https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/almanya-filistini-destekleyeni-vatandas-yapmayacak-sosyal-medyada-slogan-begenene--ozel-yasa-1088575064.html
Almanya, Filistin'i destekleyeni vatandaş yapmayacak: Sosyal medyada slogan beğenene özel yasa getiriliyor
Almanya, Filistin'i destekleyeni vatandaş yapmayacak: Sosyal medyada slogan beğenene özel yasa getiriliyor
Sputnik Türkiye
Almanya'da, Filistin'e destek amacıyla kullanılan 'Nehirden denize' (From the River to the sea) sloganını sosyal medyada paylaşanların, beğenenlerin ve yorum... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T12:13+0300
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Kuzey Almanya Radyo ve Televizyon (NDR) Kurumunun haberinde, 'Nehirden denize' sloganını sosyal medyada kullananların, beğenenlerin ve yorumlayanların Alman vatandaşı olamayacağı kaydedildi.Haberde, İçişleri Bakanlığının Alman vatandaşlığına geçecekler için hazırladığı yönetmelikte 'Nehirden denize' sloganı gerekçe gösterilerek vatandaşlık verilmeyeceğinin belirtildiği aktarıldı.'Nehirden denize' sloganının geçmişi 1960'lı yıllara dayanıyor. O dönemde Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) tarafından kullanılan slogan Filistin'in Ürdün (Şeria) Nehri'nden Akdeniz'e, yani İsrail topraklarına kadar tamamen özgürleştirilmesinin amaçlandığını ifade ediyor.Almanya'da çifte vatandaşlık yasası 27 Haziran'da yürürlüğe girmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/suriyede-abd-ussune-roketli-saldiri-gaz-tesisine-saldirildi-cok-guclu-patlamalar-yasandi--1088569695.html
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almanya, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin sorunu, fkö, filistin kurtuluş örgütü (fkö)
Almanya, Filistin'i destekleyeni vatandaş yapmayacak: Sosyal medyada slogan beğenene özel yasa getiriliyor
Almanya'da, Filistin'e destek amacıyla kullanılan 'Nehirden denize' (From the River to the sea) sloganını sosyal medyada paylaşanların, beğenenlerin ve yorum yapanların Alman vatandaşlığı alamayacağı bildirildi.
Kuzey Almanya Radyo ve Televizyon (NDR) Kurumunun haberinde, 'Nehirden denize' sloganını sosyal medyada kullananların, beğenenlerin ve yorumlayanların Alman vatandaşı olamayacağı kaydedildi.
Haberde, İçişleri Bakanlığının Alman vatandaşlığına geçecekler için hazırladığı yönetmelikte 'Nehirden denize' sloganı gerekçe gösterilerek vatandaşlık verilmeyeceğinin belirtildiği aktarıldı.
'Nehirden denize' sloganının geçmişi 1960'lı yıllara dayanıyor. O dönemde Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) tarafından kullanılan slogan Filistin'in Ürdün (Şeria) Nehri'nden Akdeniz'e, yani İsrail topraklarına kadar tamamen özgürleştirilmesinin amaçlandığını ifade ediyor.
Almanya'da çifte vatandaşlık yasası 27 Haziran'da yürürlüğe girmişti.