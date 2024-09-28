https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/iran-lideri-pezeskiyan-nasrallahin-olduruldugu-saldirida-abdyi-sucladi-emrin-new-yorktan-verildigi-1088560589.html
İran lideri Pezeşkiyan, Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıda ABD'yi suçladı: 'Emrin New York'tan verildiği unutulmayacak'
İran lideri Pezeşkiyan, Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıda ABD'yi suçladı: 'Emrin New York'tan verildiği unutulmayacak'
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, uluslararası... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T17:56+0300
2024-09-28T17:56+0300
2024-09-28T17:56+0300
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesine ilişkin, "Uluslararası toplum, bu terör saldırısının emrinin New York'tan verildiğini unutmayacaktır" ifadelerini kullandı.Pezeşkiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, İsrail'in dün Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğinin açıklanması sonrasında yazılı açıklama yayımladı.Açıklamasında Nasrallah'a İsrail'e karşı mücadelesi nedeniyle övgüde bulunan Pezeşkiyan, 'Siyonistlerin terör saldırısının direniş ailesini her zamankinden daha güçlü hale getireceğini' ifade etti.Saldırıyla ilgili İsrail'i açık bir şekilde destekleyen ABD'yi suçlayan Pezeşkiyan, "Uluslararası toplum, bu terör saldırısının emrinin New York'tan verildiğini unutmayacak ve Siyonistlerle suç ortaklığı yapan Amerikalılar da kendilerini aklayamayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dün düzenlenen saldırıların emrini New York'ta bulunduğu sırada verdiğine dair görüntüler paylaşılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/hizbullah-nasrallahin-olumunun-ardindan-israile-yonelik-ilk-saldiriyi-duyurdu-1088560474.html
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iran, iran islam devrimi, mesud pezeşkiyan, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, hasan nasrallah, abd, new york, israil, benyamin netanyahu
İran lideri Pezeşkiyan, Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıda ABD'yi suçladı: 'Emrin New York'tan verildiği unutulmayacak'
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun bu terör saldırısının emrinin New York'tan verildiğini unutmayacağını dile getirdi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesine ilişkin, "Uluslararası toplum, bu terör saldırısının emrinin New York'tan verildiğini unutmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Pezeşkiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, İsrail'in dün Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğinin açıklanması sonrasında yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamasında Nasrallah'a İsrail'e karşı mücadelesi nedeniyle övgüde bulunan Pezeşkiyan, 'Siyonistlerin terör saldırısının direniş ailesini her zamankinden daha güçlü hale getireceğini' ifade etti.
Saldırıyla ilgili İsrail'i açık bir şekilde destekleyen ABD'yi suçlayan Pezeşkiyan, "Uluslararası toplum, bu terör saldırısının emrinin New York'tan verildiğini unutmayacak ve Siyonistlerle suç ortaklığı yapan Amerikalılar da kendilerini aklayamayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dün düzenlenen saldırıların emrini New York'ta bulunduğu sırada verdiğine dair görüntüler paylaşılmıştı.