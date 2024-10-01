Sıla bebeğin sağlık durumunu teyzesi açıkladı: İyileşme yok ve kötüye gidiyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye’de 30 milyondan fazla silah var: 'Silah kadar ruhsat ücreti alıyorlar'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Ferit Demir: Narin cinayetinde delillerin gizlenmesi için profesyonel destek alındığı açık
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Erkek berberi Adem Terzi, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
83 dk
HABER MASASI
Günümüzde artan kumar bağımlılığı ve çöken hayatlar..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Ameliyatla göz rengi değişikliği
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Yatırım fonu nedir? İşte yatırım fonları hakkında bilinmesi gereken her şey
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Hizbullah lider kadrosunun kaybına rağmen çatışmalardan güçlenerek çıkacaktır'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
''Diyanet'in önünde kendimizi mi yakalım?''
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
SESLİ HABER
Avusturya’da göçmen, Ukrayna ve AB karşıtı parti birinci oldu
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Almanya’dan vatandaşlık şartı: Düşünce özgürlüğü yok
19:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ankara’da bekarsanız, 25 bin 706 liranın altında geliriniz varsa aslında yaşamıyorsunuz'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
MEB'in 'Toplum Yararına Program' açıklaması neyin itirafı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Türkiye’deki özel okulların bilinmeyen rakamları
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Dilan Çıtak, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Ülkemizde ve dünyada artan sanal kumar bağımlılığı ve sonuçları
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları başlıyor
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
'Nasrallah'ın ölümü sonrası maskeler düştü'
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Yine çöp ev vakası: Ceset koku nedeniyle zor çıkarıldı
19:09
1 dk
ÖZEL HABER
Patrik Bartholomeos’tan Türk adalarıyla ilgili tartışma çıkarak ifadeler
19:21
4 dk
SESLİ HABER
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan yanıtladı
19:34
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere tahliye uçuşlarına başladı: Kişi başı 350 sterlin
19:43
1 dk
SESLİ HABER
ÖSYM Başkanı duyurdu: Üniversite sınav sayısı artacak
19:54
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den askeri sevkiyat: ‘Saldırganlığı azaltmak’ için
20:04
1 dk
SESLİ HABER
Alkole dev zam yolda
20:12
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa’da sınırlar yeniden çiziliyor
20:25
1 dk
SESLİ HABER
Sürü sahipleri şikayetçi: 70 bin liraya çalıştıracak çoban bulamıyorlar
20:33
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/sila-bebegin-saglik-durumunu-teyzesi-acikladi-iyilesme-yok-ve-kotuye-gidiyor-1088662638.html
Sıla bebeğin sağlık durumunu teyzesi açıkladı: İyileşme yok ve kötüye gidiyor
Sıla bebeğin sağlık durumunu teyzesi açıkladı: İyileşme yok ve kötüye gidiyor
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Yoğun bakım ünitesinde 24 gündür entübe halde... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T16:03+0300
2024-10-01T16:03+0300
türkiye
bebek
tekirdağ
cinsel istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088662480_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_af46f8f179d40815c9909046c9d56df6.jpg
Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla bebeğin dövülmesi ve cinsel istismara uğramasıyla ilgili son durum merak ediliyor. Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini korurken, bebeğin yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor. Alınan bilgiye göre, Sıla bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 24 gündür entübe halde tedavisi sürüyor."Durumunda iyileşme yok ve kötüye gidiyor"Bebeğin teyzesi Elif Akyüz, her gün bebeğin durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldıklarını söyledi.Aldıkları son bilginin kendilerini üzdüğünü aktaran Akyüz, "Durumunda iyileşme yok ve kötüye gidiyor. Doktorun söylediği, 'Bu şekilde giderse kaybedeceğiz.' Ümidimiz sadece Allah'tan" dedi.Her gün bebeğin iyileşeceği umuduyla hastaneye geldiklerini anlatan Akyüz, "Güzel bir haber alma umuduyla geliyoruz. Haber aldıktan sonra dönerken ayaklarım bile tutmuyor. Yürüyecek dermanın kalmıyor. O kadar kötüyüz. Allah yardımcımız olsun. Tek isteğimiz bebeğin bir an önce sağlığına kavuşması" diye konuştu.Akyüz, 24 gün boyunca kimseyle görüşmediklerini ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını beklediklerini kaydetti.Ne olmuştu?Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'yi "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.Bebek, beyin ameliyatı edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/sila-bebegin-durumu-kotuye-gidiyor-1088520939.html
türkiye
bebek
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088662480_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_34ec27153884501cb7cc96fbb15bd82a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bebek, tekirdağ, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar
bebek, tekirdağ, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar

Sıla bebeğin sağlık durumunu teyzesi açıkladı: İyileşme yok ve kötüye gidiyor

16:03 01.10.2024
© İHASıla bebek
Sıla bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© İHA
Abone ol
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Yoğun bakım ünitesinde 24 gündür entübe halde bulunan bebeğin teyzesi, sağlık durumundaki son gelişmeleri paylaştı.
Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla bebeğin dövülmesi ve cinsel istismara uğramasıyla ilgili son durum merak ediliyor. Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini korurken, bebeğin yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor. Alınan bilgiye göre, Sıla bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 24 gündür entübe halde tedavisi sürüyor.

"Durumunda iyileşme yok ve kötüye gidiyor"

Bebeğin teyzesi Elif Akyüz, her gün bebeğin durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldıklarını söyledi.Aldıkları son bilginin kendilerini üzdüğünü aktaran Akyüz, "Durumunda iyileşme yok ve kötüye gidiyor. Doktorun söylediği, 'Bu şekilde giderse kaybedeceğiz.' Ümidimiz sadece Allah'tan" dedi.
Her gün bebeğin iyileşeceği umuduyla hastaneye geldiklerini anlatan Akyüz, "Güzel bir haber alma umuduyla geliyoruz. Haber aldıktan sonra dönerken ayaklarım bile tutmuyor. Yürüyecek dermanın kalmıyor. O kadar kötüyüz. Allah yardımcımız olsun. Tek isteğimiz bebeğin bir an önce sağlığına kavuşması" diye konuştu.
Akyüz, 24 gün boyunca kimseyle görüşmediklerini ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını beklediklerini kaydetti.

Ne olmuştu?

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'yi "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.
Bebek, beyin ameliyatı edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.
Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.
Tekirdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
TÜRKİYE
Sıla bebeğin yaşam mücadelesi sürüyor: Durumu kötüye gidiyor
27 Eylül, 15:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала