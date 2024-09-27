https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/disisleri-bakanligi-sozcusu-keceli-turkevi-hakkindaki-iddialara-yanit-verdi-1088538167.html
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Türkevi hakkındaki iddialara yanıt verdi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Türkevi hakkındaki iddialara yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında ABD'de hazırlanan savcılık iddianamesinde, Türkevi'nin hizmete girme süreci... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T21:35+0300
2024-09-27T21:35+0300
2024-09-27T21:37+0300
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dışişleri bakanlığı
öncü keçeli
yeni türkevi binası
new york
eric adams
viyana sözleşmesi
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki iddiaların Türkevi ve Türk yetkililerle ilişkilendirilme çabaları için, "Yurt dışındaki temsilciliklerimiz görevlerini Viyana Sözleşmelerine ve uluslararası diplomatik teamüllere uygun olarak ifa etmektedirler. Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.Sözcü Keçeli, "Yurt dışındaki temsilciliklerimiz görevlerini Viyana Sözleşmelerine ve uluslararası diplomatik teamüllere uygun olarak ifa etmektedirler. Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.New York'ta devam eden hukuki süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Keçeli, Viyana Sözleşmelerinden kaynaklanan hakları saklı tuttuklarını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/chp-lideri-ozel-turkevi-hepimiz-icin-bir-gurur-kaynagi-1088485936.html
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türkevi new york, türkevi binası, türkevi amerika, türkevi abd, new york türkevi, new york’taki türkevi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Türkevi hakkındaki iddialara yanıt verdi
21:35 27.09.2024 (güncellendi: 21:37 27.09.2024)
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında ABD'de hazırlanan savcılık iddianamesinde, Türkevi'nin hizmete girme süreci ve Türk diplomatik misyonuyla ilgili de birtakım ithamlarda bulunulmasına ilişkin gelişmelere yazılı yanıt verdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki iddiaların Türkevi ve Türk yetkililerle ilişkilendirilme çabaları için, "Yurt dışındaki temsilciliklerimiz görevlerini Viyana Sözleşmelerine ve uluslararası diplomatik teamüllere uygun olarak ifa etmektedirler. Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.
Sözcü Keçeli, "Yurt dışındaki temsilciliklerimiz görevlerini Viyana Sözleşmelerine ve uluslararası diplomatik teamüllere uygun olarak ifa etmektedirler. Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.
New York'ta devam eden hukuki süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Keçeli, Viyana Sözleşmelerinden kaynaklanan hakları saklı tuttuklarını belirtti.