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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/israilin-saldirilarinin-artmasini-takiben-100-bin-kisi-lubnandan-suriye-gecti-1088602815.html
İsrail'in saldırılarının artmasını takiben 100 bin kişi Lübnan'dan Suriye geçti
İsrail'in saldırılarının artmasını takiben 100 bin kişi Lübnan'dan Suriye geçti
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler, artan İsrail saldırılarından korunmak isteyen kişilerin Lübnan'dan Suriye gittiğini açıkladı. Suriye gidenlerin Lübnan ve Suriye... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T11:41+0300
2024-09-30T11:52+0300
israil- filistin çatışması
lübnan
israil-filistin
suriye
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BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi açıklamasında "İsrail hava saldırılarından kaçarak Lübnan'dan Suriye'ye geçen Lübnanlı ve Suriyeli uyruklu kişilerin sayısı 100 bine ulaştı. Çıkışlar devam ediyor" dedi. Suriye Kızılayı ise 24-27 Eylül arasında Lübnan'dan Suriye'ye 4 ana yerden geçildiğini belirterek bu bölgelere BM ile birlikte mobil klinikler konuşlandırdığını ifade etti. Sağlık görevlilerinin 24 saat sağlık hizmeti verdiğini belirten Suriye Kızılayı, ekiplerin ayrıca yollarda gıda paketleri dağıttığına dikkat çekti. UNHCR'nin Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, basına yaptığı açıklamada Lübnan'dan Suriye'ye geçenlerin yüzde 80'inin Suriye uyruklu ve yüzde 20'sinin Lübnanlı olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/israilin-beyruta-saldirilari-lubnana-sinirli-bir-kara-operasyonu-planlandigi-iddia-edildi-1088600777.html
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lübnan, israil-filistin, suriye, mülteci
lübnan, israil-filistin, suriye, mülteci

İsrail'in saldırılarının artmasını takiben 100 bin kişi Lübnan'dan Suriye geçti

11:41 30.09.2024 (güncellendi: 11:52 30.09.2024)
© FotoğrafUNHCR
UNHCR - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
UNHCR
© Fotoğraf
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Birleşmiş Milletler, artan İsrail saldırılarından korunmak isteyen kişilerin Lübnan'dan Suriye gittiğini açıkladı. Suriye gidenlerin Lübnan ve Suriye vatandaşları olduğu vurgulandı.
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi açıklamasında "İsrail hava saldırılarından kaçarak Lübnan'dan Suriye'ye geçen Lübnanlı ve Suriyeli uyruklu kişilerin sayısı 100 bine ulaştı. Çıkışlar devam ediyor" dedi.
© FotoğrafSuriye Kızılayı
Suriye Kızılayı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
Suriye Kızılayı
© Fotoğraf
Suriye Kızılayı ise 24-27 Eylül arasında Lübnan'dan Suriye'ye 4 ana yerden geçildiğini belirterek bu bölgelere BM ile birlikte mobil klinikler konuşlandırdığını ifade etti. Sağlık görevlilerinin 24 saat sağlık hizmeti verdiğini belirten Suriye Kızılayı, ekiplerin ayrıca yollarda gıda paketleri dağıttığına dikkat çekti.
UNHCR'nin Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, basına yaptığı açıklamada Lübnan'dan Suriye'ye geçenlerin yüzde 80'inin Suriye uyruklu ve yüzde 20'sinin Lübnanlı olduğunu söyledi.
Smoke rises from Israeli airstrikes in Beirut's southern suburbs, Lebanon, Saturday, Sept. 28, 2024. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
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