CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'de 'Acil' oturum talep etti

TBMM Genel Kurulunun, 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla verilen resepsiyonda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel basın mensupları... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''İsrail Türkiye'ye saldıracak'' açıklaması için acil oturum talebinde bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail açıklamalarına değinen Özgür Özel "İsrail'in geçen sene kasım ayından beri bir devlet terörü yaptığını her zaman söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Dünyanın her yerinde, başta ikinci başkanı olduğum Sosyalist Enternasyonal olmak üzere, dünyanın her yerinde bu meseleyi dikkate sunuyorum ve Filistin için destek istiyorum" dedi.'İsrail durdurulmazsa ne olduğu ortada'İsrail'in saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğini belirten CHP lideri Özgür Özel şöyle konuştu:'Kapalı oturuma acilen ihtiyaç var'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail saldırısı açıklamasına değinen Genel Başkan Özel "Ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp da Meclis'in kürsüsünde 'İsrail Türkiye'ye saldıracak.' diyorsa, bir kapalı oturma acilen ihtiyaç vardır. Gelecekler ve bu Meclis'i bilgilendirecekler. Biz de soracağız, biz de söyleyeceğiz. Bunun tutanakların 10 yıl açıklanamayacağı bir kapalı oturuma muhtaç olduğu konusu açık. Bu konuyu arkadaşlarımız çalışacaklar, gerekli temasları yapacaklar" dedi.Kapalı oturum talep edeceklerini açıklayan Özgür Özel "Yani ülkenin Cumhurbaşkanı diyorsa ki 'İsrail yakında bize saldıracak.' Ne duruyoruz Meclis'i bilgilendirmek için? Milletin en meşru temsil organı burası. Bu çatının altında bu laf bu kadarla bırakılamaz" ifadesini kullandı.'Erdoğan dilinin altındaki baklayı çıkaracak'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsü konuşmasını eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel şunları söyledi:

2024

