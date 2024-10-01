CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'de 'Acil' oturum talep etti

Belli ki İsrail o saldırıları ya bekliyormuş, ya biliyormuş. 'Böyle güçlü istihbaratı olan bir ülke nasıl fark etmedi?' diyorduk. 'Bu kadar güçlü hava savunması olan bir ülke nasıl avlandı?' diyorduk. Demek ki fark etmeyesi varmış ve aslında kuvvetli bir bahane arıyormuş. Yaptığı iş, soykırıma varan işler. Çocukların katli, kadınların katli, hepsini bir kez daha lanetliyorum. Bu öyle bir noktaya geldi ki Orta Doğu'daki bütün denklemi değiştirmek üzere her şeyi göze almış durumda. Buna karşı uluslararası toplumun harekete geçmesi gerekiyor. Bugün Erdoğan'ın 'İsrail er ya da geç durdurulacak...' Geçi kalmadı bunun. İsrail durdurulmazsa ne olduğu ortada. Yani öyle geç durdurmak yok. Bir an önce durdurulması için bütün dünyanın harekete geçmesi, Erdoğan'ın da bugüne kadar yaptıklarının fazlasını yapması lazım.