https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/israilin-beyruta-saldirilari-lubnana-sinirli-bir-kara-operasyonu-planlandigi-iddia-edildi-1088600777.html

İsrail'in Beyrut'a saldırıları: Lübnan'a sınırlı bir kara operasyonu planlandığı iddia edildi

İsrail'in Beyrut'a saldırıları: Lübnan'a sınırlı bir kara operasyonu planlandığı iddia edildi

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun, ABD'nin engellemelerine rağmen Lübnan'da sınırlı bir kara operasyonu yapmayı düşündüğü iddia edildi. Pentagon, Ortadoğu'daki çatışmaların... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T11:08+0300

2024-09-30T11:08+0300

2024-09-30T11:08+0300

dünya

israil

lübnan

beyrut

israil savunma kuvvetleri (idf)

israil savunma bakanlığı

israil ordusu

israil ordusu (idf)

kara operasyonu

tampon bölge

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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail hükümetinin, Lübnan'da sınırlı bir kara operasyonu düzenlemeyi ciddi bir şekilde düşündüğü ancak ABD'nin bunun gerçekleşmemesi için İsrail'e benzeri görülmemiş bir baskı uyguladığı öne sürüldü.Hükümetin henüz bu konuda nihai bir karar almadığı aktarılan haberde, ABD'nin, İsrail ile Hizbullah arasında bir anlaşmaya varmak ve geniş bir askeri çatışmaya sürüklenmemek gerektiğine inandığı kaydedildi.İsrail basınına göre, olası kara operasyonu ile Lübnan'ın güneyinde bir tampon bölge kurulması amaçlanıyor.Pentagon: Ortadoğu'da çatışmanın genişletilmesini engellemeye kararlıyızİsrail devlet televizyonunda kara operasyonu iddiası gündeme getirilirken ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ortadoğu'daki çatışmaların bölgeye yayılmaması konusunda kararlı olduklarını belirtti.Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder tarafından paylaşılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanı Lloyd Austin, haftasonu boyunca ekibiyle Ortadoğu'daki anlık gelişmeleri takip etti.Açıklamada, "Austin ve Savunma Bakanlığı liderleri, bölgedeki ABD vatandaşlarının ve güçlerinin korunmasına, İsrail'in savunulmasına ve caydırma ve diplomasi yoluyla durumun azaltılmasına odaklanmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı.Pentagon'un açıklamasında, Austin'in, ABD'nin İran ve İran destekli ortaklarının durumu istismar etmesini veya çatışmayı genişletmesini engellemeye kararlı olduğu vurgulandı.Savunma Bakanlığı'nın bölgede 'önemli miktarda kapasite bulundurmaya' ve gelişen güvenlik durumuna göre kuvvetlerini dinamik tutmaya devam ettiği bilgilerine yer verilen açıklamada ayrıca, önümüzdeki günlerde ABD'nin savunma hava desteği yeteneklerinin daha da güçlendirileceği vurgulandı.Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin 3 yöneticisi öldüFilistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda 3 yöneticisinin öldüğünü duyurdu.FHKC'nin silahlı kanadı Şehit Ebu Ali Mustafa Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut’un Kola Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısına ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, söz konusu saldırıda FHKC Siyasi Büro Üyesi ve Askeri Güvenlik Dairesi yetkilisi Muhammed Abdulal (Ebu Gazi), FHKC Genel Merkez Komitesi üyesi, Cephe askeri birimi üyesi ve Lübnan'daki askeri komutanı İmad Avde (Ebu Ziyad) ile FHKC yöneticilerinden Abdurrahman Abdulal'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.İsrail ordusu, bu gece 2006'dan bu yana ilk kez Beyrut'un Dahiye bölgesi dışında bir yeri vurmuş, Lübnan'ın başkenti Beyrut’un Kola Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında çok katlı bir binada bulunan bir daireyi hedef almıştı.İsrail ordusu, Suriye-Lübnan arasındaki sınır kapısını vurduİsrail ordusu, Suriye ile Lübnan arasında, Şam'ın güneyinde bulunan Cdeydit Yabus Sınır Kapısı'na saldırı düzenledi.Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye ile Lübnan arasındaki Cdeydit Yabus Sınır Kapısı'nı hedef aldı.Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu, olay yerine ambulans sevk edildiği öğrenildi.Hedef alınan sınır kapısı, Lübnan'ın kuzeydoğusunu Suriye'nin başkenti Şam'a bağlıyor.

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