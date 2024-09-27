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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Türkevi hakkındaki iddialara yanıt verdi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Türkevi hakkındaki iddialara yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında ABD'de hazırlanan savcılık iddianamesinde, Türkevi'nin hizmete girme süreci... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
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dışişleri bakanlığı
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki iddiaların Türkevi ve Türk yetkililerle ilişkilendirilme çabaları için, "Yurt dışındaki temsilciliklerimiz görevlerini Viyana Sözleşmelerine ve uluslararası diplomatik teamüllere uygun olarak ifa etmektedirler. Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.Sözcü Keçeli, "Yurt dışındaki temsilciliklerimiz görevlerini Viyana Sözleşmelerine ve uluslararası diplomatik teamüllere uygun olarak ifa etmektedirler. Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.New York'ta devam eden hukuki süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Keçeli, Viyana Sözleşmelerinden kaynaklanan hakları saklı tuttuklarını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/chp-lideri-ozel-turkevi-hepimiz-icin-bir-gurur-kaynagi-1088485936.html
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Türkevi hakkındaki iddialara yanıt verdi

21:35 27.09.2024 (güncellendi: 21:37 27.09.2024)
© AADışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© AA
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında ABD'de hazırlanan savcılık iddianamesinde, Türkevi'nin hizmete girme süreci ve Türk diplomatik misyonuyla ilgili de birtakım ithamlarda bulunulmasına ilişkin gelişmelere yazılı yanıt verdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki iddiaların Türkevi ve Türk yetkililerle ilişkilendirilme çabaları için, "Yurt dışındaki temsilciliklerimiz görevlerini Viyana Sözleşmelerine ve uluslararası diplomatik teamüllere uygun olarak ifa etmektedirler. Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.
Sözcü Keçeli, "Yurt dışındaki temsilciliklerimiz görevlerini Viyana Sözleşmelerine ve uluslararası diplomatik teamüllere uygun olarak ifa etmektedirler. Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.
New York'ta devam eden hukuki süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Keçeli, Viyana Sözleşmelerinden kaynaklanan hakları saklı tuttuklarını belirtti.
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