https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/donetskte-bir-yerlesim-daha-rus-ordusuna-gecti-ukrayna-yaklasik-17-bin-asker-kaybetti-1088517915.html
Donetsk'te bir yerleşim daha Rus ordusuna geçti, Ukrayna yaklaşık 17 bin asker kaybetti
Donetsk'te bir yerleşim daha Rus ordusuna geçti, Ukrayna yaklaşık 17 bin asker kaybetti
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, kontrol altına aldığı yerleşim birimlerine yenilerini eklerken düşmana ciddi... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T14:11+0300
2024-09-27T14:11+0300
2024-09-27T14:11+0300
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rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
rusya ordusu
özel askeri harekat
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı haftalık bilançoya göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, son 24 saat içinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Marinovka köyünde kontrolü ele geçirdi.Rus ordusu, 1 hafta içinde Ukrayna savunma sanayi tesislerine, hava üslerine, yabancı paralı askerlerin konaklama noktalarına Kinjal hipersonik füze sistemlerini de kullanarak 33 grup taarruzu gerçekleştirdi, Batı yapımı silahların bulunduğu bir vagonu havaya uçurdu.Ukrayna ordusu son 1 hafta yaşanan çatışmalarda 16 bin 640 asker kaybederken 66 Ukrayna askeri silah bırakarak teslim oldu.Karadeniz Filosu'na ait savaş uçakları, Ukrayna ordusu tarafından sabotaj için gönderilen 6 insansız hücumbotu imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/batili-ulkeler-ukraynaya-rusyayi-vurma-izni-vermeyi-tartisiyor-abdnin-cekincesi-ne-1088503950.html
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Donetsk'te bir yerleşim daha Rus ordusuna geçti, Ukrayna yaklaşık 17 bin asker kaybetti
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, kontrol altına aldığı yerleşim birimlerine yenilerini eklerken düşmana ciddi kayıplar verdirmeye devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı haftalık bilançoya göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, son 24 saat içinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Marinovka köyünde kontrolü ele geçirdi.
Rus ordusu, 1 hafta içinde Ukrayna savunma sanayi tesislerine, hava üslerine, yabancı paralı askerlerin konaklama noktalarına Kinjal hipersonik füze sistemlerini de kullanarak 33 grup taarruzu gerçekleştirdi, Batı yapımı silahların bulunduğu bir vagonu havaya uçurdu.
Ukrayna ordusu son 1 hafta yaşanan çatışmalarda 16 bin 640 asker kaybederken 66 Ukrayna askeri silah bırakarak teslim oldu.
Karadeniz Filosu'na ait savaş uçakları, Ukrayna ordusu tarafından sabotaj için gönderilen 6 insansız hücumbotu imha etti.