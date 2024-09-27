Adalet Bakanı Tunç: Darbecilerin yazdırdığı bir anayasa ile devam etmemeliyiz

"Bugün yargı ile ilgili eleştirilerde bulunanlar, Türk yargısını yıpratmaya çalışanlar, kasıtlı bir hareket içinde ve biz bunun farkındayız. Onların rahatsız oldukları şeyin ne olduğunun da farkındayız. Bugün yargı, birilerinin arka bahçesi olmaktan çıktığı için onlar rahatsız. Yargımız milletin yargısı olduğu için rahatsızlar. Yargı içinde hatalı kararlar olamaz mı, elbette olabilir ama onun düzeltilme imkanı zaten yargının içinde var. Hatalı kararın istinafta, temyizde düzeltilecek yolu var. Ama ne yapıyor, bir örneği alarak bütün 25 bin hakim savcının görev yaptığı, yılda 12 milyon kararın verildiği noktada o bir karar üzerinden çıkıp bütün yargıyı töhmet altında bırakan bir tavır sergiliyor. O rahatsızlıklarda bulunanlar, aslında 27 Mayıs yargısını, başbakanları, bakanları asan yargıyı özleyenler.

12 Eylül'de darbecilerin yanında duran, onları destekleyen, milletin hakkını, hukukunu savunmayan, darbe mağdurlarını yargılayan yargıyı onlar tasvip ediyor. 28 Şubat sürecinde darbecilere destek olan, darbeciler karşısında 'hazır ol'da durup adeta cübbelerini onların önüne seren bir yargı sistemi. O yargı sisteminin bugünkünden daha tarafsız olduğunu söyleyebiliyorlar."