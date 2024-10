https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/novogrodovka-sakini-ukrayna-ordusu-kent-halkina-karsi-fasist-gibi-davrandi-1088650877.html

Novogrodovka sakini: Ukrayna ordusu kent halkına karşı faşist gibi davrandı

Novogrodovka sakini: Ukrayna ordusu kent halkına karşı faşist gibi davrandı

Rus ordusunun 8 Eylül’de Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) kontrolünü ele geçirdiği Novogrodovka kentinin İgor adındaki sakini, Ukrayna ordusunun sivil nüfusa... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

İgor, “Bize karşı tutumları iğrenç, hayvaniydi, bizi kesinlikle insandan saymıyorlardı, kesinlikle faşistlere yakışır bir tutum vardı. Erkekleri kurşuna diziyorlardı, ellerini el bombalarıyla bağlıyorlardı” diye konuştu.Rus birliklerinin Novogrodovka’ya yaklaştıkları zaman ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne üst düzey komutanlarından şehri yerle bir etme, yerel sakinleri takip etme, hareket eden ve etmeyen her şeyi öldürme, her şeyi vurma yönünde doğrudan emir aldıklarını’ anlatan İgor, Ukrayna askerlerinin evlerin bulunduğu bir semte zırhlı araçla girerek binalara ve sakinlere ateş açtıklarını ifade etti.“15 Temmuz’da elektriğimiz kesildi, belediye başkanının ofisi tamamen boşaltıldı, biz terk edildik, elektriksiz kaldık. Ukrayna tarafı bombalamaya başladı. Ben, arkadaşım ve annem bahçede oturuyorduk, Ukrayna ordusunun olduğu yönden bahçemize bir mayın isabet etti. Şarapnellerden nasıl kurtulduk, neler oldu bilmiyorum. Komşuların garajı şarapnel parçalarıyla paramparça oldu.”Novogrodovka’nın kömürle ısıtıldığı, bahçelerde kömürün depolandığı küçük ahşap binaların olduğunu anlatan İgor, “Ukrayna ordusu bu binaları kasten ateşe veriyordu. Tüm bunlar (Ukraynalı askerler) elleri tetikte dolaşıyordu, korkunçtu, berbattı. Şu anda faşistlerle, Faşist Almanya ve Ukrayna ile herhangi bir fark yok” ifadelerini kullandı.Novogrodovka sakini, Ukrayna askerlerinin er ya da geç çekileceklerini bildiklerini ve yerel sakinlere, “Buradan giderken her şeyi yerle bir edeceğiz, taş üstünde taş bırakmayacağız, bizim değilse hiç kimsenin olamaz” dediklerini aktardı.Rus ordusunun ele geçirdiği Novogrodovka'da yaşanan sokak çatışmaları kameradaRusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılan Rus Merkez Askeri Grubu birliklerinin 8 Eylül'de ele geçirdiği Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novogrodovka yerleşim yerinde yaşanan sokak çatışmalarının görüntülerini yayınladı. Temizleme çalışmaları sırasında Rus askerlerine İHA'ların eşlik etmesi kenti hızlı bir şekilde kontrol altına almalarını sağladı.

