İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi

Filistin Eylem Komitesi, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etti.Konsolosluk önüne gelen kalabalık, dev Filistin bayrağı ile "Soykırımcı İsrail hesap verecek, direnen Filistin ve Lübnan halkları kazanacak" yazılı pankart açtı.Grup adına açıklama yapan Filistin Eylem Komitesi Üyesi Ümit Doğru, emperyalizmin bölgedeki askeri kışlasının siyonist İsrail olduğunu, İsrail'in her geçen gün daha fazla kan döktüğünü, on binlerce insanın emperyalist güçlerin bölgede kalıcı hale gelmesi için öldürüldüğünü söyledi.Milyonlarca insanın her gün ölüm ve yıkım tehdidiyle karşı karşıya olduğunun altını çizen Doğru, "Evlerini ve yaşam alanlarını terk etmeye zorlanıyorlar. İsrail adlı ölüm makinesi hiçbir hukuk ve sınır tanımadan her gün yeni bir katliama imza atıyor. Bu kitlesel imha saldırısı, tüm dünyayı yağmalama hakkını kendinde gören başta Amerika olmak üzere emperyalist merkezlerin imkanlarıyla yürütülüyor" diye konuştu.Doğru, bu pervasız saldırganlığa yıllardır göğüs geren Filistin ve Lübnan halklarının, sömürgeciliğe karşı tüm dünyanın umudu olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

