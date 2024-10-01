https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/2-ekim-gunes-tutulmasi-1-ekim-ne-gunu-2-ekim-gunes-tutulmasi-saat-kacta-turkiye-den-gorulecek-mi-1088636911.html

'Yarın 7 yıllık döngü 7 dakikada başlayacak': 2 Ekim güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Etkileri ne olacak?

'Yarın 7 yıllık döngü 7 dakikada başlayacak': 2 Ekim güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Etkileri ne olacak?

Sputnik Türkiye

2024 yılında gerçekleşecek olan 2 Ekim güneş tutulması gökbilim meraklıları tarafından heyecanla bekleniyor. Ancak bu doğa olayı hakkında merak edilen pek çok... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T09:19+0300

2024-10-01T09:19+0300

2024-10-01T09:28+0300

güneş

güneş

yaşam

güneş tutulması

halkalı güneş tutulması

türkiye

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2024 yılının son güneş tutulması 2 Ekim tarihinde gerçekleşecek. Gökbilimi meraklılarının yakından takip ettiği bu doğa olayın hem bilimsel hem de astrolojik etkileri araştırılıyor.2 Ekim 2024 güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?Maalesef, 2 Ekim 2024'te gerçekleşecek olan güneş tutulması Türkiye’den görülemeyecek. Bu tutulma, daha çok Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinden izlenebilecek. Türkiye'de bu tutulma gözlemlenemese de, farklı coğrafyalardan canlı yayınlarla izlenebilir.2 Ekim güneş tutulması saat kaçta?2 Ekim 2024 güneş tutulması, Türkiye saatiyle 21.46'da gerçekleşecek. Bu tutulma yaklaşık 7 dakika sürecek. Gözlem yapacak olan ülkelerde, güneşin belirli bir kısmı ayın dünya ile güneş arasına girmesiyle örtülecek.Güneş tutulması nedir?Güneş tutulması, ayın dünya ile güneş arasına girerek güneşin ışığını kısmen veya tamamen engellemesi olayıdır. Bu sırada dünya üzerindeki bazı bölgelerde gündüz vakti kısa süreliğine kararma yaşanır. Güneş tutulması üç ana türde gerçekleşir: tam, parçalı ve halkalı güneş tutulmaları.Güneş tutulmasının burçlara etkisiYaklaşık 7 dakika sürecek olan bu tutulmanın etkileri önümüzdeki 7 yıl boyunca hayatlarımızda önemli değişimlere yol açacak. Astrolog Duygu Sevinç Sevin, tutulmanın en çok etkileyeceği burçlar ve küresel etkilerini okuyucuları için açıkladı.Tutulmanın etkileri ne kadar sürecek?Duygu Sevinç Sevin'e göre, 2 Ekim'de başlayacak olan bu güneş tutulması, Aralık ayında en güçlü etkilerini gösterecek. 21 Aralık'ta tetiklenecek bu kadersel süreç, 2025 başında daha belirgin hale gelecek ve 25 Mart 2025'te tam etkisini hissettirmeye başlayacak. Bu dönem, hayatlarımızda bitişlerin ardından yeni düzenler kuracağımız bir zaman dilimi olacak.

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