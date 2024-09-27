https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/donetskte-bir-yerlesim-daha-rus-ordusuna-gecti-ukrayna-yaklasik-17-bin-asker-kaybetti-1088517915.html

Donetsk'te bir yerleşim daha Rus ordusuna geçti, Ukrayna yaklaşık 17 bin asker kaybetti

Donetsk'te bir yerleşim daha Rus ordusuna geçti, Ukrayna yaklaşık 17 bin asker kaybetti

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, kontrol altına aldığı yerleşim birimlerine yenilerini eklerken düşmana ciddi... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T14:11+0300

2024-09-27T14:11+0300

2024-09-27T14:11+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

rusya ordusu

özel askeri harekat

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı haftalık bilançoya göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, son 24 saat içinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Marinovka köyünde kontrolü ele geçirdi.Rus ordusu, 1 hafta içinde Ukrayna savunma sanayi tesislerine, hava üslerine, yabancı paralı askerlerin konaklama noktalarına Kinjal hipersonik füze sistemlerini de kullanarak 33 grup taarruzu gerçekleştirdi, Batı yapımı silahların bulunduğu bir vagonu havaya uçurdu.Ukrayna ordusu son 1 hafta yaşanan çatışmalarda 16 bin 640 asker kaybederken 66 Ukrayna askeri silah bırakarak teslim oldu.Karadeniz Filosu'na ait savaş uçakları, Ukrayna ordusu tarafından sabotaj için gönderilen 6 insansız hücumbotu imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/batili-ulkeler-ukraynaya-rusyayi-vurma-izni-vermeyi-tartisiyor-abdnin-cekincesi-ne-1088503950.html

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