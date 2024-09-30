https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/yavastan-bir-kez-daha-parti-aday-gosterirse-mesaji-cumhurbaskanligini-mutlaka-kazanacagiz-1088601627.html
Yavaş'tan bir kez daha 'parti aday gösterirse' mesajı: 'Cumhurbaşkanlığını mutlaka kazanacağız'
Yavaş'tan bir kez daha 'parti aday gösterirse' mesajı: 'Cumhurbaşkanlığını mutlaka kazanacağız'
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan, Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması geldi. Yavaş, "Partim aday gösterirse Cumhurbaşkanlığına aday... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T11:19+0300
2024-09-30T11:19+0300
2024-09-30T11:19+0300
politika
mansur yavaş
cumhurbaşkanlığı
seçim
ankara
belediye
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığına yeşil ışık yaktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir etkinlikte Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.Yavaş aday olacak mı?"Ülkede şu anda böyle bir gündem yok. Ama partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, şu anki ana gündemin bütün belediye başkanlarıyla çalışmak olduğunu belirtti.Mansur Yavaş, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin "Partimiz aday gösterirse aday oluruz. Partinin aday belirleme kuralları bellidir." ifadelerini kullanmıştı.'İki dönem yeterli'Yavaş ayrıca, 2024 belediye seçimlerinden önce seçilirse Ankara Belediyesi'nde ikinci dönemini olacağını ve bu sürenin de yeterli olduğunu açıklayarak, "Zirvede bırakmak lazım" demişti.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde:Ankara'da 42 bin emekliye düzenli şekilde destek oluyoruz. Bizim anlayışınıza göre darda kalan herkesin yanında bulunan kurumdur belediye. Ve biz bunu pandemiden itibaren gayet güzel yaptık.Artık o gençlerin umudunu kestiği Türkiye'den; tekrar umuduyla okuduğu zaman liyakatiyle iş bulacağından emin olarak, torpil aramadan, adaletsizlik olmadan çok keyifli bir şekilde yaşayacağı, mensubu olmaktan gurur duyacağı bir Türkiye için inşallah hep birlikte çalışacağız."
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mansur yavaş, cumhurbaşkanlığı, seçim, ankara, belediye
mansur yavaş, cumhurbaşkanlığı, seçim, ankara, belediye
Yavaş'tan bir kez daha 'parti aday gösterirse' mesajı: 'Cumhurbaşkanlığını mutlaka kazanacağız'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan, Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması geldi. Yavaş, "Partim aday gösterirse Cumhurbaşkanlığına aday olacağız ve mutlaka kazanacağız." dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığına yeşil ışık yaktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir etkinlikte Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Ülkede şu anda böyle bir gündem yok. Ama partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, şu anki ana gündemin bütün belediye başkanlarıyla çalışmak olduğunu belirtti.
Mansur Yavaş, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin "Partimiz aday gösterirse aday oluruz. Partinin aday belirleme kuralları bellidir." ifadelerini kullanmıştı.
Yavaş ayrıca, 2024 belediye seçimlerinden önce seçilirse Ankara Belediyesi'nde ikinci dönemini olacağını ve bu sürenin de yeterli olduğunu açıklayarak, "Zirvede bırakmak lazım" demişti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde:
"Ülkede şu anda böyle bir gündem yok. Ama partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız. Şu andaki gündemimiz bütün belediye başkanlarıyla birlikte çalışmak. Çünkü malum ekonomik sıkıntılar nedeniyle halk dar boğazda. Okulları pislik götürüyor, temizleyemiyorlar. Bizlere de temizletmek istemiyorlar. Bunun yanında emeklilerin durumunu biliyorsunuz.
Ankara'da 42 bin emekliye düzenli şekilde destek oluyoruz. Bizim anlayışınıza göre darda kalan herkesin yanında bulunan kurumdur belediye. Ve biz bunu pandemiden itibaren gayet güzel yaptık.
Artık o gençlerin umudunu kestiği Türkiye'den; tekrar umuduyla okuduğu zaman liyakatiyle iş bulacağından emin olarak, torpil aramadan, adaletsizlik olmadan çok keyifli bir şekilde yaşayacağı, mensubu olmaktan gurur duyacağı bir Türkiye için inşallah hep birlikte çalışacağız."