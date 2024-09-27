https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/katolik-kilisesinde-cinsel-istismar-davasi-530-magdura-323-milyon-dolar-tazminat-odenecek-1088513997.html
Katolik Kilisesinde cinsel istismar davası: 530 mağdura 323 milyon dolar tazminat ödenecek
Katolik Kilisesinde cinsel istismar davası: 530 mağdura 323 milyon dolar tazminat ödenecek
Sputnik Türkiye
New York'ta bir Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı piskoposlukta, rahipler tarafından 530 çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu iddia edilen davada anlaşmaya... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T13:24+0300
2024-09-27T13:24+0300
2024-09-27T13:24+0300
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New York, Long Island'da bulunan Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı bir piskoposlukta, 530 kişinin çocukken rahipler tarafından cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla açılan davada kilisenin, mağdurlara kilise tarafından 323 milyon dolar tazminat ödemesi konusunda anlaşmaya varıldı.Davalar nedeniyle iflas başvurusunda bulunan Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı New York'taki Rockville Piskoposluğu, mağdurlara yaklaşık 323 milyon dolar ödeme konusunda mahkemeyle anlaşmaya vardı.Rockville Piskoposluğu, Nassau ve Suffolk bölgelerinde yaklaşık 1.2 milyon Katolik'e hizmet veriyor. Piskoposluk, İstismar mağdurlarının piskoposluğun daha önce sunduğu 200 milyon dolarlık anlaşma teklifini reddetmesinin ardından bu yılın başında iflas anlaşmasının mümkün olmayacağını düşündüğünü belirtti.Piskoposluk sözcüsü Rahip Eric Fasano bu anlaşmayla, 'kilisenin temel misyonunun sürdürülmeye devam edilirken taciz mağdurlarına da adil bir tazminatın verilmesinin' sağlandığını söyledi.Rockville Piskoposluğu, dört sigorta şirketinin 85.3 milyon dolar katkıda bulunduğu anlaşma fonuna 234.8 milyon dolar katkıda bulunacak ve geri kalan 3 milyon dolar kiliseye borçlu kurumlarca karşılanacak.Mağdurlar onlarca yıldır adaletin sağlanması için bekliyorCinsel taciz mağduru 100 kişinin avukatlığını yapan Adam Slater, 'New York'taki Katolik kiliseleri tarihinde ödenecek en yüksek meblağın bu davada ödeneceğini, mağdurların onlarca yıldır adaletin tescil etmesini beklediğini' belirtti. Avukat, ABD genelinde sonuçlanması beklenen benzer davalara örnek teşkil etmesini umduğunu bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/yuzlerce-cocuk-islahevinde-cinsel-istismara-ugradi-28-yil-onceye-dayanan-olaylar-gun-yuzune-cikti-1088383782.html
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abd, new york, long island, katolik kilisesi, istismar, dava, cinsel istismar, cinsel taciz
abd, new york, long island, katolik kilisesi, istismar, dava, cinsel istismar, cinsel taciz
Katolik Kilisesinde cinsel istismar davası: 530 mağdura 323 milyon dolar tazminat ödenecek
New York'ta bir Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı piskoposlukta, rahipler tarafından 530 çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu iddia edilen davada anlaşmaya varıldı. Piskoposluk, cinsel istismar mağdurlarına 323 milyon dolar tazminat ödeyecek.
New York, Long Island'da bulunan Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı bir piskoposlukta, 530 kişinin çocukken rahipler tarafından cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla açılan davada kilisenin, mağdurlara kilise tarafından 323 milyon dolar tazminat ödemesi konusunda anlaşmaya varıldı.
Davalar nedeniyle iflas başvurusunda bulunan Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı New York'taki Rockville Piskoposluğu, mağdurlara yaklaşık 323 milyon dolar ödeme konusunda mahkemeyle anlaşmaya vardı.
Rockville Piskoposluğu, Nassau ve Suffolk bölgelerinde yaklaşık 1.2 milyon Katolik'e hizmet veriyor. Piskoposluk, İstismar mağdurlarının piskoposluğun daha önce sunduğu 200 milyon dolarlık anlaşma teklifini reddetmesinin ardından bu yılın başında iflas anlaşmasının mümkün olmayacağını düşündüğünü belirtti.
Piskoposluk sözcüsü Rahip Eric Fasano bu anlaşmayla, 'kilisenin temel misyonunun sürdürülmeye devam edilirken taciz mağdurlarına da adil bir tazminatın verilmesinin' sağlandığını söyledi.
Rockville Piskoposluğu, dört sigorta şirketinin 85.3 milyon dolar katkıda bulunduğu anlaşma fonuna 234.8 milyon dolar katkıda bulunacak ve geri kalan 3 milyon dolar kiliseye borçlu kurumlarca karşılanacak.
Mağdurlar onlarca yıldır adaletin sağlanması için bekliyor
Cinsel taciz mağduru 100 kişinin avukatlığını yapan Adam Slater, 'New York'taki Katolik kiliseleri tarihinde ödenecek en yüksek meblağın bu davada ödeneceğini, mağdurların onlarca yıldır adaletin tescil etmesini beklediğini' belirtti. Avukat, ABD genelinde sonuçlanması beklenen benzer davalara örnek teşkil etmesini umduğunu bildirdi.