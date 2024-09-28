https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/suudi-arabistandan-israilin-normallesme-cagirisina-cevap-filistin-meselesi-cozulmeden-normallesme-1088541560.html

Suudi Arabistan'dan İsrail'in normalleşme çağırısına cevap: Filistin meselesi çözülmeden normalleşme olmayacak

Suudi Arabistan'dan İsrail'in normalleşme çağırısına cevap: Filistin meselesi çözülmeden normalleşme olmayacak

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu tarafından düzenlenen basın toplantısında... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T00:11+0300

2024-09-28T00:11+0300

2024-09-28T00:11+0300

israil- filistin çatışması

suudi arabistan

islam işbirliği teşkilatı (iit)

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu tarafından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Arap Birliği Gazze Temas Grubu adına konuşan Bin Ferhan, Netanyahu'nun BM 79. Genel Kurulu çerçevesinde yaptığı hitapta iki ülke arasında normalleşme çağrısına ilişkin soruyu yanıtladı.Bin Ferhan, Netanyahu'nun normalleşmeyle ilgili uzun uzun konuştuğuna ancak bir kere bile Filistin ya da Filistinlilerden bahsetmediğine işaret ederek, "İşte tam olarak da sorun bu. Filistin meselesi çözülmeden bölgesel barış ve istikrar mümkün olamaz" dedi.Filistin sorununun çözülmesi ve Filistin devletinin kurulması için uluslararası hukuka uygun bir çerçeve olduğunu hatırlatan Bin Ferhan, "Ancak bu normalleşme, entegrasyon ve işbirliği ihtimalinin önünü açar" diye konuştu. Bin Ferhan, bunun tüm bölge için çok büyük önem taşıdığını belirterek, "Filistin meselesi çözülmeden normalleşme olmayacak" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/disisleri-bakani-fidan-netanyahunun-fanatik-hukumeti-kendisine-taninan-cezasizliktan-cesaret-alarak-1088540795.html

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Sputnik Türkiye

suudi arabistan, islam işbirliği teşkilatı (iit)