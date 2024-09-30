https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/israilin-saldirilarinin-artmasini-takiben-100-bin-kisi-lubnandan-suriye-gecti-1088602815.html

İsrail'in saldırılarının artmasını takiben 100 bin kişi Lübnan'dan Suriye geçti

İsrail'in saldırılarının artmasını takiben 100 bin kişi Lübnan'dan Suriye geçti

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler, artan İsrail saldırılarından korunmak isteyen kişilerin Lübnan'dan Suriye gittiğini açıkladı. Suriye gidenlerin Lübnan ve Suriye... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T11:41+0300

2024-09-30T11:41+0300

2024-09-30T11:52+0300

israil- filistin çatışması

lübnan

israil-filistin

suriye

mülteci

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BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi açıklamasında "İsrail hava saldırılarından kaçarak Lübnan'dan Suriye'ye geçen Lübnanlı ve Suriyeli uyruklu kişilerin sayısı 100 bine ulaştı. Çıkışlar devam ediyor" dedi. Suriye Kızılayı ise 24-27 Eylül arasında Lübnan'dan Suriye'ye 4 ana yerden geçildiğini belirterek bu bölgelere BM ile birlikte mobil klinikler konuşlandırdığını ifade etti. Sağlık görevlilerinin 24 saat sağlık hizmeti verdiğini belirten Suriye Kızılayı, ekiplerin ayrıca yollarda gıda paketleri dağıttığına dikkat çekti. UNHCR'nin Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, basına yaptığı açıklamada Lübnan'dan Suriye'ye geçenlerin yüzde 80'inin Suriye uyruklu ve yüzde 20'sinin Lübnanlı olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/israilin-beyruta-saldirilari-lubnana-sinirli-bir-kara-operasyonu-planlandigi-iddia-edildi-1088600777.html

lübnan

suriye

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lübnan, israil-filistin, suriye, mülteci