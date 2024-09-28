https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/filistin-eylem-komitesinden-istanbulda-acil-eylem-cagrisi-siyonist-israil-konsolosluguna-yuruyoruz-1088559185.html
Filistin Eylem Komitesi'nden İstanbul'da 'acil eylem çağrısı': 'Siyonist İsrail Konsolosluğuna yürüyoruz'
Filistin Eylem Komitesi'nden İstanbul'da 'acil eylem çağrısı': 'Siyonist İsrail Konsolosluğuna yürüyoruz'
Sputnik Türkiye
Filistin Eylem Komitesi tarafından yapılan açıklamada, grubun İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’a dönük saldırılarını 'lanetlemek' üzere İsrail'in İstanbul... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T16:52+0300
2024-09-28T16:52+0300
2024-09-28T18:14+0300
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filistin eylem komitesi
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filistin
lübnan
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eylem
yürüyüş
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Filistin Eylem Komitesi, Lübnan ve Filistin halkına yönelik artan saldırılarına karşı bu akşam İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önüne yürüyüş çağrısı yaptı.Söz konusu yürüyüşün başlangıç noktası, 'Levent Metro Çarşı Çıkışı' olarak belirlenirken yürütüşün 28 Eylül Cumartesi saat 19.30'da başlayacağı duyuruldu.Söz konusu eylem, yapılan duyuruda 'Acil Eylem Çağrısı' olarak ifade edilirken "Lübnan ve Filistin halkları için Siyonist İsrail Konsolosluğu'na yürüyoruz" cümlesiyle paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/israilin-beyrut-saldirisinda-nasrallah-ile-birlikte-iranli-general-nilfurusanin-da-hayatini-1088557658.html
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filistin eylem komitesi, istanbul, levent, filistin, lübnan, israil, eylem, yürüyüş
filistin eylem komitesi, istanbul, levent, filistin, lübnan, israil, eylem, yürüyüş
Filistin Eylem Komitesi'nden İstanbul'da 'acil eylem çağrısı': 'Siyonist İsrail Konsolosluğuna yürüyoruz'
16:52 28.09.2024 (güncellendi: 18:14 28.09.2024)
Filistin Eylem Komitesi tarafından yapılan açıklamada, grubun İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’a dönük saldırılarını 'lanetlemek' üzere İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu'na yürüyeceği açıklandı.
Filistin Eylem Komitesi, Lübnan ve Filistin halkına yönelik artan saldırılarına karşı bu akşam İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önüne yürüyüş çağrısı yaptı.
Söz konusu yürüyüşün başlangıç noktası, 'Levent Metro Çarşı Çıkışı' olarak belirlenirken yürütüşün 28 Eylül Cumartesi saat 19.30'da başlayacağı duyuruldu.
Söz konusu eylem, yapılan duyuruda 'Acil Eylem Çağrısı' olarak ifade edilirken "Lübnan ve Filistin halkları için Siyonist İsrail Konsolosluğu'na yürüyoruz" cümlesiyle paylaşıldı.