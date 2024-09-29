https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/luganskta-bir-yerlesim-birimi-rus-ordusuna-gecti-ukrayna-yaklasik-2-bin-asker-daha-yitirdi-1088575888.html

Lugansk'ta bir yerleşim birimi Rus ordusuna geçti, Ukrayna yaklaşık 2 bin asker daha yitirdi

Lugansk'ta bir yerleşim birimi Rus ordusuna geçti, Ukrayna yaklaşık 2 bin asker daha yitirdi

Sputnik Türkiye

Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşman güçlerine önemli kayıplar verdirmeyi... 29.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-29T13:05+0300

2024-09-29T13:05+0300

2024-09-29T13:05+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

rusya ordusu

rusya silahlı kuvvetleri

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Makeyevka köyünün Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.Rus birlikler düşman güçlerin 9 karşı saldırı girişimini engellerken Ukrayna ordusu, son 24 saat içinde yaşanan çatışmalar sonucunda 1965 askerini kaybetti.Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, 136 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait 2 yakıt tesisi, radyo-teknik istihbarat merkezi, 12 mühimmat deposu ile Fransa yapımı güdümlü bir hava bombasını imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/nasrallah-saldirisinin-detaylari-ortaya-cikiyor-8-ucak-her-biri-900-kg-olan-15-siginak-bombasi-atti-1088574706.html

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