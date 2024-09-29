https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/suriyede-abd-ussune-roketli-saldiri-gaz-tesisine-saldirildi-cok-guclu-patlamalar-yasandi--1088569695.html
Suriye'de ABD üssüne roketli saldırı: Gaz tesisine saldırıldı, 'çok güçlü patlamalar' yaşandı
Suriye'de ABD üssüne roketli saldırı: Gaz tesisine saldırıldı, 'çok güçlü patlamalar' yaşandı
Sputnik Türkiye
Suriye'de ABD askerlerinin konuşlandığı gaz tesisine roket saldırısı gerçekleşti. 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T08:51+0300
2024-09-29T08:51+0300
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Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlu silahlı gruplar ile ABD güçleri arasında karşılıklı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Nehri'n batı yakasında konuşlu gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırısı gerçekleştirdi.ABD üssünün bulunduğu bölgede güçlü patlamalar duyulurken, saldırıda zayiat olup olmadığı bilinmiyor.ABD'den cevap gecikmediSöz konusu saldırıya karşılık olarak ABD'ye bağlı hava araçları da Deyrizor kent merkezinde Harabeş, Bursaid ile Sinaa mahallesinde ve Elbukemal ilçesindeki Herri köyünde silahlı gruplara ait askeri noktaları hedef aldı.Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esad rejimi ve silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/istanbulda-internet-kafeye-ses-bombali-saldiri--1088569112.html
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abd, suriye, iran, iran devrim muhafızları, işgal, deyr ez zor, bomba, bomba, roket
abd, suriye, iran, iran devrim muhafızları, işgal, deyr ez zor, bomba, bomba, roket
Suriye'de ABD üssüne roketli saldırı: Gaz tesisine saldırıldı, 'çok güçlü patlamalar' yaşandı
08:51 29.09.2024 (güncellendi: 08:52 29.09.2024)
Suriye'de ABD askerlerinin konuşlandığı gaz tesisine roket saldırısı gerçekleşti.
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlu silahlı gruplar ile ABD güçleri arasında karşılıklı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Nehri'n batı yakasında konuşlu gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırısı gerçekleştirdi.
ABD üssünün bulunduğu bölgede güçlü patlamalar duyulurken, saldırıda zayiat olup olmadığı bilinmiyor.
Söz konusu saldırıya karşılık olarak ABD'ye bağlı hava araçları da Deyrizor kent merkezinde Harabeş, Bursaid ile Sinaa mahallesinde ve Elbukemal ilçesindeki Herri köyünde silahlı gruplara ait askeri noktaları hedef aldı.
Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esad rejimi ve silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.