https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/yavastan-bir-kez-daha-parti-aday-gosterirse-mesaji-cumhurbaskanligini-mutlaka-kazanacagiz-1088601627.html

Yavaş'tan bir kez daha 'parti aday gösterirse' mesajı: 'Cumhurbaşkanlığını mutlaka kazanacağız'

Yavaş'tan bir kez daha 'parti aday gösterirse' mesajı: 'Cumhurbaşkanlığını mutlaka kazanacağız'

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan, Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması geldi. Yavaş, "Partim aday gösterirse Cumhurbaşkanlığına aday... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T11:19+0300

2024-09-30T11:19+0300

2024-09-30T11:19+0300

politika

mansur yavaş

cumhurbaşkanlığı

seçim

ankara

belediye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/01/1082338446_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_6e967ab81b09a1c98a9d7d56c3f64087.jpg

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığına yeşil ışık yaktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir etkinlikte Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.Yavaş aday olacak mı?"Ülkede şu anda böyle bir gündem yok. Ama partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, şu anki ana gündemin bütün belediye başkanlarıyla çalışmak olduğunu belirtti.Mansur Yavaş, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin "Partimiz aday gösterirse aday oluruz. Partinin aday belirleme kuralları bellidir." ifadelerini kullanmıştı.'İki dönem yeterli'Yavaş ayrıca, 2024 belediye seçimlerinden önce seçilirse Ankara Belediyesi'nde ikinci dönemini olacağını ve bu sürenin de yeterli olduğunu açıklayarak, "Zirvede bırakmak lazım" demişti.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde:Ankara'da 42 bin emekliye düzenli şekilde destek oluyoruz. Bizim anlayışınıza göre darda kalan herkesin yanında bulunan kurumdur belediye. Ve biz bunu pandemiden itibaren gayet güzel yaptık.Artık o gençlerin umudunu kestiği Türkiye'den; tekrar umuduyla okuduğu zaman liyakatiyle iş bulacağından emin olarak, torpil aramadan, adaletsizlik olmadan çok keyifli bir şekilde yaşayacağı, mensubu olmaktan gurur duyacağı bir Türkiye için inşallah hep birlikte çalışacağız."

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mansur yavaş, cumhurbaşkanlığı, seçim, ankara, belediye