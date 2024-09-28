https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/filistin-eylem-komitesinden-istanbulda-acil-eylem-cagrisi-siyonist-israil-konsolosluguna-yuruyoruz-1088559185.html

Filistin Eylem Komitesi'nden İstanbul'da 'acil eylem çağrısı': 'Siyonist İsrail Konsolosluğuna yürüyoruz'

Filistin Eylem Komitesi'nden İstanbul'da 'acil eylem çağrısı': 'Siyonist İsrail Konsolosluğuna yürüyoruz'

Sputnik Türkiye

Filistin Eylem Komitesi tarafından yapılan açıklamada, grubun İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’a dönük saldırılarını 'lanetlemek' üzere İsrail'in İstanbul... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T16:52+0300

2024-09-28T16:52+0300

2024-09-28T18:14+0300

türkiye

filistin eylem komitesi

istanbul

levent

filistin

lübnan

israil

eylem

yürüyüş

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Filistin Eylem Komitesi, Lübnan ve Filistin halkına yönelik artan saldırılarına karşı bu akşam İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önüne yürüyüş çağrısı yaptı.Söz konusu yürüyüşün başlangıç noktası, 'Levent Metro Çarşı Çıkışı' olarak belirlenirken yürütüşün 28 Eylül Cumartesi saat 19.30'da başlayacağı duyuruldu.Söz konusu eylem, yapılan duyuruda 'Acil Eylem Çağrısı' olarak ifade edilirken "Lübnan ve Filistin halkları için Siyonist İsrail Konsolosluğu'na yürüyoruz" cümlesiyle paylaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/israilin-beyrut-saldirisinda-nasrallah-ile-birlikte-iranli-general-nilfurusanin-da-hayatini-1088557658.html

türkiye

istanbul

levent

filistin

lübnan

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filistin eylem komitesi, istanbul, levent, filistin, lübnan, israil, eylem, yürüyüş