirken, vatandaşların şüpheli ürünler hakkında ihbarda bulunmaları gerektiği hatırlatıldı. Gıda güvenliği konusundaki bu hassasiyet, toplum sağlığını koruma adına büyük önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/2-ekim-gunes-tutulmasi-1-ekim-ne-gunu-2-ekim-gunes-tutulmasi-saat-kacta-turkiye-den-gorulecek-mi-1088636911.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sucuk, et, et, et, et ithalatı, et ve süt kurumu (esk), kırmızı et, beyaz et