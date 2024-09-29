https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/luganskta-bir-yerlesim-birimi-rus-ordusuna-gecti-ukrayna-yaklasik-2-bin-asker-daha-yitirdi-1088575888.html
Lugansk'ta bir yerleşim birimi Rus ordusuna geçti, Ukrayna yaklaşık 2 bin asker daha yitirdi
Lugansk'ta bir yerleşim birimi Rus ordusuna geçti, Ukrayna yaklaşık 2 bin asker daha yitirdi
Sputnik Türkiye
Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşman güçlerine önemli kayıplar verdirmeyi... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T13:05+0300
2024-09-29T13:05+0300
2024-09-29T13:05+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Makeyevka köyünün Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.Rus birlikler düşman güçlerin 9 karşı saldırı girişimini engellerken Ukrayna ordusu, son 24 saat içinde yaşanan çatışmalar sonucunda 1965 askerini kaybetti.Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, 136 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait 2 yakıt tesisi, radyo-teknik istihbarat merkezi, 12 mühimmat deposu ile Fransa yapımı güdümlü bir hava bombasını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/nasrallah-saldirisinin-detaylari-ortaya-cikiyor-8-ucak-her-biri-900-kg-olan-15-siginak-bombasi-atti-1088574706.html
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Lugansk'ta bir yerleşim birimi Rus ordusuna geçti, Ukrayna yaklaşık 2 bin asker daha yitirdi
Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşman güçlerine önemli kayıplar verdirmeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Makeyevka köyünün Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.
Rus birlikler düşman güçlerin 9 karşı saldırı girişimini engellerken Ukrayna ordusu, son 24 saat içinde yaşanan çatışmalar sonucunda 1965 askerini kaybetti.
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, 136 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait 2 yakıt tesisi, radyo-teknik istihbarat merkezi, 12 mühimmat deposu ile Fransa yapımı güdümlü bir hava bombasını imha etti.