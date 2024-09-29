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Husiler, İsrail’in Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurdu
Husiler, İsrail’in Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurdu
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Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesine tepki gösteren bölgedeki güçler, İsrail'e yönelik saldırılarla intikam almayı hedefliyor. 29.09.2024, Sputnik Türkiye
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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD'den dönüşü sonrasında, Tel Aviv’in güneydoğusundaki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını duyurdu.Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "(Husilerin kontrolündeki) Yemen silahlı kuvvetlerine bağlı füze birliği, Tel Aviv'deki Yafa Havalimanını (Ben Gurion) Filistin 2 tipi balistik füzeyle vurdu" ifadesini kullandı.Seri, saldırının İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, BM Genel Kurulu toplantılarından sonra New York'tan gelişinin ardından gerçekleştiğini belirtti.Seri, İsrail’in işlediği suçlara karşılık olarak daha fazla misillemede bulunmaktan ve Gazze ile Lübnan'ı savunmak adına gerektiğinde gerilimi artırmaktan çekinmeyeceklerini ifade etti.İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Yemen'den ülkenin ortasına doğru fırlatılan bir füzenin engellendiği ve Tel Aviv'de sirenlerin çalındığını belirterek, bunun İsrailliler arasında paniğe yol açtığı duyurulmuştu.
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husiler, yemen, israil, ben gurion havalimanı, ben gurion, benyamin netanyahu, tel aviv, israil ordusu, israil ordusu (idf), abd, new york, bm genel kurulu, yahya seri
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Husiler, İsrail’in Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurdu

10:37 29.09.2024 (güncellendi: 11:01 29.09.2024)
© AP Photo / Osamah AbdulrahmanHouthi supporters attend a rally against the U.S.-led strikes on Yemen and Israel's war in Gaza Strip, in Sanaa, Yemen, Friday, Feb. 23, 2024
Houthi supporters attend a rally against the U.S.-led strikes on Yemen and Israel's war in Gaza Strip, in Sanaa, Yemen, Friday, Feb. 23, 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2024
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesine tepki gösteren bölgedeki güçler, İsrail'e yönelik saldırılarla intikam almayı hedefliyor.
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD'den dönüşü sonrasında, Tel Aviv’in güneydoğusundaki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "(Husilerin kontrolündeki) Yemen silahlı kuvvetlerine bağlı füze birliği, Tel Aviv'deki Yafa Havalimanını (Ben Gurion) Filistin 2 tipi balistik füzeyle vurdu" ifadesini kullandı.

Seri, saldırının İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, BM Genel Kurulu toplantılarından sonra New York'tan gelişinin ardından gerçekleştiğini belirtti.

Seri, İsrail’in işlediği suçlara karşılık olarak daha fazla misillemede bulunmaktan ve Gazze ile Lübnan'ı savunmak adına gerektiğinde gerilimi artırmaktan çekinmeyeceklerini ifade etti.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Yemen'den ülkenin ortasına doğru fırlatılan bir füzenin engellendiği ve Tel Aviv'de sirenlerin çalındığını belirterek, bunun İsrailliler arasında paniğe yol açtığı duyurulmuştu.
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