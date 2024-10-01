https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-tbmmde-acil-oturum-talep-etti-1088681871.html
CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'de 'Acil' oturum talep etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'de 'Acil' oturum talep etti
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulunun, 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla verilen resepsiyonda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel basın mensupları... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T22:53+0300
2024-10-01T22:53+0300
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''İsrail Türkiye'ye saldıracak'' açıklaması için acil oturum talebinde bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail açıklamalarına değinen Özgür Özel "İsrail'in geçen sene kasım ayından beri bir devlet terörü yaptığını her zaman söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Dünyanın her yerinde, başta ikinci başkanı olduğum Sosyalist Enternasyonal olmak üzere, dünyanın her yerinde bu meseleyi dikkate sunuyorum ve Filistin için destek istiyorum" dedi.'İsrail durdurulmazsa ne olduğu ortada'İsrail'in saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğini belirten CHP lideri Özgür Özel şöyle konuştu:'Kapalı oturuma acilen ihtiyaç var'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail saldırısı açıklamasına değinen Genel Başkan Özel "Ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp da Meclis'in kürsüsünde 'İsrail Türkiye'ye saldıracak.' diyorsa, bir kapalı oturma acilen ihtiyaç vardır. Gelecekler ve bu Meclis'i bilgilendirecekler. Biz de soracağız, biz de söyleyeceğiz. Bunun tutanakların 10 yıl açıklanamayacağı bir kapalı oturuma muhtaç olduğu konusu açık. Bu konuyu arkadaşlarımız çalışacaklar, gerekli temasları yapacaklar" dedi.Kapalı oturum talep edeceklerini açıklayan Özgür Özel "Yani ülkenin Cumhurbaşkanı diyorsa ki 'İsrail yakında bize saldıracak.' Ne duruyoruz Meclis'i bilgilendirmek için? Milletin en meşru temsil organı burası. Bu çatının altında bu laf bu kadarla bırakılamaz" ifadesini kullandı.'Erdoğan dilinin altındaki baklayı çıkaracak'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsü konuşmasını eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/iran-israile-fuze-saldirisini-baslatti-1088673078.html
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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, tbmm, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, acil durum
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, tbmm, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, acil durum
CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'de 'Acil' oturum talep etti
22:53 01.10.2024 (güncellendi: 23:00 01.10.2024)
TBMM Genel Kurulunun, 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla verilen resepsiyonda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel basın mensupları ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail açıklamaları için acil oturum çağrısında bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''İsrail Türkiye'ye saldıracak'' açıklaması için acil oturum talebinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail açıklamalarına değinen Özgür Özel "İsrail'in geçen sene kasım ayından beri bir devlet terörü yaptığını her zaman söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Dünyanın her yerinde, başta ikinci başkanı olduğum Sosyalist Enternasyonal olmak üzere, dünyanın her yerinde bu meseleyi dikkate sunuyorum ve Filistin için destek istiyorum" dedi.
'İsrail durdurulmazsa ne olduğu ortada'
İsrail'in saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğini belirten CHP lideri Özgür Özel şöyle konuştu:
Belli ki İsrail o saldırıları ya bekliyormuş, ya biliyormuş. 'Böyle güçlü istihbaratı olan bir ülke nasıl fark etmedi?' diyorduk. 'Bu kadar güçlü hava savunması olan bir ülke nasıl avlandı?' diyorduk. Demek ki fark etmeyesi varmış ve aslında kuvvetli bir bahane arıyormuş. Yaptığı iş, soykırıma varan işler. Çocukların katli, kadınların katli, hepsini bir kez daha lanetliyorum. Bu öyle bir noktaya geldi ki Orta Doğu'daki bütün denklemi değiştirmek üzere her şeyi göze almış durumda. Buna karşı uluslararası toplumun harekete geçmesi gerekiyor. Bugün Erdoğan'ın 'İsrail er ya da geç durdurulacak...' Geçi kalmadı bunun. İsrail durdurulmazsa ne olduğu ortada. Yani öyle geç durdurmak yok. Bir an önce durdurulması için bütün dünyanın harekete geçmesi, Erdoğan'ın da bugüne kadar yaptıklarının fazlasını yapması lazım.
'Kapalı oturuma acilen ihtiyaç var'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail saldırısı açıklamasına değinen Genel Başkan Özel "Ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp da Meclis'in kürsüsünde 'İsrail Türkiye'ye saldıracak.' diyorsa, bir kapalı oturma acilen ihtiyaç vardır. Gelecekler ve bu Meclis'i bilgilendirecekler. Biz de soracağız, biz de söyleyeceğiz. Bunun tutanakların 10 yıl açıklanamayacağı bir kapalı oturuma muhtaç olduğu konusu açık. Bu konuyu arkadaşlarımız çalışacaklar, gerekli temasları yapacaklar" dedi.
Kapalı oturum talep edeceklerini açıklayan Özgür Özel "Yani ülkenin Cumhurbaşkanı diyorsa ki 'İsrail yakında bize saldıracak.' Ne duruyoruz Meclis'i bilgilendirmek için? Milletin en meşru temsil organı burası. Bu çatının altında bu laf bu kadarla bırakılamaz" ifadesini kullandı.
'Erdoğan dilinin altındaki baklayı çıkaracak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsü konuşmasını eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel şunları söyledi:
Ülkenin ana muhalefet lideri, Erdoğan'ın Meclis kürsüsünde kurduğu cümle kadar rahat cümleler kurmamalı, kurmayacak. Ama bir kapalı oturumda Erdoğan dilinin altındaki baklayı çıkaracak. Benim elimde istihbarat örgütüm yok. Benim elimde askeri istihbarat yok. Benim elimde çok farklı devletin olanakları yok. Bu olanakları olan hepimize gelecek, bunu anlatacak. Ben bunu bir siyasi polemik değil, meselenin ciddiyetine verdiğim önem ve meclis kürsünden söylenen bu söze atfettiğim öneme binaen söylüyorum. Bunu bir siyasi polemik alanı olarak değil, derhal üzerinde müzakere edilmesi gereken bir alan olarak değerlendiriyorum.