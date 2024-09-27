https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/sokak-ortasinda-uzun-namlulu-silahlarla-poz-veren-kisiler-yakalandi-1088522451.html

Sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren kişiler yakalandı

Sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren kişiler yakalandı

Sputnik Türkiye

Gaziantep’te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz vererek görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişiler yakalandı. Bakan Yerlikaya, yapılan inceleme... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T15:46+0300

2024-09-27T15:46+0300

2024-09-27T15:46+0300

türkiye

gaziantep

sosyal medya

uzun namlulu silah

ali yerlikaya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088522520_0:62:720:467_1920x0_80_0_0_24502c0f331b61c4d202574561b571f9.png

Sosyal medyada yer alan ve Gaziantep’te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz vererek tehditlerde bulunan kişilerle ilgili görüntüler, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelendi. İnceleme sonucunda BA,SD, YS, AD, AÇ, EA ve HHK adlı kişiler dün akşam ekiplerce yakalandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Halkımızın huzurunu kaçanlarla, tehdit ve korkuya yol açanlarla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/adalet-bakani-tunc-darbecilerin-yazdirdigi-bir-anayasa-ile-devam-etmemeliyiz-1088522265.html

türkiye

gaziantep

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gaziantep, sosyal medya, uzun namlulu silah, ali yerlikaya