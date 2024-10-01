https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/emekliler-yuzde-30-daha-fazla-maas-almak-icin-dilekce-veriyor-maas-farki-nasil-alinir-1088638490.html

Emekliler yüzde 30 daha fazla maaş almak için dilekçe veriyor: Maaş farkı nasıl alınır?

Emekliler yüzde 30 daha fazla maaş almak için dilekçe veriyor: Maaş farkı nasıl alınır?

Sputnik Türkiye

2025 yılına yaklaştıkça, milyonlarca emekli adayı emeklilik dilekçelerini vermeye devam ediyor. Bunun temel nedeni, 2024 yılında emekli olanların, 2025'te... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T09:54+0300

2024-10-01T09:54+0300

2024-10-01T09:54+0300

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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, 2024’te emekli olmanın maaşlar üzerinde neden avantaj sağladığını açıkladı. Zengin, özellikle SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini etkileyen bu durumun temelinde, emeklilik dilekçesi verilen tarihin maaşın hesaplanmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.2024'te emekli olanlar neden daha fazla maaş alacak?Zengin, "2024 yılında emekli olup dilekçe verenler, maaşlarında yüzde 30 ila yüzde 35 oranında bir artış görecek. Ancak emeklilik dilekçesi 2025 yılına bırakılırsa, bu oranda bir düşüş yaşanacak" dedi. 2024 Ocak ayında SGK ve Bağkur emeklilerine yapılan yüzde 49.25’lik zam, bu farkın en önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.Emeklilik dilekçesi vermek i̇çin son tarih ne zaman?SGK Uzmanı Dilek Ete de bu duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ete, "2024 yılına kadar emeklilik dilekçesi verenler, 2023 yılı enflasyon rakamlarından faydalanarak daha yüksek maaş alacaklar. Ancak 1 Ocak 2025'te dilekçe verenler, 2024 yılı verileri üzerinden hesaplama yapılacağı için daha düşük maaş alacaklar" dedi.Ete, özellikle SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için 31 Aralık 2024’e kadar dilekçe verilmesinin yüzde 30 daha yüksek maaş anlamına geleceğini belirtti. Kamu işçileri için son başvuru tarihi 14 Ocak 2025 olarak açıklandı.Emekli olanlara GSS kesintisi gelecek mi?Ete, aynı zamanda SGK’nın yeni düzenlemeler getirmeyi planladığını hatırlattı. Emekli olup çalışmaya devam edenlerden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi kesileceğini belirten Ete, bunun kayıt dışı çalışmayı artırabileceğine dikkat çekti. "Emekliler aylıkları yetmediği için çalışmaya devam ediyor. Ancak bu kesinti, sigortasız çalışmayı teşvik edebilir" dedi.

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