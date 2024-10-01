https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/trafik-sigortasinda-yeni-duzenleme-fiyatlar-dusecek-mi-1088636722.html

Trafik sigortasında yeni düzenleme geliyor: Fiyatlar düşecek mi?

Trafik sigortasında yeni düzenleme geliyor: Fiyatlar düşecek mi?

Sputnik Türkiye

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında yeni bir düzenleme yapılması gündemde. Sigorta şirketlerini zor durumda bırakan bedeni tazminatların... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T08:41+0300

2024-10-01T08:41+0300

2024-10-01T08:41+0300

ekonomi

trafik

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trafik sigortası

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Sigorta şirketlerinin trafik sigortası primleri üzerinden zarar ettiği uzun süredir kamuoyunda konuşuluyordu. Özellikle kazalarda yaralanma ve ölüm durumlarında ödenen bedeni tazminatlar, sigorta şirketlerine büyük maliyet yüklemekte. 2024'ün ilk 6 ayında bu zararın 10 milyar TL’ye ulaştığı belirtilirken, yıl sonunda bu rakamın 20 milyar TL'yi bulması bekleniyor.Yeni sistem nasıl i̇şleyecek?Yeni düzenlemeye göre, bedeni zararlar için bir 'hasar havuzu' oluşturulması planlanıyor. Bu sistemde, trafik sigortası priminin bir kısmı bedeni hasarlar için ayrılacak ve devlet tarafından yönetilen bir havuzda toplanacak. Böylece sigorta şirketlerinin bu tür tazminatları ödeme yükü hafifletilecek.Zararın büyük kısmı bedeni tazminatlardanMilliyet'e konuşan Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, bedeni tazminatların sigorta şirketleri için büyük bir yük olduğunu belirtti. Bağcı, ilk 6 aydaki 10 milyar TL'lik zararın 4.5 milyar TL'sinin bedeni hasarlardan kaynaklandığını ifade etti.Trafik sigortası fiyatları düşecek mi?Bu yeni sistemin devreye girmesiyle, trafik sigortası fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Şirketler, bedeni tazminatları ödemek yerine primlerin bir kısmını havuza devredecek. Böylece sigorta primleri üzerindeki maliyet azalabilir ve fiyatlar düşebilir. Aynı zamanda, sahte ve şişirilmiş hasar taleplerinin de önüne geçilecek.Yeni düzenleme 2025’te yürürlüğe girebilirSigorta primlerinin yeniden düzenlenmesi ve bedeni hasarların havuzdan karşılanmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu sistemin 2025’in ikinci çeyreğinde uygulamaya girmesi planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/alkollu-iceceklere-bir-zam-daha-fiyatlar-yuzde-15e-kadar-artacak-1088634588.html

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