Ukrayna ordusu saldırı girişimlerini sürdürüyor: 7 bölge ve Azak Denizi üzerinde 125 İHA vuruldu
© Sputnik / Алексей МальгавкоS-400 füze savunma sistemleri
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Rusya'nın özel askeri harekatına cevaben 2023 yazında başlayan ancak ilk günden beri etkisizliği açıkça görülse de devam ettirilen karşı saldırılar da dahil muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarına ara vermiyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna ordusu tarafından Rus topraklarına saldırmak için gönderilen 125 İHA'nın imha edildiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre Volgograd Bölgesi'nde 67, Rostov Bölgesi'nde 18, Belgorod ve Voronej bölgelerinde 18, Bryansk, Kursk ve Krasnodar bölgelerinde 1'er, Azak Denizi semalarında da 3 İHA, hedeflerine ulaşamadan vurularak düşürüldü.
Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev, vurulan bazı İHA'ların Voronej kent merkezine ve kırsalına düştüğünü, yaralı bulunmadığını belirtti.
Volgograd Bölge Valisi Andrey Boçarov, İHA'ların enkazının düşmesi sonucu bazı çalılık arazilerde yangın çıktığını, yaralı bulunmadığını ve sivil, askerleri tesislerde hasar olmadığını kaydetti.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için özel askeri harekat kapsamında tüm cephelerde düşman güçlerine önemli kayıplar verdiriyor.
Bakanlığın açıklamasına göre Volgograd Bölgesi'nde 67, Rostov Bölgesi'nde 18, Belgorod ve Voronej bölgelerinde 18, Bryansk, Kursk ve Krasnodar bölgelerinde 1'er, Azak Denizi semalarında da 3 İHA, hedeflerine ulaşamadan vurularak düşürüldü.
Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev, vurulan bazı İHA'ların Voronej kent merkezine ve kırsalına düştüğünü, yaralı bulunmadığını belirtti.
Volgograd Bölge Valisi Andrey Boçarov, İHA'ların enkazının düşmesi sonucu bazı çalılık arazilerde yangın çıktığını, yaralı bulunmadığını ve sivil, askerleri tesislerde hasar olmadığını kaydetti.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için özel askeri harekat kapsamında tüm cephelerde düşman güçlerine önemli kayıplar verdiriyor.