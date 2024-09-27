Karşılıklı ağır eleştirilerin ardından sürpriz karar: Trump, Zelenskiy'le görüşmeyi kabul etti

Türkiye
Netanyahu'nun BM Genel Kurul hitabı protesto edildi: Türk heyeti ve birçok delegasyon salonu terk etti
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Miyobun en düşük olduğu ülkelerden biri Paraguay
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Fenerbahçe, Ergin Ataman tepkisinde haklı'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Beyazıt Karataş: Bütün kara propagandalara rağmen S-400'ler görevinin başında
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Reyhan Karaca, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Sağlıklı beslenmede sık yaptığımız hatalar nelerdir ?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka çiplerinde geldiğimiz son nokta
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Dr. Hazar Vural Jane: Saldırılar İsrail’e zafer getirmez
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İsrail medyasının iddiaları, askeri hamlelere meşruiyet kazandırmak için ortaya atılmış olabilir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
'Ahmak Davası' neden köpürtülüyor?
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
19:19
6 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
19:38
18 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
20:19
4 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
06:39
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dünya Ticaret Örgütü mal, hizmetler ve fikri mülkiyet alanındaki hususları da kapsıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
FETÖ, Hava Kuvvetleri'nde nasıl örgütlendi?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Soner Olgun, stüdyo konuğumuz oldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sık yapılan beslenme hataları..
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Yapay zekanın sanat danışmanı olduğu sergi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
BU DÜNYADAN TUNCEL KURTİZ GEÇTİ
En güzel savaş karşıtı şiirleri ondan dinledik
15:15
7 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
3 dk
ÖZEL HABER
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin usulsüzlükleri Sayıştay raporunda
15:37
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
15:48
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Türkiye'yi EYT'liler mi batırdı?
17:34
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Moskova’daki ABD Büyükelçiliği binasına Russia Today logosu yansıtıldı
19:09
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:20
17 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporunda bahis çukuru: Yıllık 50 milyar dolar
19:43
9 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
20:03
18 dk
SESLİ HABER
Alman muhalefeti: Kuzey Akım hatları onarılmalı
20:33
2 dk
SESLİ HABER
ABD, İsrail’i desteklemeyi sürdürüyor: 8,7 milyar dolar
20:54
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/karsilikli-agir-elestirilerin-ardindan-surpriz-karar-trump-zelenskiyle-gorusmeyi-kabul-etti-1088526729.html
Karşılıklı ağır eleştirilerin ardından sürpriz karar: Trump, Zelenskiy'le görüşmeyi kabul etti
Karşılıklı ağır eleştirilerin ardından sürpriz karar: Trump, Zelenskiy'le görüşmeyi kabul etti
Sputnik Türkiye
Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri utanç verici olduğunu defaatle dile getiren ve başkan olması halinde 24 saat içinde çatışmalara çözüm bulacağını öne süren... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T17:06+0300
2024-09-27T17:06+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
donald trump
vladimir zelenskiy
joe biden
kamala harris
james david vance
cumhuriyetçi parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087299713_0:83:999:645_1920x0_80_0_0_02401abce3739394b6db95a2fd2b0246.jpg
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, ülkesinin Kiev'e desteği konusundaki tartışmaların ortasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini duyurdu.ABD basınındaki haberlere göre Trump, yaptığı açıklamada, Ukrayna'da yaşananların utanç verici olduğunu ifade ederek, "Bu kadar çok ölüm, bu kadar çok yıkım. Bu korkunç bir şey" dedi.Trump, Avrupa'nın, ABD'nin sağladığı mali desteğin sadece küçük bir kısmına katkıda bulunmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, ABD ile Rusya arasındaki coğrafi mesafeye vurgu yaptı.Zelenskiy'in ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geldiği göz önüne alındığında Trump'ın görüşmeye ilişkin açıklaması sürpriz oldu.Biden, Ukrayna'ya toplam 7.9 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıklamış ve Kiev'in savaşı kazanmasına yardım etmeye devam edeceklerini vurgulamıştı.Karşılıklı eleştirilerin ardından görüşme kararıGörüşme kararının Trump ile Zelenskiy'in son dönemde birbirlerini eleştirmelerinin ardından alınması dikkati çekti.Hem Trump hem de Başkan Yardımcısı adayı Ohio Senatörü James David Vance, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardıma şiddetle karşı çıkıyor.Zelenskiy, 23 Eylül'de The New Yorker dergisine Rusya-Ukrayna çatışmasına ilişkin verdiği röportajda, Trump ve Vance'i eleştirmişti.Trump'ın Ukrayna ihtilafını nasıl durduracağını bilmediğini ifade eden Zelenskiy, Vance'i 'radikal' olarak nitelemiş ve Vance'in savaşı bitirme yönündeki planlarının Ukrayna'nın topraklarından vazgeçmesi anlamına geldiğini belirtmişti.Trump ise 24 Eylül'de Pensilvanya eyaletinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "O (Zelenskiy), onların (Demokratlar) bu seçimi kazanmasını çok istiyor" demişti.ABD'den milyarlarca dolar yardım alan Zelenskiy'i alaycı bir ifadeyle tarihteki en büyük pazarlamacı olarak nitelendiren Trump, "Ülkeye her gelişinde 60 milyar dolar alıp gidiyor" ifadesini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/donetskte-bir-yerlesim-daha-rus-ordusuna-gecti-ukrayna-yaklasik-17-bin-asker-kaybetti-1088517915.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087299713_111:0:999:666_1920x0_80_0_0_c96277443419d251d52b6a04da7283a1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, ukrayna, donald trump, vladimir zelenskiy, joe biden, kamala harris, james david vance, cumhuriyetçi parti
abd, ukrayna, donald trump, vladimir zelenskiy, joe biden, kamala harris, james david vance, cumhuriyetçi parti

Karşılıklı ağır eleştirilerin ardından sürpriz karar: Trump, Zelenskiy'le görüşmeyi kabul etti

17:06 27.09.2024
© İHA / İBRAHİM AYDOĞAN-AW275040Donald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© İHA / İBRAHİM AYDOĞAN-AW275040
Abone ol
Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri utanç verici olduğunu defaatle dile getiren ve başkan olması halinde 24 saat içinde çatışmalara çözüm bulacağını öne süren Trump, Zelenskiy'le görüşme kararı aldığını açıkladı.
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, ülkesinin Kiev'e desteği konusundaki tartışmaların ortasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini duyurdu.

ABD basınındaki haberlere göre Trump, yaptığı açıklamada, Ukrayna'da yaşananların utanç verici olduğunu ifade ederek, "Bu kadar çok ölüm, bu kadar çok yıkım. Bu korkunç bir şey" dedi.

Trump, Avrupa'nın, ABD'nin sağladığı mali desteğin sadece küçük bir kısmına katkıda bulunmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, ABD ile Rusya arasındaki coğrafi mesafeye vurgu yaptı.
Zelenskiy'in ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geldiği göz önüne alındığında Trump'ın görüşmeye ilişkin açıklaması sürpriz oldu.

Biden, Ukrayna'ya toplam 7.9 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıklamış ve Kiev'in savaşı kazanmasına yardım etmeye devam edeceklerini vurgulamıştı.

Karşılıklı eleştirilerin ardından görüşme kararı

Görüşme kararının Trump ile Zelenskiy'in son dönemde birbirlerini eleştirmelerinin ardından alınması dikkati çekti.

Hem Trump hem de Başkan Yardımcısı adayı Ohio Senatörü James David Vance, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardıma şiddetle karşı çıkıyor.

Zelenskiy, 23 Eylül'de The New Yorker dergisine Rusya-Ukrayna çatışmasına ilişkin verdiği röportajda, Trump ve Vance'i eleştirmişti.

Trump'ın Ukrayna ihtilafını nasıl durduracağını bilmediğini ifade eden Zelenskiy, Vance'i 'radikal' olarak nitelemiş ve Vance'in savaşı bitirme yönündeki planlarının Ukrayna'nın topraklarından vazgeçmesi anlamına geldiğini belirtmişti.

Trump ise 24 Eylül'de Pensilvanya eyaletinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "O (Zelenskiy), onların (Demokratlar) bu seçimi kazanmasını çok istiyor" demişti.

ABD'den milyarlarca dolar yardım alan Zelenskiy'i alaycı bir ifadeyle tarihteki en büyük pazarlamacı olarak nitelendiren Trump, "Ülkeye her gelişinde 60 milyar dolar alıp gidiyor" ifadesini kullanmıştı.
Rus ordusu asker - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
Ukrayna krizi
Donetsk'te bir yerleşim daha Rus ordusuna geçti, Ukrayna yaklaşık 17 bin asker kaybetti
14:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала