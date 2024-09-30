https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/uzmanlar-yanitladi-dogalgaz-ne-zaman-acilmali-dusuk-derecede-acik-birakmak-maliyeti-azaltir-mi-1088611684.html

Uzmanlar yanıtladı: Doğalgaz ne zaman açılmalı? Düşük derecede açık bırakmak maliyeti azaltır mı?

Uzmanlar yanıtladı: Doğalgaz ne zaman açılmalı? Düşük derecede açık bırakmak maliyeti azaltır mı?

Sputnik Türkiye

Soğuk havalar kapıda ve evlerimizi ısıtmanın en ekonomik yollarını bulmak, giderek daha önemli hale geliyor. Peki, en uygun yöntem doğalgazı sürekli düşük... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T13:47+0300

2024-09-30T13:47+0300

2024-09-30T13:48+0300

ekonomi

doğalgaz

tasarruf

tasarruf tedbirleri

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Enerji fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığı bu dönemde, doğalgaz faturalarını nasıl hafifletebileceğimiz tartışılıyor.Sürekli mi açık bırakmalı, yoksa i̇htiyaç olduğunda mı yakmalı?Londra merkezli MoneySavingExpert uzmanları, bu sorunun evin büyüklüğüne ve yalıtımın kalitesine bağlı olduğunu belirtiyor. Yaygın olarak bilinen "doğalgazı düşük derecede sürekli açık bırakmak daha az maliyetlidir" görüşünün bir efsane olduğunu vurgulayan uzmanlar, ısınmanın en ekonomik yolunun yalnızca ihtiyaç duyulduğunda açmak olduğunu söylüyor.Yalıtım ve enerji tüketimiEvlerde enerji kaybı kaçınılmazdır, ancak bu kaybın miktarı evin yalıtımına bağlıdır. İyi yalıtılmış evlerde ısı kaybı daha az olur, dolayısıyla sadece gerektiğinde ısıtıcıyı açmak en verimli yöntemdir. Uzmanlar, ısıtıcıyı tüm gün düşük seviyede açık tutmanın daha fazla enerji kaybına neden olacağını belirtiyor.Zıt görüş: Sürekli düşük ısıda açık tutmakBazı uzmanlar ise doğalgazın sürekli düşük seviyede açık tutulması gerektiğini savunuyor. Bu görüşe göre, doğalgaz açılıp kapandıkça duvarlarda yoğuşma birikir ve bu, ısının daha hızlı dışarı çıkmasına yol açar. Ancak bu yöntem, yalıtımı zayıf olan evlerde enerji tüketimini artırabilir.Fiyat artışları ve enerji kullanımıEnerji fiyatları hızla yükselirken, doğalgaz ve elektrik kullanımını optimize etmek büyük önem taşıyor. Yıl başı yapılacak zamlar da hazırda. Bu nedenle, enerji kullanımınızı dikkatle planlamak cüzdanınız için faydalı olabilir.Kazan ve radyatör bakımı önemliUSwitch’ten Natalie Mathie, kombilerin ve radyatörlerin kış öncesi bakımının yapılması gerektiğini belirtiyor. Isıtma sisteminin verimli çalışmadığı soğuk bir günde ortaya çıkabilecek arızalar, uzun bekleme sürelerine ve yüksek tamir masraflarına neden olabilir.Soğuk günlerde evinizi sıcak tutmak i̇çin tavsiyelerEnergy Saving Trust, kış aylarında evlerin daha sıcak tutulması için cereyan yalıtımı, boru yalıtımı ve radyatörlerin havasını alma gibi basit önlemler öneriyor. Evinizin duvarlarını yalıtmak ve soğuk havalarda cereyanı engellemek, enerji tasarrufu sağlamanın etkili yollarından biridir.Sonuç olarak, soğuk havalar yaklaşırken doğalgaz kullanımını en verimli şekilde ayarlamak, hem sağlığınız hem de bütçeniz için büyük önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/tum-arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-arac-muayenesi-sirasinda-yillardir-odediginiz-bu-1088604629.html

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