https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/sila-bebegin-durumu-kotuye-gidiyor-1088520939.html
Sıla bebeğin yaşam mücadelesi sürüyor: Durumu kötüye gidiyor
Sıla bebeğin yaşam mücadelesi sürüyor: Durumu kötüye gidiyor
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismara uğrayan iki yaşındaki Sıla bebeğin sağlık durumu kötüye gidiyor. 20 gündür yaşam mücadelesi veren Sıla'nın teyzesi ise... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T15:02+0300
2024-09-27T15:02+0300
2024-09-27T15:03+0300
türkiye
tekirdağ
sıla bebek
çocuklara yönelik cinsel istismar
çocuklara yönelik kurumsal cinsel istismar
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 20 gün önce cinsel istismar ve şiddete uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebek, hastanede yaşam mücadelesine devam ediyor. Anne Bakiye Y. ve diğer şüpheliler olmak üzere toplamda 5 kişinin tutukluluk hali ise devam ediyor. Hastane önünde günlerdir umutlu haberi bekleyen Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz, bebeğin son durumu hakkında bilgi verdi.Beyin dokusu atmaya başlamışVasilik davası sürüyorAkyüz, Sıla bebek için vasilik davasının da devam ettiğini, 29 Kasım'da mahkeme olacağını ifade ederek, "4. ayda vasilik davası açmıştım. 9. ayın 15’inde benim duruşmam vardı. Duruşmaya gittim Sulh Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesine attı. Aile Mahkemesinde de 11. ayın 29’unda duruşmam devam edecek. Çünkü anne ve baba Ü.A.Y. ve Bakiye Y.'den velayetin düşürülmesi için talepte bulunulmuş. O velayetler düştüğü zaman savcılık, devlet izin verirse vasilik bana geçecek" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/sila-bebek-sorusturmasinda-anneye-dair-yeni-detaylar-ortaya-cikti-1088209178.html
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tekirdağ, sıla bebek, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuklara yönelik kurumsal cinsel istismar, çocuğa şiddet
tekirdağ, sıla bebek, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuklara yönelik kurumsal cinsel istismar, çocuğa şiddet
Sıla bebeğin yaşam mücadelesi sürüyor: Durumu kötüye gidiyor
15:02 27.09.2024 (güncellendi: 15:03 27.09.2024)
Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismara uğrayan iki yaşındaki Sıla bebeğin sağlık durumu kötüye gidiyor. 20 gündür yaşam mücadelesi veren Sıla'nın teyzesi ise gelecek iyi bir haber beklediklerini söyledi.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 20 gün önce cinsel istismar ve şiddete uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebek, hastanede yaşam mücadelesine devam ediyor. Anne Bakiye Y. ve diğer şüpheliler olmak üzere toplamda 5 kişinin tutukluluk hali ise devam ediyor. Hastane önünde günlerdir umutlu haberi bekleyen Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz, bebeğin son durumu hakkında bilgi verdi.
Beyin dokusu atmaya başlamış
Her zaman bebeğin iyileşmesi umuduyla bekledikleri ifade eden Akyüz, "Hayati tehlikesi yine devam ediyor. Kaç gündür durumunda değişen bir şey yok. Hatta kötüleşme de var. Beyin dokusu atmaya başlamış. Kötüleşme var durumunda, iyileşme yok. Babam her gün yanına girip bebeği görüyor" dedi.
Akyüz, Sıla bebek için vasilik davasının da devam ettiğini, 29 Kasım'da mahkeme olacağını ifade ederek, "4. ayda vasilik davası açmıştım. 9. ayın 15’inde benim duruşmam vardı. Duruşmaya gittim Sulh Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesine attı. Aile Mahkemesinde de 11. ayın 29’unda duruşmam devam edecek. Çünkü anne ve baba Ü.A.Y. ve Bakiye Y.'den velayetin düşürülmesi için talepte bulunulmuş. O velayetler düştüğü zaman savcılık, devlet izin verirse vasilik bana geçecek" diye konuştu.