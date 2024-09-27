Karşılıklı ağır eleştirilerin ardından sürpriz karar: Trump, Zelenskiy'le görüşmeyi kabul etti
© İHA / İBRAHİM AYDOĞAN-AW275040Donald Trump
© İHA / İBRAHİM AYDOĞAN-AW275040
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Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri utanç verici olduğunu defaatle dile getiren ve başkan olması halinde 24 saat içinde çatışmalara çözüm bulacağını öne süren Trump, Zelenskiy'le görüşme kararı aldığını açıkladı.
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, ülkesinin Kiev'e desteği konusundaki tartışmaların ortasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini duyurdu.
ABD basınındaki haberlere göre Trump, yaptığı açıklamada, Ukrayna'da yaşananların utanç verici olduğunu ifade ederek, "Bu kadar çok ölüm, bu kadar çok yıkım. Bu korkunç bir şey" dedi.
Trump, Avrupa'nın, ABD'nin sağladığı mali desteğin sadece küçük bir kısmına katkıda bulunmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, ABD ile Rusya arasındaki coğrafi mesafeye vurgu yaptı.
ABD basınındaki haberlere göre Trump, yaptığı açıklamada, Ukrayna'da yaşananların utanç verici olduğunu ifade ederek, "Bu kadar çok ölüm, bu kadar çok yıkım. Bu korkunç bir şey" dedi.
Trump, Avrupa'nın, ABD'nin sağladığı mali desteğin sadece küçük bir kısmına katkıda bulunmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, ABD ile Rusya arasındaki coğrafi mesafeye vurgu yaptı.
Zelenskiy'in ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geldiği göz önüne alındığında Trump'ın görüşmeye ilişkin açıklaması sürpriz oldu.
Biden, Ukrayna'ya toplam 7.9 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıklamış ve Kiev'in savaşı kazanmasına yardım etmeye devam edeceklerini vurgulamıştı.
Biden, Ukrayna'ya toplam 7.9 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıklamış ve Kiev'in savaşı kazanmasına yardım etmeye devam edeceklerini vurgulamıştı.
Karşılıklı eleştirilerin ardından görüşme kararı
Görüşme kararının Trump ile Zelenskiy'in son dönemde birbirlerini eleştirmelerinin ardından alınması dikkati çekti.
Hem Trump hem de Başkan Yardımcısı adayı Ohio Senatörü James David Vance, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardıma şiddetle karşı çıkıyor.
Zelenskiy, 23 Eylül'de The New Yorker dergisine Rusya-Ukrayna çatışmasına ilişkin verdiği röportajda, Trump ve Vance'i eleştirmişti.
Trump'ın Ukrayna ihtilafını nasıl durduracağını bilmediğini ifade eden Zelenskiy, Vance'i 'radikal' olarak nitelemiş ve Vance'in savaşı bitirme yönündeki planlarının Ukrayna'nın topraklarından vazgeçmesi anlamına geldiğini belirtmişti.
Trump ise 24 Eylül'de Pensilvanya eyaletinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "O (Zelenskiy), onların (Demokratlar) bu seçimi kazanmasını çok istiyor" demişti.
ABD'den milyarlarca dolar yardım alan Zelenskiy'i alaycı bir ifadeyle tarihteki en büyük pazarlamacı olarak nitelendiren Trump, "Ülkeye her gelişinde 60 milyar dolar alıp gidiyor" ifadesini kullanmıştı.
Hem Trump hem de Başkan Yardımcısı adayı Ohio Senatörü James David Vance, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardıma şiddetle karşı çıkıyor.
Zelenskiy, 23 Eylül'de The New Yorker dergisine Rusya-Ukrayna çatışmasına ilişkin verdiği röportajda, Trump ve Vance'i eleştirmişti.
Trump'ın Ukrayna ihtilafını nasıl durduracağını bilmediğini ifade eden Zelenskiy, Vance'i 'radikal' olarak nitelemiş ve Vance'in savaşı bitirme yönündeki planlarının Ukrayna'nın topraklarından vazgeçmesi anlamına geldiğini belirtmişti.
Trump ise 24 Eylül'de Pensilvanya eyaletinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "O (Zelenskiy), onların (Demokratlar) bu seçimi kazanmasını çok istiyor" demişti.
ABD'den milyarlarca dolar yardım alan Zelenskiy'i alaycı bir ifadeyle tarihteki en büyük pazarlamacı olarak nitelendiren Trump, "Ülkeye her gelişinde 60 milyar dolar alıp gidiyor" ifadesini kullanmıştı.