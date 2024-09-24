Yüzlerce çocuk, ıslahevinde cinsel istismara uğradı: 28 yıl önceye dayanan olaylar gün yüzüne çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de demiryolu bağlantısı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Okullara 30 bin ek personel alımı: İstihdam politikalarındaki başarısızlık
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Bekir Ünlüataer, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
GDO'nun hayatımıza etkileri
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çeneden ses gelmesi birçok sorunun başlangıcı olabilir
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Çip savaşlarında yeni aktör
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Lübnan-İsrail savaşı başlarsa, Şam’ın Türkiye’nin şartlarını kabullenmeye yanaştığını görebiliriz’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Hablemitoğlu suikastında sır video
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Türkiye’ye göç eden zengin sayısında artış
19:20
1 dk
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
19:36
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dünyanın bir jandarması var, Amerika Birleşik Devletleri. Amerika izin verdiği için İsrail bunları yapabiliyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Cezasızlık algısı’ 2012’deki kanun değişikliği sonrası güçlendi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Arolat’ın ölümüyle gündem olan ‘atom serumu’ nedir? Michael Jackson’ın ilaç kokteyli ile benzerlik var mı?
12:06
83 dk
HABER MASASI
Sık yapılan beslenme hataları
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’in altıncı haftasına genel bakış
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
THTM İstanbul - İncirlik yürüyüşü
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Çöp cezası, fotoğraf intikamı mı?
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
KAAN uçunca, ABD harekete geçti: F-35 neden alınmamalı
19:10
6 dk
ÖZEL HABER
6 yaşındaki çocuğu istismar eden Kadir İstekli ne kadar hapis yatacak?
19:30
3 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Türkiye’nin sanat güneşiydi
20:05
10 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/yuzlerce-cocuk-islahevinde-cinsel-istismara-ugradi-28-yil-onceye-dayanan-olaylar-gun-yuzune-cikti-1088383782.html
Yüzlerce çocuk, ıslahevinde cinsel istismara uğradı: 28 yıl önceye dayanan olaylar gün yüzüne çıktı
Yüzlerce çocuk, ıslahevinde cinsel istismara uğradı: 28 yıl önceye dayanan olaylar gün yüzüne çıktı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Illinois eyaletinde, devletin yönettiği dokuz ıslahevinde 1996 yılından 2021'e kadar cinsel istismara uğradığını iddia eden 200'den fazla kişinin çocuk... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T16:00+0300
2024-09-24T16:00+0300
dünya
abd
illinois
ıslahevi
çocuk istismarı
cinsel saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/05/1050517984_129:0:1373:700_1920x0_80_0_0_38aa8fac5b8be9d0b8470fd1fa3d80d1.jpg
ABD'nin Illinois eyaletinde bulunan bazı ıslahevlerine, 200'den fazla kadın ve erkeğin gözaltında bulundukları süre boyunca cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla dava açıldı.Pazartesi günü açılan üç davada; Illinois'de bulunan, beş tanesinin o zamandan bu yana kapatıldığı toplamda dokuz çocuk ıslahevinde gözaltında tutulan 200'den fazla kadın ve erkeğin, 1996'dan 2021'e yıllarına kadar kendilerine yapılan cinsel istismarı ayrıntılı bir şekilde anlattıkları bildirildi. İstismara uğrayan ve o zaman yaşları küçük olan davacılar, 'cezaevi memurları, hemşireleri, mutfak personelleri, din görevlileri ve diğerleri' tarafından tecavüze, cinsel istismara ve dayağa maruz kaldıklarını iddia ediyor.Açılan davaların birinde, Illinois eyaleti tarafından yönetilen Illinois ıslahevlerinde gerçekleşen cinsel istismarın giderek büyümesine göz yumduklarından bahsedilirken; eyaletin, bu zamana kadar konuyla ilgili yapılan 'şikayetleri soruşturma, istismarcı personeli yetkililere bildirme ve genç mahkumları koruma konuşunda büyük bir şekilde başarısız oldukları' eklendi.Ülke genelinde farklı eyaletlerde ıslahevlerinde çocuklara istismar uygulandığı gerekçesiyle davalar açılıyorToplamda, Mayıs 2024'ten bu yana 667 kişinin açılan davalarda eyalet ve Cook County tarafından işletilen gençlik merkezi tesislerinde çocukken tacize uğradıkları iddia edildi. Bu davalar, ABD genelinde bulunan ıslahevlerinde yaşanan rahatsız edici iddiaların sadece bir parçası olarak görülüyor. Pensilvanya, Maryland, New Jersey, New Hampshire, Kaliforniya ve New York dahil olmak üzere farklı eyaletlerde yapılan şikayetlerin sonucunda, bazılarında uzlaşmaya varılırken, çok seyrek de olsa şüphelilerin tutukladığı bildirildi.Bunların arasında Illinois eyaletinin öne çıkma nedeni, sorunun büyüklüğü olarak görülüyor. Dava açılan eyaletler arasında, ülkenin herhangi bir yerine kıyasla personelin cinsel tacizde bulunduğu en kötü ve en yüksek sayıda vakanın Illinois'de görüldüğü bildirildi.Pazartesi günü açılan davalar, 272 kişinin ifadelerine dayanan suçlamaları ve sürekli tekrarlanan bazı şüphelilerin isimlerini içeriyor. Bu isimlerin arasında bazı kişilerin farklı suçlardan hüküm giydiği bildirilirken bir şüphelinin hala eyalet için çalıştığı açıklandı.İstismara uğrayan çocuklar tehdit edildiMahkemeye verilen 400'den fazla sayfalık iddia dosyasında belirtilen ifadelerde, mağdurların istismarı bildirmeleri halinde istismarcılar tarafından hücre hapsi, dayak, daha sert tesislere nakledilme ve daha uzun cezalara çarptırılma gibi tehditlere maruz kaldıkları belirtildi. Sessiz kalanların ödüllendirildiği ıslahevlerinde, istismarcıların suçlarını örtbas etmek için mağdurlara ekstra yiyecek, sigara, video oyunu oynama gibi ödüller verdikleri iddia edildi.Devlet tarafından işletilen tesisleri kapsayan davada, eyalet yetkilileri devam eden davayı gerekçe göstererek yorum yapmayı reddetti. Illinois İddia Mahkemesi'nde açılan dava, davacı başına yaklaşık 2 milyon dolar tazminat talep ediyor. Bu miktarın, bu zamana kadar talep edilen en yüksek tutar olduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/finlandiyada-mahkumlara-yapay-zeka-programlari-ogretiliyor-1088328938.html
illinois
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/05/1050517984_284:0:1217:700_1920x0_80_0_0_69bb029a594df60c91bc2c61c1d40b03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, illinois, ıslahevi, çocuk istismarı, cinsel saldırı
abd, illinois, ıslahevi, çocuk istismarı, cinsel saldırı

Yüzlerce çocuk, ıslahevinde cinsel istismara uğradı: 28 yıl önceye dayanan olaylar gün yüzüne çıktı

16:00 24.09.2024
© İHACezaevi, hapis
Cezaevi, hapis - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© İHA
Abone ol
ABD'nin Illinois eyaletinde, devletin yönettiği dokuz ıslahevinde 1996 yılından 2021'e kadar cinsel istismara uğradığını iddia eden 200'den fazla kişinin çocuk ıslahevine dava açtığı bildirildi. Islahevi personelinin, çocuklara cinsel istismar uyguladıkları, hazırlanan 400 sayfalık iddia dosyasında ayrıntılı bir şekilde ele alındı.
ABD'nin Illinois eyaletinde bulunan bazı ıslahevlerine, 200'den fazla kadın ve erkeğin gözaltında bulundukları süre boyunca cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla dava açıldı.
Pazartesi günü açılan üç davada; Illinois'de bulunan, beş tanesinin o zamandan bu yana kapatıldığı toplamda dokuz çocuk ıslahevinde gözaltında tutulan 200'den fazla kadın ve erkeğin, 1996'dan 2021'e yıllarına kadar kendilerine yapılan cinsel istismarı ayrıntılı bir şekilde anlattıkları bildirildi.
İstismara uğrayan ve o zaman yaşları küçük olan davacılar, 'cezaevi memurları, hemşireleri, mutfak personelleri, din görevlileri ve diğerleri' tarafından tecavüze, cinsel istismara ve dayağa maruz kaldıklarını iddia ediyor.
Açılan davaların birinde, Illinois eyaleti tarafından yönetilen Illinois ıslahevlerinde gerçekleşen cinsel istismarın giderek büyümesine göz yumduklarından bahsedilirken; eyaletin, bu zamana kadar konuyla ilgili yapılan 'şikayetleri soruşturma, istismarcı personeli yetkililere bildirme ve genç mahkumları koruma konuşunda büyük bir şekilde başarısız oldukları' eklendi.

Ülke genelinde farklı eyaletlerde ıslahevlerinde çocuklara istismar uygulandığı gerekçesiyle davalar açılıyor

Toplamda, Mayıs 2024'ten bu yana 667 kişinin açılan davalarda eyalet ve Cook County tarafından işletilen gençlik merkezi tesislerinde çocukken tacize uğradıkları iddia edildi.
Bu davalar, ABD genelinde bulunan ıslahevlerinde yaşanan rahatsız edici iddiaların sadece bir parçası olarak görülüyor. Pensilvanya, Maryland, New Jersey, New Hampshire, Kaliforniya ve New York dahil olmak üzere farklı eyaletlerde yapılan şikayetlerin sonucunda, bazılarında uzlaşmaya varılırken, çok seyrek de olsa şüphelilerin tutukladığı bildirildi.
Bunların arasında Illinois eyaletinin öne çıkma nedeni, sorunun büyüklüğü olarak görülüyor. Dava açılan eyaletler arasında, ülkenin herhangi bir yerine kıyasla personelin cinsel tacizde bulunduğu en kötü ve en yüksek sayıda vakanın Illinois'de görüldüğü bildirildi.
Pazartesi günü açılan davalar, 272 kişinin ifadelerine dayanan suçlamaları ve sürekli tekrarlanan bazı şüphelilerin isimlerini içeriyor. Bu isimlerin arasında bazı kişilerin farklı suçlardan hüküm giydiği bildirilirken bir şüphelinin hala eyalet için çalıştığı açıklandı.

İstismara uğrayan çocuklar tehdit edildi

Mahkemeye verilen 400'den fazla sayfalık iddia dosyasında belirtilen ifadelerde, mağdurların istismarı bildirmeleri halinde istismarcılar tarafından hücre hapsi, dayak, daha sert tesislere nakledilme ve daha uzun cezalara çarptırılma gibi tehditlere maruz kaldıkları belirtildi.
Sessiz kalanların ödüllendirildiği ıslahevlerinde, istismarcıların suçlarını örtbas etmek için mağdurlara ekstra yiyecek, sigara, video oyunu oynama gibi ödüller verdikleri iddia edildi.
Devlet tarafından işletilen tesisleri kapsayan davada, eyalet yetkilileri devam eden davayı gerekçe göstererek yorum yapmayı reddetti. Illinois İddia Mahkemesi'nde açılan dava, davacı başına yaklaşık 2 milyon dolar tazminat talep ediyor. Bu miktarın, bu zamana kadar talep edilen en yüksek tutar olduğu bildirildi.
Orta Amerika ülkesi Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 41 kadın mahkum hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
YAŞAM
Finlandiya'da mahkumlara yapay zeka programları öğretiliyor
Dün, 12:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала