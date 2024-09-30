https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/avusturyada-gocmen-kuresellesme-ve-ukrayna-karsiti-ozgurluk-partisi-secimlerde-birinci-oldu-1088599236.html

Avusturya'da göçmen, küreselleşme ve Ukrayna karşıtı Özgürlük Partisi seçimlerde birinci oldu

Avusturya'da göçmen, küreselleşme ve Ukrayna karşıtı Özgürlük Partisi seçimlerde birinci oldu

Sputnik Türkiye

Avusturya Parlamento seçimlerinde 1956 yılında kurulan ve göçmen, küreselleşme gibi olgulara karşı çıkan sağcı Özgürlük Partisi birinci oldu. 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T11:11+0300

2024-09-30T11:11+0300

2024-09-30T11:11+0300

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Özgürlük Partisi (FPO), Avusturya'nın parlamento seçimlerinde ilk zaferini kazandı. Yüzde 29 oy aldığı belirtilen partinin genel olarak göçmen, Avrupa Birliği, küreselleşme, LGBTQ ve Ukrayna konularına karşı olması en çok bilinen politikaları olarak öne çıkıyor.Eski İçişleri Bakanı Herbert Kickl liderliğindeki FPO, seçim öncesi anketlerde yaklaşık yüzde 27 oy alırken, iktidardaki merkez sağ Avusturya Halk Partisi (OVP) yüzde 25, Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPO) ise yüzde 21 seviyelerinde bulunuyordu. Haziran ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de FPO ilk kez birinci sırayı almış ve genel olarak Avrupa'da sağ partiler kazanmıştı. Göçmen ve Ukrayna karşıtı Partinin lideri Kickl, seçim kampanyasında AB'nin baskıladığı 'çok kültürlülük, küreselleşme, kitlesel göç' politikalarına karşı çıkıyordu. İstenmeyen yabancıları geri göndereceğine dair söylemleri olan parti liderinin Müslüman ve Türk göçmenlere de sıcak bakmadığı açıkça biliniyor. Ukrayna konusunda ise Batı'nın yardımlarını sürekli olarak eleştiren parti, Rusya'ya karşı yaptırımları 'Avusturya'nın refahını yok eden bir çılgınlık' olarak görüyor ve Ukrayna'nın AB'ye katılımına kesinlikle karşı çıkıyordu. Ayrıca Ukrayna rejiminin başı Zelenskiy'nin de parlamentoda konuşma yaptığı sırada konuşmayı terk eden parti lideri, böyle bir politikacının Avusturya'nın geneli için konuşmasının 'tarafsızlık' ilkesini ihlal ettiğini ifade etmişti. Cinsiyet konusunda da aileyi 'kadın, erkek ve çocuk' olarak tanımlayan partinin güncel hükümetin politikalarında değişikliğe gideceği ifade ediliyor. Koalisyon kurması gerekiyorBuna karşın parti tek başına çoğunluğu sağlayamadığı için hükümette koalisyon ortaklarını araması gerekecek. Fakat ikinci en büyük parti Avusturya Halk Partisi'nin lideri ve şu anki Başbakan Karl Nehammer, Kickl ile koalisyon kurmayı reddettiğini açıkladığı için dengelerin ne şekilde değişeceği bilinmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/slovakya-basbakani-fico-ukraynada-nazi-sembolleri-tasiyan-birlikler-savasmamali-1087826708.html

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