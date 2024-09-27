https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/disisleri-bakani-fidan-netanyahunun-fanatik-hukumeti-kendisine-taninan-cezasizliktan-cesaret-alarak-1088540795.html

Dışişleri Bakanı Fidan: Netanyahu'nun fanatik hükümeti kendisine tanınan cezasızlıktan cesaret alarak soykırım yürütüyor

Dışişleri Bakanı Fidan: Netanyahu'nun fanatik hükümeti kendisine tanınan cezasızlıktan cesaret alarak soykırım yürütüyor

Sputnik Türkiye

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'nda konuşma gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T23:38+0300

2024-09-27T23:38+0300

2024-09-27T23:38+0300

israil- filistin çatışması

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

bmgk

islam işbirliği teşkilatı (iit)

hakan fidan

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'nda konuşma gerçekleştirdi. Fidan, konuşmasında Filistin ve Lübnan hakkında konuştu.Geçen yılın Filistin'de yaşanan insanlık dramı nedeniyle İslam dünyası için karanlık bir dönem olduğunu vurgulayan Fidan, "Netanyahu'nun fanatik hükümeti, kendisine tanınan cezasızlıktan cesaret alarak Filistinli kardeşlerimize karşı alçakça bir soykırım kampanyası yürütüyor" ifadelerini kullandı.Bakan Fidan, İsrail'in saldırganlığını önce Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e, şimdi de Lübnan'a genişlettiğini belirterek, "İsrail'in uluslararası hukuka tamamen aykırı olan soykırım politikalarına karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması zorunludur" diye konuştu.Uluslararası Adalet Divanı davasıFidan, Mayıs ayında Türkiye'nin İsrail'e tam ticari kısıtlamalar getirdiğini hatırlatarak, Türkiye'nin Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açılan davaya müdahil olma beyanını sunduğunu dile getirdi.Fidan, Türkiye'nin UAD'deki davaya müdahil olmasının, İİT üye devletlerinin Filistin meselesinde adalet arayışına yönelik hukuki çabalarda ön saflarda yer almasını sağlayacağını, bu nedenle diğer ülkeleri de buna katılmaya şiddetle teşvik ettiklerini söyledi.'Filistin'in BM'ye tam üyeliği önemli'Ayrıca Fidan, nihai hedefin 'bölgesel barış ve güvenlik için iki devletli çözüm' olduğunu kaydederek, Filistin Devleti'nin tanınmasının bu amaç için önemli bir adım olduğunu belirtti.Fidan, "Filistin'i Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda üye devletler arasındaki yerini almış olmasından dolayı kutluyoruz. Ancak Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin daha fazla gecikmeden gerçekleşmesi önemlidir" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/disisleri-bakani-hakan-fidandan-misirli-ve-hollandali-mevkidaslariyla-ekonomik-isbirligi-gorusmesi--1088502616.html

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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, bmgk, islam işbirliği teşkilatı (iit), hakan fidan