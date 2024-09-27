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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/donetskte-bir-yerlesim-daha-rus-ordusuna-gecti-ukrayna-yaklasik-17-bin-asker-kaybetti-1088517915.html
Donetsk'te bir yerleşim daha Rus ordusuna geçti, Ukrayna yaklaşık 17 bin asker kaybetti
Donetsk'te bir yerleşim daha Rus ordusuna geçti, Ukrayna yaklaşık 17 bin asker kaybetti
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, kontrol altına aldığı yerleşim birimlerine yenilerini eklerken düşmana ciddi... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T14:11+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı haftalık bilançoya göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, son 24 saat içinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Marinovka köyünde kontrolü ele geçirdi.Rus ordusu, 1 hafta içinde Ukrayna savunma sanayi tesislerine, hava üslerine, yabancı paralı askerlerin konaklama noktalarına Kinjal hipersonik füze sistemlerini de kullanarak 33 grup taarruzu gerçekleştirdi, Batı yapımı silahların bulunduğu bir vagonu havaya uçurdu.Ukrayna ordusu son 1 hafta yaşanan çatışmalarda 16 bin 640 asker kaybederken 66 Ukrayna askeri silah bırakarak teslim oldu.Karadeniz Filosu'na ait savaş uçakları, Ukrayna ordusu tarafından sabotaj için gönderilen 6 insansız hücumbotu imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/batili-ulkeler-ukraynaya-rusyayi-vurma-izni-vermeyi-tartisiyor-abdnin-cekincesi-ne-1088503950.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, karadeniz, rusya karadeniz filosu, kinjal, kinjal hipersonik füze sistemleri, kinjal hipersonik silahı, kinjal, kinjal (hançer)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, karadeniz, rusya karadeniz filosu, kinjal, kinjal hipersonik füze sistemleri, kinjal hipersonik silahı, kinjal, kinjal (hançer)

Donetsk'te bir yerleşim daha Rus ordusuna geçti, Ukrayna yaklaşık 17 bin asker kaybetti

14:11 27.09.2024
© Sputnik / Евгений БиятовRus ordusu asker
Rus ordusu asker - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, kontrol altına aldığı yerleşim birimlerine yenilerini eklerken düşmana ciddi kayıplar verdirmeye devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı haftalık bilançoya göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, son 24 saat içinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Marinovka köyünde kontrolü ele geçirdi.

Rus ordusu, 1 hafta içinde Ukrayna savunma sanayi tesislerine, hava üslerine, yabancı paralı askerlerin konaklama noktalarına Kinjal hipersonik füze sistemlerini de kullanarak 33 grup taarruzu gerçekleştirdi, Batı yapımı silahların bulunduğu bir vagonu havaya uçurdu.

Ukrayna ordusu son 1 hafta yaşanan çatışmalarda 16 bin 640 asker kaybederken 66 Ukrayna askeri silah bırakarak teslim oldu.

Karadeniz Filosu'na ait savaş uçakları, Ukrayna ordusu tarafından sabotaj için gönderilen 6 insansız hücumbotu imha etti.
Líder ucraniano Vladimir Zelensky, à esquerda, é observado por Rich Hansen, representante do diretor da Fábrica de Munição do Exército de Scranton, enquanto assina o fornecimento de material bélico em Scranton, Pensilvânia, 22 de setembro de 2024. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
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