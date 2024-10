https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/sila-bebegin-saglik-durumunu-teyzesi-acikladi-iyilesme-yok-ve-kotuye-gidiyor-1088662638.html

Sıla bebeğin sağlık durumunu teyzesi açıkladı: İyileşme yok ve kötüye gidiyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Yoğun bakım ünitesinde 24 gündür entübe halde... 01.10.2024

Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla bebeğin dövülmesi ve cinsel istismara uğramasıyla ilgili son durum merak ediliyor. Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini korurken, bebeğin yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor. Alınan bilgiye göre, Sıla bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 24 gündür entübe halde tedavisi sürüyor."Durumunda iyileşme yok ve kötüye gidiyor"Bebeğin teyzesi Elif Akyüz, her gün bebeğin durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldıklarını söyledi.Aldıkları son bilginin kendilerini üzdüğünü aktaran Akyüz, "Durumunda iyileşme yok ve kötüye gidiyor. Doktorun söylediği, 'Bu şekilde giderse kaybedeceğiz.' Ümidimiz sadece Allah'tan" dedi.Her gün bebeğin iyileşeceği umuduyla hastaneye geldiklerini anlatan Akyüz, "Güzel bir haber alma umuduyla geliyoruz. Haber aldıktan sonra dönerken ayaklarım bile tutmuyor. Yürüyecek dermanın kalmıyor. O kadar kötüyüz. Allah yardımcımız olsun. Tek isteğimiz bebeğin bir an önce sağlığına kavuşması" diye konuştu.Akyüz, 24 gün boyunca kimseyle görüşmediklerini ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını beklediklerini kaydetti.Ne olmuştu?Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'yi "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.Bebek, beyin ameliyatı edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

