Yüzlerce çocuk, ıslahevinde cinsel istismara uğradı: 28 yıl önceye dayanan olaylar gün yüzüne çıktı

ABD'nin Illinois eyaletinde bulunan bazı ıslahevlerine, 200'den fazla kadın ve erkeğin gözaltında bulundukları süre boyunca cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla dava açıldı.Pazartesi günü açılan üç davada; Illinois'de bulunan, beş tanesinin o zamandan bu yana kapatıldığı toplamda dokuz çocuk ıslahevinde gözaltında tutulan 200'den fazla kadın ve erkeğin, 1996'dan 2021'e yıllarına kadar kendilerine yapılan cinsel istismarı ayrıntılı bir şekilde anlattıkları bildirildi. İstismara uğrayan ve o zaman yaşları küçük olan davacılar, 'cezaevi memurları, hemşireleri, mutfak personelleri, din görevlileri ve diğerleri' tarafından tecavüze, cinsel istismara ve dayağa maruz kaldıklarını iddia ediyor.Açılan davaların birinde, Illinois eyaleti tarafından yönetilen Illinois ıslahevlerinde gerçekleşen cinsel istismarın giderek büyümesine göz yumduklarından bahsedilirken; eyaletin, bu zamana kadar konuyla ilgili yapılan 'şikayetleri soruşturma, istismarcı personeli yetkililere bildirme ve genç mahkumları koruma konuşunda büyük bir şekilde başarısız oldukları' eklendi.Ülke genelinde farklı eyaletlerde ıslahevlerinde çocuklara istismar uygulandığı gerekçesiyle davalar açılıyorToplamda, Mayıs 2024'ten bu yana 667 kişinin açılan davalarda eyalet ve Cook County tarafından işletilen gençlik merkezi tesislerinde çocukken tacize uğradıkları iddia edildi. Bu davalar, ABD genelinde bulunan ıslahevlerinde yaşanan rahatsız edici iddiaların sadece bir parçası olarak görülüyor. Pensilvanya, Maryland, New Jersey, New Hampshire, Kaliforniya ve New York dahil olmak üzere farklı eyaletlerde yapılan şikayetlerin sonucunda, bazılarında uzlaşmaya varılırken, çok seyrek de olsa şüphelilerin tutukladığı bildirildi.Bunların arasında Illinois eyaletinin öne çıkma nedeni, sorunun büyüklüğü olarak görülüyor. Dava açılan eyaletler arasında, ülkenin herhangi bir yerine kıyasla personelin cinsel tacizde bulunduğu en kötü ve en yüksek sayıda vakanın Illinois'de görüldüğü bildirildi.Pazartesi günü açılan davalar, 272 kişinin ifadelerine dayanan suçlamaları ve sürekli tekrarlanan bazı şüphelilerin isimlerini içeriyor. Bu isimlerin arasında bazı kişilerin farklı suçlardan hüküm giydiği bildirilirken bir şüphelinin hala eyalet için çalıştığı açıklandı.İstismara uğrayan çocuklar tehdit edildiMahkemeye verilen 400'den fazla sayfalık iddia dosyasında belirtilen ifadelerde, mağdurların istismarı bildirmeleri halinde istismarcılar tarafından hücre hapsi, dayak, daha sert tesislere nakledilme ve daha uzun cezalara çarptırılma gibi tehditlere maruz kaldıkları belirtildi. Sessiz kalanların ödüllendirildiği ıslahevlerinde, istismarcıların suçlarını örtbas etmek için mağdurlara ekstra yiyecek, sigara, video oyunu oynama gibi ödüller verdikleri iddia edildi.Devlet tarafından işletilen tesisleri kapsayan davada, eyalet yetkilileri devam eden davayı gerekçe göstererek yorum yapmayı reddetti. Illinois İddia Mahkemesi'nde açılan dava, davacı başına yaklaşık 2 milyon dolar tazminat talep ediyor. Bu miktarın, bu zamana kadar talep edilen en yüksek tutar olduğu bildirildi.

