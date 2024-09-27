https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/sila-bebegin-durumu-kotuye-gidiyor-1088520939.html

Sıla bebeğin yaşam mücadelesi sürüyor: Durumu kötüye gidiyor

Sıla bebeğin yaşam mücadelesi sürüyor: Durumu kötüye gidiyor

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismara uğrayan iki yaşındaki Sıla bebeğin sağlık durumu kötüye gidiyor. 20 gündür yaşam mücadelesi veren Sıla'nın teyzesi ise... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T15:02+0300

2024-09-27T15:02+0300

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türkiye

tekirdağ

sıla bebek

çocuklara yönelik cinsel istismar

çocuklara yönelik kurumsal cinsel istismar

çocuğa şiddet

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 20 gün önce cinsel istismar ve şiddete uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebek, hastanede yaşam mücadelesine devam ediyor. Anne Bakiye Y. ve diğer şüpheliler olmak üzere toplamda 5 kişinin tutukluluk hali ise devam ediyor. Hastane önünde günlerdir umutlu haberi bekleyen Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz, bebeğin son durumu hakkında bilgi verdi.Beyin dokusu atmaya başlamışVasilik davası sürüyorAkyüz, Sıla bebek için vasilik davasının da devam ettiğini, 29 Kasım'da mahkeme olacağını ifade ederek, "4. ayda vasilik davası açmıştım. 9. ayın 15’inde benim duruşmam vardı. Duruşmaya gittim Sulh Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesine attı. Aile Mahkemesinde de 11. ayın 29’unda duruşmam devam edecek. Çünkü anne ve baba Ü.A.Y. ve Bakiye Y.'den velayetin düşürülmesi için talepte bulunulmuş. O velayetler düştüğü zaman savcılık, devlet izin verirse vasilik bana geçecek" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/sila-bebek-sorusturmasinda-anneye-dair-yeni-detaylar-ortaya-cikti-1088209178.html

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tekirdağ, sıla bebek, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuklara yönelik kurumsal cinsel istismar, çocuğa şiddet