https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/hizbullah-nasrallahin-olumunun-ardindan-israile-yonelik-ilk-saldiriyi-duyurdu-1088560474.html
Hizbullah, Nasrallah'ın ölümünün ardından İsrail'e yönelik ilk saldırıyı duyurdu
Hizbullah, Nasrallah'ın ölümünün ardından İsrail'e yönelik ilk saldırıyı duyurdu
Sputnik Türkiye
Hizbullah, liderleri Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından İsrail'e yönelik ilk saldırının gerçekleştiğini duyurdu. 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T17:50+0300
2024-09-28T17:50+0300
2024-09-28T17:49+0300
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hizbullah
hasan nasrallah
lübnan
beyrut
israil
golan
saldırı
roket
iran devrim muhafızları kudüs gücü
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Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, İslami Direniş Hareketi savaşçılarının örgüt lideri Hasan Nasrallah'ın Beyrut'ta düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından İsrail’e yönelik ilk saldırısını gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, “Gazze Şeridi'ndeki dirençli Filistin halkımızın onuruna, onların cesur ve asil direnişlerine destek vermek, Lübnan'ı ve halkını savunmak ve İsrail'in şehirleri, köyleri barbarca istilasına ve sivillerin ölümüne yanıt olarak İslami Direniş Hareketi savaşçıları 28 Eylül 2024 Cumartesi günü Golan Tepeleri'ndeki Katsrin yerleşimine roket saldırısı düzenledi” ifadelerine yer verildi.Önceki gün İsrail ordusu, Beyrut’un güneyindeki Dahiya bölgesindeki binaların altında bulunan Lübnan Hizbullah hareketinin ana karargahına hedefli hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu. Saldırıda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrullah'ın yanı sıra örgütün güney cephesi komutanı Ali Karki ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan’ın da öldürüldüğü açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/israilin-beyrut-saldirisinda-nasrallah-ile-birlikte-iranli-general-nilfurusanin-da-hayatini-1088557658.html
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hizbullah, hasan nasrallah, lübnan, beyrut, israil, golan, saldırı, roket, iran devrim muhafızları kudüs gücü
hizbullah, hasan nasrallah, lübnan, beyrut, israil, golan, saldırı, roket, iran devrim muhafızları kudüs gücü
Hizbullah, Nasrallah'ın ölümünün ardından İsrail'e yönelik ilk saldırıyı duyurdu
Hizbullah, liderleri Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından İsrail'e yönelik ilk saldırının gerçekleştiğini duyurdu.
Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, İslami Direniş Hareketi savaşçılarının örgüt lideri Hasan Nasrallah'ın Beyrut'ta düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından İsrail’e yönelik ilk saldırısını gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, “Gazze Şeridi'ndeki dirençli Filistin halkımızın onuruna, onların cesur ve asil direnişlerine destek vermek, Lübnan'ı ve halkını savunmak ve İsrail'in şehirleri, köyleri barbarca istilasına ve sivillerin ölümüne yanıt olarak İslami Direniş Hareketi savaşçıları 28 Eylül 2024 Cumartesi günü Golan Tepeleri'ndeki Katsrin yerleşimine roket saldırısı düzenledi” ifadelerine yer verildi.
Önceki gün İsrail ordusu, Beyrut’un güneyindeki Dahiya bölgesindeki binaların altında bulunan Lübnan Hizbullah hareketinin ana karargahına hedefli hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu. Saldırıda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrullah'ın yanı sıra örgütün güney cephesi komutanı Ali Karki ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan’ın da öldürüldüğü açıklanmıştı.