https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/sokak-ortasinda-uzun-namlulu-silahlarla-poz-veren-kisiler-yakalandi-1088522451.html
Sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren kişiler yakalandı
Sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren kişiler yakalandı
Sputnik Türkiye
Gaziantep’te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz vererek görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişiler yakalandı. Bakan Yerlikaya, yapılan inceleme... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T15:46+0300
2024-09-27T15:46+0300
2024-09-27T15:46+0300
türkiye
gaziantep
sosyal medya
uzun namlulu silah
ali yerlikaya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088522520_0:62:720:467_1920x0_80_0_0_24502c0f331b61c4d202574561b571f9.png
Sosyal medyada yer alan ve Gaziantep’te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz vererek tehditlerde bulunan kişilerle ilgili görüntüler, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelendi. İnceleme sonucunda BA,SD, YS, AD, AÇ, EA ve HHK adlı kişiler dün akşam ekiplerce yakalandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Halkımızın huzurunu kaçanlarla, tehdit ve korkuya yol açanlarla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/adalet-bakani-tunc-darbecilerin-yazdirdigi-bir-anayasa-ile-devam-etmemeliyiz-1088522265.html
türkiye
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088522520_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_2385947e7efb35369dc485302120e24e.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gaziantep, sosyal medya, uzun namlulu silah, ali yerlikaya
gaziantep, sosyal medya, uzun namlulu silah, ali yerlikaya
Sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren kişiler yakalandı
Gaziantep’te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz vererek görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişiler yakalandı. Bakan Yerlikaya, yapılan inceleme sonucunda 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Sosyal medyada yer alan ve Gaziantep’te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz vererek tehditlerde bulunan kişilerle ilgili görüntüler, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelendi. İnceleme sonucunda BA,SD, YS, AD, AÇ, EA ve HHK adlı kişiler dün akşam ekiplerce yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Halkımızın huzurunu kaçanlarla, tehdit ve korkuya yol açanlarla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.