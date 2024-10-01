https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/son-anda-fark-edildi-mensei-belli-olmayan-718-kilo-sucugu-satiyorlarmis-1088642017.html
Son anda fark edildi: Menşei belli olmayan 718 kilo sucuğu satıyorlarmış
Son anda fark edildi: Menşei belli olmayan 718 kilo sucuğu satıyorlarmış
Sputnik Türkiye
Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Denetim Ekipleri, halk sağlığını tehdit eden bir duruma müdahale etti. Alo 174 ihbar hattına gelen bir ihbar üzerine... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T11:03+0300
2024-10-01T11:03+0300
2024-10-01T11:03+0300
yaşam
sucuk
et
et
et
et ithalatı
et ve süt kurumu (esk)
kırmızı et
beyaz et
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1a/1083176547_2:0:953:535_1920x0_80_0_0_47b08124e86fb96d88f0b4bc4fea9f54.jpg
Yapılan denetimlerde, bu ürünlerin yasalara aykırı olarak satışa sunulduğu tespit edildi.Denetimler sonucunda işletmeciye 29 bin 235 TL para cezası kesildi. Yetkililer, halk sağlığını korumak amacıyla bu tür ürünlerin piyasada yer almasına izin verilmeyeceğini vurguladı. El konulan sucuklar, imha edilmek üzere zabıta ekiplerine teslim edildi.Bu tür denetimlerin devam edeceği belirtilirken, vatandaşların şüpheli ürünler hakkında ihbarda bulunmaları gerektiği hatırlatıldı. Gıda güvenliği konusundaki bu hassasiyet, toplum sağlığını koruma adına büyük önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/2-ekim-gunes-tutulmasi-1-ekim-ne-gunu-2-ekim-gunes-tutulmasi-saat-kacta-turkiye-den-gorulecek-mi-1088636911.html
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sucuk, et, et, et, et ithalatı, et ve süt kurumu (esk), kırmızı et, beyaz et
sucuk, et, et, et, et ithalatı, et ve süt kurumu (esk), kırmızı et, beyaz et
Son anda fark edildi: Menşei belli olmayan 718 kilo sucuğu satıyorlarmış
Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Denetim Ekipleri, halk sağlığını tehdit eden bir duruma müdahale etti. Alo 174 ihbar hattına gelen bir ihbar üzerine, şehirdeki bir tanıtım standında menşei belli olmayan toplam 718 kilo sucuk bulundu.
Yapılan denetimlerde, bu ürünlerin yasalara aykırı olarak satışa sunulduğu tespit edildi.
Denetimler sonucunda işletmeciye 29 bin 235 TL para cezası kesildi. Yetkililer, halk sağlığını korumak amacıyla bu tür ürünlerin piyasada yer almasına izin verilmeyeceğini vurguladı. El konulan sucuklar, imha edilmek üzere zabıta ekiplerine teslim edildi.
Bu tür denetimlerin devam edeceği belirtilirken, vatandaşların şüpheli ürünler hakkında ihbarda bulunmaları gerektiği hatırlatıldı. Gıda güvenliği konusundaki bu hassasiyet, toplum sağlığını koruma adına büyük önem taşıyor.