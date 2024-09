https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/hollywoodun-karanlik-yuzu-tekrar-ortaya-cikti-puff-diddynin-justin-bieber-ile-kasedi-oldugu-iddia-1088601886.html

Hollywood'un karanlık yüzü tekrar ortaya çıktı: Puff Diddy'nin Justin Bieber ile kasedi olduğu iddia ediliyor

Puff Diddy olarak bilinen ABD'li rapçinin eski sevgilisinin arttığı cinsel taciz ve tecavüz iddiaları Hollywood ve müzik endüstrisini sarsmaya devam ederken... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

justin bieber

Sean Diddy Combs veya Puff Diddy olarak bilinen ABD'li rapçiye dair son dönemde ortaya çıkan iddialar, Hollywood'da kargaşa yaşanmasına sebep oldu. Olaylar, Diddy’nin eski sevgilisi olan Cassie Ventura tarafından ortaya atıldı. Cassie, 2007 ile 2018 yılları arasında Diddy ile bir ilişki içerisindeydi fakat 2023 yılında Cassie, Diddy'ye karşı cinsel saldırı, fiziksel şiddet ve zorla ilişkiye girme gibi çok ciddi suçlamalar içeren bir dava açtı.54 yaşındaki Diddy, 16 Eylül Pazartesi günü New York'taki bir otelde fuhuş komplosu, zorla seks ticareti ve fuhuş amaçlı nakil suçlamalarıyla tutuklandı. 'Kaçma riski' taşıdığı tespit edilen Combs'un kefalet talepleri iki kez reddedilirken, suçlu bulunması halinde 15 yıldan müebbete kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.'Birçok kişiden cinsel olarak yararlanıp kayıda almış olabilir'Cassie'nin medyada en çok öne çıkan iddialarından biri de Diddy'nin kendisini başka erkeklerle cinsel ilişkiye girmeye zorladığını ve bunu film çekerek kaydettiğini oldu. İddialar sadece kız arkadaşıyla değil Diddy'nin çalıştığı diğer ünlülerle de kayıtları olduğu yönünde. Yakın zamanda ortaya atılan iddiaya göre Diddy'nin bir dönem yapımcısı olduğu 18 yaşındaki dünyaca ünlü popstar Justin Bieber'la da kaseti olduğu iddia edildi.Kendisinin Jennifer Lopez ve daha birçok diğer ünlü ile de müzik yapımında beraber olduğu biliniyor. Bieber’ın, uzun yıllar Sean 'Diddy' Combs’un cinsel istismarına maruz kaldığı söyleniyor. Bunun yanında erkek kız ayırt etmeden kendisinden çok küçük yaştaki insanlarla ilişkiye girmekle suçlanan rapçinin başı birçok suçlama ile dertte. Finansal sömürü de varAyrıca kariyerde beraber çalıştığı bilinen diğer bir ABD'li rapçi Mace de, Diddy’yi müzik endüstrisinde birçok sanatçıyı finansal olarak sömürdüğü ve onların kariyerlerini manipüle ettiği yönünde suçladı. Mace’e göre, Diddy, sanatçılara sözleşmelerde adaletsiz davranarak büyük kazançlar elde etti ancak sanatçıların hak ettiği maddi kazançları vermedi.Forbes, 2022 yılında ticari girişimlerinden elde ettiği serveti 1 milyar dolar olarak tahmin etti.Puff Diddy Kimdir? Sean Combs, sahne adıyla Puff Diddy, 1990’lardan bu yana hip-hop dünyasında büyük bir etkiye sahip olan Amerikalı rapçi, yapımcı ve iş insanıdır. Diddy, Bad Boy Records plak şirketinin kurucusu olarak birçok sanatçının kariyerine yön vermiş ve müzik dünyasında büyük başarılar elde etmiştir. Aynı zamanda moda, alkol ve medya gibi çeşitli sektörlerde de yatırımcı olan Diddy, iş dünyasında da önemli bir figür olmuştu. Bu iddialar Diddy'nin kariyerine gölge düşürse de, kendisi bu suçlamaları kesin bir dille reddetmiş ve masum olduğunu savunmuştur. Diddy'nin öne çıkan şarkıları ise çoğunlukla 90 ve 2000'li yıllardan 'I Will Be Missing You', 'Can't Nobody Hold Me Down', 'Been Around The World' olarak biliniyor. Müzik dünyasında 'Puff Daddy', 'P. Diddy' ve 'Diddy' gibi farklı sahne adlarıyla da bilinmektedir.

