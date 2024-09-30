https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/tum-arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-arac-muayenesi-sirasinda-yillardir-odediginiz-bu-1088604629.html
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Araç muayenesi sırasında yıllardır ödediğiniz bu paralar iade edilecek
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Araç muayenesi sırasında yıllardır ödediğiniz bu paralar iade edilecek
Sputnik Türkiye
Araç muayenesinde TÜVTÜRK’ün ek ücret talep etmesi uzun süredir kişilerin tepkisini topluyordu. Giresun’da bir araç sahibinin araç muayenesi sonrası aldığı... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T12:08+0300
2024-09-30T12:08+0300
2024-09-30T12:08+0300
araç
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Giresun'da yaşayan bir araç sahibinin itirazı üzerine açılan davada, mahkeme TÜVTÜRK’ün aldığı ek komisyonun 'ayıplı hizmet' kapsamında olduğunu belirtti ve ücretin geri ödenmesine karar verdi. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu karar, aynı durumla karşılaşan sürücülere de emsal teşkil edebilir.240 milyon TL ek ücret toplandıTÜVTÜRK’ün sürücülerden aldığı bu ek komisyonlarla bir yıl içinde yaklaşık 240 milyon TL topladığı iddia ediliyor. Mahkemenin bu kararı sonrası, benzer şikayetlerde bulunan sürücülerin de ücret iadeleri alabileceği ifade ediliyor.Bakan Mehmet Şimşek’ten komisyon ücretlerine i̇lişkin uyarıHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, benzer bir konuda yaptığı açıklamada, işletmelerin bankaların komisyon oranlarını gerekçe göstererek nakit ödemeye göre daha yüksek ücret talep etmemeleri gerektiğini vurguladı. Şimşek, işletmelere 1 Temmuz 2024’e kadar kredi kartı ile ödeme kabul etme zorunluluğu getirdiklerini ve komisyon farkı talep edenlerin Gelir İdaresine bildirilmesi halinde gerekli yaptırımların uygulanacağını hatırlattı.Bu karar, araç sahiplerine yönelik haksız ücret taleplerinin karşısında önemli bir adım olarak görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/suruculerin-radar-cezalari-iptal-edildi-paralar-iade-edilecek-1088531652.html
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araç muayenesi para iadesi, araç muayenesinde ek komisyon ücreti ödenir mi, araç muayenesi kaç tl, araç muayenesi için gerekli belgeler, radar cezası iptal, radar cezaları iade, radar cezası hız sınırı, radar cezası itiraz hakkı, emsal kararlar
araç muayenesi para iadesi, araç muayenesinde ek komisyon ücreti ödenir mi, araç muayenesi kaç tl, araç muayenesi için gerekli belgeler, radar cezası iptal, radar cezaları iade, radar cezası hız sınırı, radar cezası itiraz hakkı, emsal kararlar
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Araç muayenesi sırasında yıllardır ödediğiniz bu paralar iade edilecek
Araç muayenesinde TÜVTÜRK’ün ek ücret talep etmesi uzun süredir kişilerin tepkisini topluyordu. Giresun’da bir araç sahibinin araç muayenesi sonrası aldığı 88.71 TL’lik ek komisyon ücretine itiraz etmesiyle konu yargıya taşındı. Tüketici Mahkemesi’nin bu itiraza hak vermesi, tüm araç sahipleri için emsal niteliğinde bir karar oldu.
Giresun'da yaşayan bir araç sahibinin itirazı üzerine açılan davada, mahkeme TÜVTÜRK’ün aldığı ek komisyonun 'ayıplı hizmet' kapsamında olduğunu belirtti ve ücretin geri ödenmesine karar verdi. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu karar, aynı durumla karşılaşan sürücülere de emsal teşkil edebilir.
240 milyon TL ek ücret toplandı
TÜVTÜRK’ün sürücülerden aldığı bu ek komisyonlarla bir yıl içinde yaklaşık 240 milyon TL topladığı iddia ediliyor. Mahkemenin bu kararı sonrası, benzer şikayetlerde bulunan sürücülerin de ücret iadeleri alabileceği ifade ediliyor.
Bakan Mehmet Şimşek’ten komisyon ücretlerine i̇lişkin uyarı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, benzer bir konuda yaptığı açıklamada, işletmelerin bankaların komisyon oranlarını gerekçe göstererek nakit ödemeye göre daha yüksek ücret talep etmemeleri gerektiğini vurguladı. Şimşek, işletmelere 1 Temmuz 2024’e kadar kredi kartı ile ödeme kabul etme zorunluluğu getirdiklerini ve komisyon farkı talep edenlerin Gelir İdaresine bildirilmesi halinde gerekli yaptırımların uygulanacağını hatırlattı.
Bu karar, araç sahiplerine yönelik haksız ücret taleplerinin karşısında önemli bir adım olarak görülüyor.