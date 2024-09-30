https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/tum-arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-arac-muayenesi-sirasinda-yillardir-odediginiz-bu-1088604629.html

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Araç muayenesi sırasında yıllardır ödediğiniz bu paralar iade edilecek

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Araç muayenesi sırasında yıllardır ödediğiniz bu paralar iade edilecek

Sputnik Türkiye

Araç muayenesinde TÜVTÜRK’ün ek ücret talep etmesi uzun süredir kişilerin tepkisini topluyordu. Giresun’da bir araç sahibinin araç muayenesi sonrası aldığı... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T12:08+0300

2024-09-30T12:08+0300

2024-09-30T12:08+0300

araç

ekonomi

tüvtürk

mehmet şimşek

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tl

iade

iade

iade talebi

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Giresun'da yaşayan bir araç sahibinin itirazı üzerine açılan davada, mahkeme TÜVTÜRK’ün aldığı ek komisyonun 'ayıplı hizmet' kapsamında olduğunu belirtti ve ücretin geri ödenmesine karar verdi. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu karar, aynı durumla karşılaşan sürücülere de emsal teşkil edebilir.240 milyon TL ek ücret toplandıTÜVTÜRK’ün sürücülerden aldığı bu ek komisyonlarla bir yıl içinde yaklaşık 240 milyon TL topladığı iddia ediliyor. Mahkemenin bu kararı sonrası, benzer şikayetlerde bulunan sürücülerin de ücret iadeleri alabileceği ifade ediliyor.Bakan Mehmet Şimşek’ten komisyon ücretlerine i̇lişkin uyarıHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, benzer bir konuda yaptığı açıklamada, işletmelerin bankaların komisyon oranlarını gerekçe göstererek nakit ödemeye göre daha yüksek ücret talep etmemeleri gerektiğini vurguladı. Şimşek, işletmelere 1 Temmuz 2024’e kadar kredi kartı ile ödeme kabul etme zorunluluğu getirdiklerini ve komisyon farkı talep edenlerin Gelir İdaresine bildirilmesi halinde gerekli yaptırımların uygulanacağını hatırlattı.Bu karar, araç sahiplerine yönelik haksız ücret taleplerinin karşısında önemli bir adım olarak görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/suruculerin-radar-cezalari-iptal-edildi-paralar-iade-edilecek-1088531652.html

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