Lugansk'ta bir yerleşim birimi Rus ordusuna geçti, Ukrayna yaklaşık 2 bin asker daha yitirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
07:41
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’ye göç eden zengin sayısında artış
08:09
1 dk
SESLİ HABER
‘Bankalar bilerek ATM’lerden nakit para vermiyor’ iddiası
08:23
3 dk
SESLİ HABER
ABD ve Japonya, Çin'in yarı-iletken çip endüstrisini hedef aldı
08:40
3 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
09:04
19 dk
SESLİ HABER
Uzmanı kilo vermeyi yavaşlatan sebepleri açıkladı
09:34
2 dk
SESLİ HABER
ABD, İsrail’i desteklemeyi sürdürüyor: 8,7 milyar dolar
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporunda bahis çukuru: Yıllık 50 milyar dolar
10:03
9 dk
SESLİ HABER
Moskova’daki ABD Büyükelçiliği binasına Russia Today logosu yansıtıldı
10:34
1 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
10:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
KAAN uçunca, ABD harekete geçti: F-35 neden alınmamalı
11:10
6 dk
ÖZEL HABER
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin usulsüzlükleri Sayıştay raporunda
11:26
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
11:38
6 dk
ÖZEL HABER
6 yaşındaki çocuğu istismar eden Kadir İstekli ne kadar hapis yatacak?
11:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Nadir bulunan Pokemon kartı rekor fiyata satıldı
12:09
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türk-Amerikan ilişkileri: 'İhtiyaç sebebiyle diplomasi yürütülse de Türkiye, ABD'ye güvenmiyor'
13:09
9 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de korkutan silahlı şiddet artışı
13:31
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
14:10
18 dk
SESLİ HABER
Alman muhalefeti: Kuzey Akım hatları onarılmalı
14:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
08:03
1 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
08:33
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
17 dk
ÖZEL HABER
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin usulsüzlükleri Sayıştay raporunda
09:47
3 dk
SESLİ HABER
ABD ve Japonya, Çin'in yarı-iletken çip endüstrisini hedef aldı
10:12
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de korkutan silahlı şiddet artışı
10:34
8 dk
SESLİ HABER
ABD, İsrail’i desteklemeyi sürdürüyor: 8,7 milyar dolar
10:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türk-Amerikan ilişkileri: 'İhtiyaç sebebiyle diplomasi yürütülse de Türkiye, ABD'ye güvenmiyor'
11:10
9 dk
SESLİ HABER
Türkiye’ye göç eden zengin sayısında artış
11:30
1 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
11:43
4 dk
SESLİ HABER
Moskova’daki ABD Büyükelçiliği binasına Russia Today logosu yansıtıldı
11:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD, İsrail’i desteklemeyi sürdürüyor: 8,7 milyar dolar
12:11
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı kilo vermeyi yavaşlatan sebepleri açıkladı
12:19
2 dk
ÖZEL HABER
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin usulsüzlükleri Sayıştay raporunda
12:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporunda bahis çukuru: Yıllık 50 milyar dolar
13:09
9 dk
SESLİ HABER
Alman muhalefeti: Kuzey Akım hatları onarılmalı
13:27
2 dk
SESLİ HABER
KAAN uçunca, ABD harekete geçti: F-35 neden alınmamalı
13:40
6 dk
ÖZEL HABER
6 yaşındaki çocuğu istismar eden Kadir İstekli ne kadar hapis yatacak?
13:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
8 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
14:12
19 dk
SESLİ HABER
‘Bankalar bilerek ATM’lerden nakit para vermiyor’ iddiası
14:36
3 dk
SESLİ HABER
Nadir bulunan Pokemon kartı rekor fiyata satıldı
14:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:01
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Nadir bulunan Pokemon kartı rekor fiyata satıldı
18:08
1 dk
SESLİ HABER
ABD ve Japonya, Çin'in yarı-iletken çip endüstrisini hedef aldı
19:05
3 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
20:37
18 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/luganskta-bir-yerlesim-birimi-rus-ordusuna-gecti-ukrayna-yaklasik-2-bin-asker-daha-yitirdi-1088575888.html
Lugansk'ta bir yerleşim birimi Rus ordusuna geçti, Ukrayna yaklaşık 2 bin asker daha yitirdi
Lugansk'ta bir yerleşim birimi Rus ordusuna geçti, Ukrayna yaklaşık 2 bin asker daha yitirdi
Sputnik Türkiye
Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşman güçlerine önemli kayıplar verdirmeyi... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T13:05+0300
2024-09-29T13:05+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
rusya ordusu
rusya silahlı kuvvetleri
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1d/1088575397_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_77fedb5b9c3736149f529c05b9a339c0.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Makeyevka köyünün Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.Rus birlikler düşman güçlerin 9 karşı saldırı girişimini engellerken Ukrayna ordusu, son 24 saat içinde yaşanan çatışmalar sonucunda 1965 askerini kaybetti.Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, 136 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait 2 yakıt tesisi, radyo-teknik istihbarat merkezi, 12 mühimmat deposu ile Fransa yapımı güdümlü bir hava bombasını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/nasrallah-saldirisinin-detaylari-ortaya-cikiyor-8-ucak-her-biri-900-kg-olan-15-siginak-bombasi-atti-1088574706.html
rusya
ukrayna
makeyevka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1d/1088575397_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_a884a3a0a793353a4bc0625676edbd88.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, lugans halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), makeyevka
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, lugans halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), makeyevka

Lugansk'ta bir yerleşim birimi Rus ordusuna geçti, Ukrayna yaklaşık 2 bin asker daha yitirdi

13:05 29.09.2024
© Sputnik / Sergey Bobylev / Multimedya arşivine gidinВоеннослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" 20-й гвардейской общевойсковой армии
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ Пион 20-й гвардейской общевойсковой армии - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2024
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşman güçlerine önemli kayıplar verdirmeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Makeyevka köyünün Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Rus birlikler düşman güçlerin 9 karşı saldırı girişimini engellerken Ukrayna ordusu, son 24 saat içinde yaşanan çatışmalar sonucunda 1965 askerini kaybetti.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, 136 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait 2 yakıt tesisi, radyo-teknik istihbarat merkezi, 12 mühimmat deposu ile Fransa yapımı güdümlü bir hava bombasını imha etti.
Beyrut - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2024
DÜNYA
'Nasrallah saldırısının' detayları ortaya çıkıyor: '8 uçak her biri 900 kg olan 15 sığınak bombası attı'
12:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала